Eldorado dobiega końca. W statystykach już to widać

- Stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na poziomie 4,9 proc. Bezrobotnymi pozostaje 810 tys. osób. Pomimo spowolnienia gospodarczego, wciąż utrzymuję się tendencja spadkowa zwolnień z przyczyn zakładów pracy czy liczby osób pozostających bez pracy dłużej niż rok - komentuje dane PIE.

Według analityków w kolejnych miesiącach bezrobocie przestanie spadać w związku z pogarszającą się koniunkturą.

- Spodziewamy się niewielkiego wzrostu bezrobocia w I kwartale 2023. Firmy dalej raportują niedobory pracowników, a niewielka ich liczba planuje redukcję zatrudnienia - szacuje PIE. Głównym skutkiem spowolnienia będzie mniejsza liczba ofert pracy i rzadsze zmiany zatrudnienia na rynku.

Z kolei Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan zauważa, że liczba bezrobotnych przekracza jedynie o 10 tys. poziom 800 tys.

- Trzeba uczciwie powiedzieć, że na nasz rynek pracy coraz większy wpływ zaczyna mieć demografia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazują, że liczba osób w wieku 15-89 lat spada, co za tym idzie spada niejako automatycznie mianownik we wzorach na główne statystyki rynku pracy. Mianownik spada szybciej niż rośnie licznik. Wniosek jest taki, że przy założeniu, iż urzędy pracy nie podejmowałyby interwencji na rynku pracy to i tak statystyki samoczynnie by się nam poprawiały - komentuje.

Różnice w województwach

Dane GUS wskazują na duże zróżnicowanie poziomu bezrobocia względem regionu Polski. W poszczególnych województwach bezrobocie kształtowało się od 2,7 proc. w wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, nieznacznie (po 0,1 pkt. proc.) obniżyło się w sześciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim), a w pozostałych nie uległo zmianie.

Grafika: GUS

Bez pracy częściej pozostawały kobiety, które stanowiły 55,2 proc. (o 0,9 pkt. proc. więcej niż przed rokiem) zarejestrowanych bezrobotnych. Niezmiennie większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (86,1 proc.), podobnie, jak przed rokiem.

Osobom, którym przysługiwało prawo do zasiłku z tego tytułu (bez składki na ubezpieczenie społeczne), w lipcu wypłacono 125,6 mln zł. Kwota ta była o 1,2 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 13,7 proc. niższa niż przed rokiem. W okresie styczeń–lipiec 2022 bezrobotnym wypłacono 909,6 mln zł, tj. o 21,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Więcej nowych bezrobotnych

Z danych GUS wynika, że w lipcu w urzędach pracy zarejestrowano 103,5 tys. nowych bezrobotnych, tj. więcej niż przed miesiącem (o 10,6 proc.) oraz niż przed rokiem (o 6,7 proc.). Przeważały osoby rejestrujące się po raz kolejny (76,4 proc.), choć ich odsetek był mniejszy niż w lipcu ub. roku (o 2,4 pkt. proc.).

Niezmiennie znaczną część rejestrujących się bezrobotnych stanowiły osoby zamieszkałe na wsi, których odsetek był niższy niż rok wcześniej (spadek o 1,6 pkt. proc. do 41,7 proc.).

Grafika: GUS

Wzrósł odsetek nowo rejestrujących się osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 1,5 pkt. proc. do 30,9 proc.), a zmniejszył się – długotrwale bezrobotnych (o 8,0 pkt. proc. do 27 proc.).

- W strukturze nowo zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się odsetek osób dotychczas niepracujących (o 4,4 pkt. proc. do 16,9 proc.), a ich liczba była o blisko połowę wyższa niż rok wcześniej - wskazują analitycy GUS.

Na sytuację w urzędach pracy miała też wpływ trwająca wojna w Ukrainie. Nadal obserwowano spory napływ nowo rejestrujących się cudzoziemców (choć był on niższy niż w poprzednich miesiącach). Wśród wszystkich nowo zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu 2022 cudzoziemcy stanowili 7,1 proc. (wobec 0,4 proc. przed rokiem).

Sektor prywatny i publiczny zmniejszają rekrutacje

Jednocześnie do urzędów pracy zgłoszono 89,7 tys. ofert zatrudnienia – to mniej niż przed miesiącem (o 6,7 proc.) oraz niż przed rokiem (o 26,7 proc.).

W skali roku zmniejszyła się zarówno liczba ofert z sektora prywatnego (o 28,6 proc.), jak i z sektora publicznego (o 6,4 proc.). Oferty z sektora publicznego stanowiły 10,9 proc. wszystkich zgłoszonych ofert (wobec 8,6 proc. rok wcześniej).

Mariusz Zielonka zauważa, że lipiec okazał się też miesiącem z najmniejszą, od grudnia 2020 r. liczbą zgłoszonych wakatów.

Aneta Czernek, executive director w HRK Financial Markets, przyznaje, że do tej pory trwał wyścig na rynku pracy – każda kategoria specjalistów i ekspertów była pożądana. Trwało rekrutacyjne eldorado, bo firmy nie nadążały z realizacją swoich zadań.

- Popyt na usługi i towary był tak duży, że dotychczasowe stany zatrudnienia były niewystarczające. Jednak od blisko dwóch miesięcy obserwujemy wyhamowanie. Decyzje nie są już podejmowane na zasadzie "tu i teraz", ale z uwzględnieniem perspektywy końca bieżącego roku i początku 2023. To pokazuje, że chęć firm do podejmowania ryzyka zdecydowanie spadła - wyjaśnia Aneta Czernek.

Grafika: GUS

Jednocześnie firmy dłużej czekały na znalezienie odpowiedniego kandydata, przez co większa liczba ofert pracy nie została szybko wykorzystana. W końcu lipca oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 36,7 proc. (wobec 28,5 proc. przed rokiem).

Spośród wszystkich ofert pozostających do dyspozycji w końcu lipca br. 4,7 proc. dotyczyło stażu, 4,3 proc. adresowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,2 proc. do absolwentów.

Firmy zmniejszają rekrutacje, ale też skalę zwolnień grupowych. Pod koniec lipca zadeklarowały mniejszą niż przed miesiącem oraz niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych – 156 pracodawców zadeklarowało zwolnienie 17,4 tys. pracowników, w tym 4,0 tys. osób z sektora publicznego.

- Rynek pracy jako ostatni zareaguje na pogorszenie koniunktury. Zapewne też możliwa redukcja zatrudnienia o ile zacznie się w tym roku będzie dotyczyć osób z Ukrainy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te, analogicznie jak przy szukaniu pracy, nie zgłoszą się do urzędów pracy po utracie zatrudnienia, więc statystyka bezrobocia ich nie uwzględni. Nadal zatem nasz scenariusz dalszego obniżania stopy bezrobocia jest aktualny. W grudniu bezrobocie prawdopodobnie zatrzyma się na granicy 4,5 proc. - podsumowuje Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

