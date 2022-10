Dwa etapy i decyzja w tydzień. Tak powinna wyglądać rekrutacja według młodych

Badanie Cpl Poland pokazuje, że internet jest naturalnym środowiskiem pokolenia Z i to właśnie tam jego przedstawiciele szukają informacji o możliwościach podjęcia staży, praktyk czy pierwszej pracy. Respondenci wskazali, że oferty przeglądają na takich serwisach, jak OLX, Pracuj.pl czy Praca.pl, ale w poszukiwaniach posiłkują się również grupami w serwisach społecznościowych.

Badanie pokazuje także malejącą popularność targów pracy – tam zatrudnienia poszukuje jedynie 20 proc. ankietowanych, niezależnie od tego czy są to wydarzenia wirtualne czy stacjonarne.

Wyniki raportu „Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek” pokazują, że młodzi ludzie mają jasno określone oczekiwania finansowe, dlatego informację o swoich przyszłych zarobkach chcą poznać już na poziomie samego ogłoszenia (52 proc.).

Dla ponad 45 proc. badanych opinia o firmie jest jednym z kluczowych elementów odgrywających rolę w procesie podejmowania decyzji o podjęciu pracy, dlatego warto, by pracodawca pomyślał o przeznaczeniu środków na budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy. Dzięki temu kandydaci będą mogli lepiej poznać wartości i atmosferę firmy.

Ponadto najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, którą wskazało aż 3/4 badanych.

Źródło: Cpl Poland „Zoomersi w pracy, czyli jak Pokolenie Z podbija rynek”

Szybka i konkretna rekrutacja

Rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko sprawdzenie kompetencji kandydata, ale również panująca na niej atmosfera i poczucie wzajemnego zrozumienia, które mają ogromne znaczenie dla reprezentantów pokolenia Z. W tym miejscu warto również podkreślić, że jeden na pięciu badanych wskazuje, że nie przepada za testami weryfikującymi jego wiedzę lub znajomość języka obcego.

Istotną kwestię pełni również dynamika procesu rekrutacyjnego, który zdaniem badanych, powinien składać się z maksymalnie dwóch etapów, a sam czas oczekiwania na decyzję pracodawcy nie powinien być dłuższy niż tydzień.

Rozpoczęcie pracy i… co dalej?

- Młode osoby dołączając do organizacji, już w trakcie okresu próbnego, szybko adaptują̨ się̨ do nowego środowiska i stają się częścią zespołu. Jako pracownicy są mocno skupieni na realizacji wyznaczonych celów oraz powierzonych im zadań. W pracy szukają rozwiązań i nie boją się zadawać trudnych pytań. Widząc obszary do rozwoju chętnie podejmują temat i przedstawiają swój punkt widzenia. Od pracodawcy oczekują zrozumienia ich potrzeb, wysłuchania, a także otwartej i zarazem szybkiej komunikacji – wyjaśnia Małgorzata Kobierska, IT team leader w Cpl Poland.

Dynamika zmian na rynku pracy jest obecnie bardzo wysoka, tym bardziej istotne jest poznanie kluczowych aspektów decydujących o tym, że efektywni pracownicy z pokolenia Z zostaną w firmie powyżej dwóch lat. Stworzenie przyjaznego i stabilnego miejsca pracy z pewnością przyniesie oczekiwane efekty. Wyniki badania pokazują bowiem, że czynnikami mającymi największy wpływ na pozostanie w danej firmie są: dobra atmosfera pracy i niski poziom stresu (po 32 proc.), stabilne i bezpieczne zatrudnienie (30 proc.), ale również podwyżka raz w roku (32 proc.).

Warto też przypomnieć, że z badania Jobiconu i Pracuj.pl wynika, że osoby młode wykazują najniższe zadowolenie z wykonywanej pracy. Najmniej usatysfakcjonowani są przedstawiciele generacji Z (18-24 lata). Jedynie 56 proc. z nich lubi wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Nieco lepiej wygląda sytuacja przedstawicieli generacji Y (25-34 lata). W niej 59 proc. deklaruje, że czerpie przyjemność z wykonywania swoich zawodowych zdań.

Wyraźnie ponad połowa badanych z obu grup często lub bardzo często wyczekuje z niecierpliwością zakończenia dnia pracy. Ponadto przynajmniej 4 na 10 z nich odczuwa podczas wykonywania obowiązków zmęczenie bieżącymi zadaniami oraz chęć odcięcia się od myśli na ich temat. Co więcej, około 1/3 ma często poczucie przeładowania obowiązkami, odczuwa niechęć do rozpoczęcia nowego dnia pracy, a nawet deklaruje potrzebę dłuższej przerwy zawodowej.

Miejsce pracy to nie tylko biuro

Nie można zapominać, że generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internetem – tak wynika z badania firmy Jabra. Nie dziwi więc, że osoby z hybrydowej generacji dwa razy częściej niż millenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka.

- Faktycznie młodsze pokolenia na rynku pracy doceniły pracę zdalną, ale to nie jedyny aspekt, od którego zależy ich zawodowa satysfakcja. Na dobre samopoczucie i przyjemną atmosferę w miejscu pracy wpływają przede wszystkim relacje, które trudno budować w trybie pracy zdalnej. Dlatego część młodych pracowników po głębszej refleksji mówi, że wyłączna praca zdalna nie jest idealnym rozwiązaniem, bo powoduje izolację i FOMO (fear of missing out), czyli obawę, że coś ich omija, że wypadną z obiegu - mówi Mateusz Żydek z agencji Randstad.

Jak dodaje ekspert Randstad, najczęściej pracodawcy planują pozostawić pracę zdalną, ale nie w pełnym zakresie.

- Dla pracowników to i tak duża zmiana w stosunku do trybu, w jakim pracowali przed pandemią. Większość firm nie oferowała pracy zdalnej, a jeśli była możliwość pracy z domu, to zaledwie 1-2 dni w miesiącu. Dziś pracodawcy skłaniają się raczej ku 1-2 dniom w tygodniu - komentuje Mateusz Żydek.