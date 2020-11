Duży wzrost Wskaźnika Rynku Pracy. Drugi lockdown odbije się na rynku pracy

Druga fala koronawirusa i faktyczny lockdown z pewnością odciśnie swoje piętno na wynikach finansowych wielu przedsiębiorstw. Negatywnie wpłynie też na rynek pracy. W listopadzie Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł o około 4 punkty.

Drugi lockdown odbije się na rynku pracy.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w listopadzie wzrósł o około 4 punkty.

W poprzednim miesiącu odnotowano spadek wielkości wskaźnika o niespełna 1 punkt i była to kontynuacja, trwającej cztery miesiące, tendencji spadkowej.

Jak tłumaczą analitycy BIEC, tak duża skala zmian wynika w dużym stopniu ze zmiany agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych, choć również trzy inne składowe prognozują pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego kolejny miesiąc nie uległa zmianie, i od czerwca 2020 wynosi 6,1 proc. Z kolei, po uwzględnieniu czynników sezonowych, od lipca 2020 wynosi 6,4 proc.. Według najnowszych danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, stopa bezrobocia zgodna z metodologią ILO wyniosła 3,4 proc. i wzrosła w ujęciu kwartalnym o 0,3 punktu procentowego.

Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego odnosząc się do danych BEAL, przyznała, że z racji tego, że stopa bezrobocia w III kw. znalazła się już na wyraźnie wyższym poziomie w porównaniu z II kwartałem, i świadczy o tym, że bezrobocie w gospodarce, po okresie lockdownu, zaczęło rosnąć. Jej zdaniem, to, że w tym samym okresie stopa bezrobocia rejestrowanego nie wzrosła, może wynikać m.in. z tego, że ci, którzy stracili pracę, po prostu nie udali się do urzędów pracy, zaprzestając czasowo w ogóle poszukiwania pracy.

Grafika: BIEC

- Czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost wskaźnika była wysokość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Od 1 września 2020 wysokość zasiłku wzrosła z niespełna 900 do 1200 zł. Krótkookresowe dane pokazują, iż ani we wrześniu ani w październiku nie odnotowano istotnych zmian w wielkości napływu do bezrobocia - tłumaczą analitycy z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Z informacji BIEC wynika, że liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu wzrosła o 5 proc. w ujęciu miesięcznym, ale w październiku zmalała o około 12 proc. Co więcej, nie odnotowano istotnych zmian w odsetku nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych, które w momencie rejestracji spełniały kryterium otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Wzrost agregatowej kwoty był więc konsekwencją wzrostu wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Czytaj więcej: Bezrobocie w październiku. Drugiej fali pandemii jeszcze nie widać w statystykach Ich zdaniem, z punktu widzenia rozwoju sytuacji na rynku pracy interesujące jest, jak tak znaczny - ponad 30-procentowy wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych - wpłynie na podstawowe relacje na rynku pracy, a zwłaszcza wielkość bezrobocia. Trzeba zastanowić się, czy nie przyczyni się do łatwiejszego podejmowania decyzji o zwolnieniach pracowników przez pracodawców, zaś w przypadku pracowników, w tym również osób samozatrudnionych nie przyspieszy ich decyzji o rezygnacji z pracy i przeczekaniu trudnego okresu związanego z pandemią na wyższym od dotychczasowego zasiłku? Lub też, czy tak znaczny wzrost wysokości zasiłku dla bezrobotnych nie spowoduje presji na wzrost wysokości wynagrodzeń w pojawiających się ofertach pracy, co w konsekwencji może wywołać spiralę żądań podwyżek. To, co powinno cieszyć, to dane dotyczące liczby bezrobotnych, którzy zostali zwolnieni z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ta grupa zaczęła maleć. Ponadto utrzymuje się stosunkowo wysoka podaż nowych ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. - Z drugiej strony, relatywnie niewiele osób bezrobotnych wyrejestrowuje się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pogorszyły się również prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Ogólny stan sytuacji gospodarczej państwa postrzegany jest przez nich znacząco gorzej niż przed miesiącem. Istotnie zaczęła przeważać liczba przedsiębiorstw planujących redukcję liczby zatrudnionych pracowników, nad tymi planującymi wzrost zatrudnienia - podsumowują analitycy BIEC.

