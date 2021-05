Eldorado w IT nie dla nich. Biją głową w mur

62 proc. osób początkujących w branży IT (juniorów) uważa, że w ogłoszeniach skierowanych do nich wciąż brakuje informacji o wynagrodzeniu, a 67 proc. twierdzi, że wymagania pracodawców są za wysokie.

Z najnowszego raportu No Fluff Jobs „Junior Candidate Experience 2021” wynika, że rynek IT obecnie stawia początkującym wyższe wymagania - tak uważa aż 67 proc. ankietowanych. Według nich najbardziej niedopasowane do proponowanego stanowiska elementy to wymagane technologie (61 proc.) oraz zadania na stanowisku pracy (43 proc.). Co ciekawe, najmniej, bo 31 proc. jako jeden z tych elementów wskazało widełki płacowe.

- Zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które zdecydowanie zwiększyło się podczas pandemii, sprawiło, że rynek jeszcze bardziej niż kiedyś potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie IT. Stąd juniorom jest trudniej się przebić i znaleźć zatrudnienie - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. - Należy jednak pamiętać, że juniorzy z czasem stają się ekspertami i warto w nich inwestować - dodaje.

No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, co ma największe znaczenie w ogłoszeniach - zarówno dla tych osób, które dopiero szukają swojej pierwszej pracy w IT, jak i tych mających w niej już pierwsze zawodowe doświadczenia.

Okazuje się, że dla juniorów najważniejsze nie są widełki wynagrodzeń, a wymagane technologie - wskazało na nie aż 86 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach znalazły się kwestie takie jak lokalizacja miejsca pracy (72 proc.) oraz zadania na oferowanym stanowisku (71 proc.). Widełki wynagrodzeń zostały wskazane przez nieco ponad 60 proc. i znalazły się dopiero na czwartej pozycji.

W przypadku grupy drugiej, tych bardziej doświadczonych, najważniejsze okazały się być widełki (84 proc.), ale zaledwie dwa procent mniej (82 proc.) wskazało na wymagane technologie, a na miejscu trzecim znalazły się zadania na oferowanym stanowisku (71 proc.). I jak się jednak okazuje, ich oczekiwania nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością - według nich aż 62 proc. pracodawców nie umieszcza w ogłoszeniach informacji o wynagrodzeniu, a 41 proc. zadań przypisanych do stanowiska. Z kolei, jeśli chodzi o technologie, ich zdaniem brakuje ich w ponad jednej czwartej ogłoszeń.

Nie ma pracy dla juniorów

O trudnej sytuacji młodych informatyków na rynku pracy mówi się nie od dziś. Z raportu No Fluff Jobs „Rynek pracy w IT w 2020 roku” wynika, że firmy IT stawiają na doświadczonych pracowników. Spośród wszystkich ofert pracy w 2020 roku 49 proc. było kierowanych do osób z dużym doświadczeniem, 46 proc. ze średnim i tylko 5 proc. do osób rozpoczynających karierę w IT.

Podobne wnioski płyną z raportu „IT Market Snapshot Q1 2021 przygotowanego przez firmę inhire.io, z którego wynika, że liczba ofert skierowanych do najmniej doświadczonych osób wzrosła o 1,8 punktu proc. (kwartał do kwartału). W odniesieniu do doświadczenia wciąż największym zainteresowaniem cieszą się stanowiska mid (51,84 proc.), z kolei liczba ofert skierowanych do seniorów zmalała i wynosi obecnie 43,04 proc.

- Zapotrzebowanie na seniorów rosło przez ostatnie kilka kwartałów i nieznacznie spadło w ostatnim kwartale - prawdopodobnie wynika to z trudności zatrudnienia seniora, dlatego firmy, aby przyspieszyć pracę nad projektami zaczęły rozglądać się także za midami, których ewentualnie doszkolą. Sytuacja wśród naszych klientów jest na tyle stabilna, że większe firmy zdecydowały się wykorzystać lukę na rynku w ofertach dla juniorów i wróciły do bardziej aktywnego ich rekrutowania, stąd wzrost liczby ofert dla tej grupy - komentuje Michał Gąszczyk, CEO inhire.io.

Niepokoi jednak spadek w obszarze wynagrodzeń. Juniorzy to jedyna grupa w IT, która w pierwszym kwartale 2021 odnotowała spadki. Z raportu inhire.io wynika, że firmy oferują zarobki w wysokości niemal 8 500 zł w systemie pracy stacjonarnej oraz 8 667 zł dla pracujących zdalnie. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 r.) zarabiali 8798 zł (9001 zł w trzecim kwartale) w przypadku pracy stacjonarnej oraz 9322 zł (8798 zł w trzecim kwartale) podczas pracy zdalnej.

Branża IT mocno kusi

Co ciekawe, z analizy przeprowadzonej przez Devire na prośbę Kodilla.com wynika, że spośród prawie 200 tys. osób, które zdecydowały się w 2020 roku na zmianę firmy bądź branży, największą uwagę kandydatów przyciągały stanowiska związane z IT.

- Z danych, które udostępniło nam Devire, widać, że jako programistów front-end zatrudniono 6960 osób (8 proc. wzrost w ciągu ostatniego roku), a jako starszych inżynierów ds. oprogramowania 9480 osób. Pracę znaleźli też tacy specjaliści, jak - kolejno - Full Stack Engineer - 4285 osób (4 proc. wzrost), inżynier ds. oprogramowania - 26 024 osób (4 proc. wzrost) i analityk - 5883 osób (3 proc. wzrost) - wymienia Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com.

Luka kadrowa narasta

Być może narastające problemy rekrutacyjne sprawią, że firmy jeszcze bardziej otworzą się na juniorów. Już teraz pracodawcy podkreślają, jak trudno jest pozyskać pracowników. Przykładem jest firma Codibly, która w zeszłym roku odnotowała 80-proc. wzrost zapotrzebowania na usługi. Tym samym zwiększyły się potrzeby rekrutacyjne. W tej chwili zespół rośnie ok. 7-10 osób miesięcznie i jak zapewnia Bartosz Majewski, prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, szef Codibly, jest to trend rosnący.

- Czasy spowodowały, że inne firmy z zagranicy chcą pozyskiwać talenty z Polski oraz z krajów sąsiedzkich. Spółki (np. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajów Europy Zachodniej), które wcześniej nie wyobrażały sobie zatrudniania bezpośrednio osób z Polski zaczęły prowadzić działania rekrutacyjne. W Polsce z kolei mamy rosnące zapotrzebowanie. Bardzo wiele firm zaczyna się więc otwierać na rynki wschodnie i kandydatów z zagranicy – mówi Bartosz Majewski.

- W Codibly staramy się również analizować, jak możemy wdrażać młodsze osoby i absolwentów. Chcemy w pewien sposób dywersyfikować grupę programistów, która jest doświadczona. Specjaliści mogą edukować młodsze osoby. Zwłaszcza, że zapotrzebowanie jest potężne, a luka kadrowa na rynku z miesiąca na miesiąc rośnie – dodaje Majewski.

W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Rychlicki-Kicior, prezes Makimo i szef komitetu edukacyjnego w Organizacji Pracodawców Usług IT, dziekan studiów informatycznych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

- Nie da się ukryć, że wyzwania rekrutacyjne są. Warto zwrócić uwagę na firmy z Zachodu, które zabierają się za rekrutację osób z Polski i innych krajów, z których dotychczas tych pracowników nie czerpały. Natomiast to działa także w drugą stronę. Makimo działa w Łodzi i do niedawna standardowym oczekiwaniem było dla nas, aby kandydat pochodził z okolic. Teraz tak naprawdę jesteśmy w stanie rekrutować osoby zewsząd - z dowolnego miejsca w kraju. Jeśli osoba ma dostatecznie dobre łącze internetowe, to może pracować z plaży czy ze schroniska w górach. Dla nas to nie ma znaczenia - ważne, aby była dostępna i wykonywała swoją pracę – ocenia Krzysztof Rychlicki-Kicior.

Również Katarzyna Rój, dyrektor ds. rekrutacji w Luxoft Poland mówi, że o specjalistów IT jest coraz trudniej - pandemia utrudnia relokację, a międzynarodowe koncerny podkupują polskich specjalistów.

- Są firmy, które zostały stworzone na modelu home office - nie mają siedziby, a że pracują zdalnie, mogą sobie pozwolić na zatrudnienie pracowników z całego świata. Tym samym są w stanie znaleźć najlepsze talenty w danej dziedzinie. Jak zatem widać, nie jest to dla nas nowość. Niemniej jednak trend ten zdecydowanie przybrał na sile w czasie pandemii, a pozyskanie specjalistów stało się jeszcze większym wyzwaniem - mówi Katarzyna Rój.