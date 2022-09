Dwie godziny rekrutacji i masz pracę. Plus 19 tys. zł w prezencie

Firma z branży IT Softswiss do końca tego roku chce zwiększyć liczbę pracowników o minimum 150 osób (Fot. mat. pras. Softswiss)

Międzynarodowa firma z branży IT Softswiss (twórca oprogramowania dla iGamingu) przeprowadzi błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne, przy pomocy których planuje znaleźć nowych programistów Ruby do swojego zespołu w Polsce. Softswiss planuje maksymalnie skrócić czas rozpatrywania CV, spotkać się z najlepszymi kandydatami i złożyć im propozycję pracy w ciągu 2 godzin.

Błyskawiczne wywiady będą przeprowadzane w Poznaniu, w polskim centrum programistycznym Softswiss. Jeśli kandydat nie będzie mógł pojawić się osobiście, będzie mógł wziąć udział w spotkaniu online.

- Centrum programistyczne w Poznaniu zostało otwarte zaledwie rok temu i w tym czasie zespół już powiększył się dwukrotnie – do 240 osób. Firma planuje nadal rozwijać tutejszy oddział, do końca tego roku zwiększając liczbę pracowników o minimum 150 osób. Teraz aktywnie poszukujemy programistów Ruby i mamy nadzieję, że błyskawiczne rozmowy kwalifikacyjne pomogą nam spotkać się z utalentowanymi specjalistami – mówi Oleg Bondar, kierownik działu rekrutacyjnego w Softswiss.

- Z jednej strony jest to niestandardowy, ale z drugiej - bardzo efektywny format rozmowy kwalifikacyjnej zarówno dla firmy, jak i dla kandydatów. W ciągu jednego dnia zapoznajemy się z dużą liczbą doświadczonych miejscowych specjalistów, a ludzie nie muszą czekać na odpowiedź na swoje CV i przechodzić kilku etapów rekrutacji. Przyszły pracownik w ciągu jednego spotkania może się zaprezentować, zatopić w atmosferze naszego biura, rozejrzeć się i podjąć decyzję, czy chce dołączyć do naszego zespołu – dodaje.

Dla wszystkich nowych pracowników polskiego oddziału, którzy otrzymają propozycję pracy do końca września i pomyślnie przejdą okres próbny, przewidziano bonusy powitalne w wysokości od 2 do 4 tys. dolarów. Ta propozycja dotyczy także tych programistów, którzy trafią do firmy za pośrednictwem szybkiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla wszystkich nowych pracowników polskiego oddziału, którzy otrzymają propozycję pracy do końca września i pomyślnie przejdą okres próbny, przewidziano bonusy powitalne w wysokości od 2 do 4 tys. dolarów (Fot. mat. pras. Softswiss)

Softswiss to nie pierwsza firma, która postawiła na szybka rekrutację. W ubiegłym roku biuro O4 Coworking połączyło siły z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, aby zorganizować pierwsze spotkanie w ramach szybkich randek rekrutacyjnych.

Wśród firm, które umówiły się na randki rekrutacyjne, znaleźli się PKO BP, Santander Bank, Sii, Bayer, Lyreco, ThyssenKrupp, Telus International, ZrTrade czy Ricoh Europe. Nie zabrakło również mniejszych firm, które także aktywnie poszukują pracowników (Develocraft, InfoShare Academy, PredictX, Winning Moves, Sawa Logistics, Nord HR).

Również firmie Futire Mind udało się przeprowadzić rekrutację, która zamknęła się w sześciu godzinach. Jednak by tak się stało, zagrać razem musiało kilka czynników.

- W jednym przypadku udało nam się zamknąć proces rekrutacji w 6 godzin. To był ostatni dzień roboczy przed świętami Bożego Narodzenia w 2019 roku. Przyszła do mnie jedna z rekruterek i powiedziała: "Mamy kandydata, który ma kilka ofert na stole, może zacząć w styczniu, a żadna z ofert, które ma, nie jest dla niego atrakcyjna. Jeśli będziesz w stanie złożyć mu dobrą ofertę, to on jest w stanie z nami współpracować" - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Tomasz Jurek, head of people operations w Future Mind.

- Jednym z elementów naszej rekrutacji jest prezentacja napisanego przez siebie kodu. Jeśli kandydat go nie ma, dostaje ode mnie zadanie do wykonania. Ten kandydat miał już kod, porozmawiałem z nim chwilę, przesłałem kod do naszego zespołu, który go sprawdził, oni następnie porozmawiali z nim i zweryfikowali jego wiedzę techniczną. Tego samego dnia złożyliśmy ofertę, którą przyjął. Kolega nadal z nami pracuje, w międzyczasie jego rola w firmie zyskała na znaczeniu i dziś prowadzi jeden z ważniejszych dla naszej firmy projektów - mówi Tomasz Jurek. Ta rekrutacja pokazała nam, że da się to robić w krótkim czasie. Jest to też doskonały przykład tego, że ta skrócona forma wcale nie daje złych efektów - dodaje.

