Duża akcja rekrutacyjna. Grupa PTWP szuka pracowników

Grupa PTWP, notowany na NewConnect wydawca serwisów online oraz organizator eventów biznesowych, wzmacnia zespół. Największe zapotrzebowanie jest wśród redaktorów oraz specjalistów z zakresu e-commerce i organizacji eventów.

25 paź 2021 13:28





Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP (Fot. mat. pras.)

- Aktualnie prowadzimy rekordową liczbę procesów rekrutacyjnych. Czynnik ten z pewnością odegra strategiczną rolę w rozwoju naszego biznesu. Chcemy jeszcze bardziej wzmocnić potencjał naszych branżowych serwisów www, platform e-commerce oraz organizować jeszcze więcej wydarzeń biznesowych. Zamierzamy stale utrzymywać pozycję lidera w każdej z branż, w których angażujemy nasze działania. Liczymy na to, że kompetencje nowych pracowników na pewno umiejętnie wesprą nasz biznes. Bardzo zależy nam na dalszym rozwoju segmentu digital, który w ostatnim czasie mocno zyskał na wartości - mówi Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP.

Grupa PTWP stale rozwija serwisy internetowe, które już teraz miesięcznie odwiedza ponad 8 mln unikalnych użytkowników. Portale te docierają do 279 tys. odbiorców newsletterów, a ponad 500 tys. osób obserwuje je w mediach społecznościowych. Wzmocnienia kadrowego poszukują redakcje: wnp.pl, portalspozywczy.pl, farmer.pl, horecatrends.pl.

Grupa PTWP jest również właścicielem Giełdy Rolnej (gieldarolna.pl) – nowoczesnej platformy ogłoszeniowej dla branży rolno-spożywczej. To pierwsze tego typu rozwiązanie e-commerce w Polsce dedykowane konkretnemu sektorowi, powstające przy zaangażowaniu specjalistów z redakcji farmer.pl. Platforma proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb, oczekiwań i aktualnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Do zespołu poszukiwani są specjaliści ds. e-commerce.

Listę aktualnych ogłoszeń o pracę możecie znaleźć TUTAJ.

Europejski Kongres Gospodarczy to czołowe wydarzenie organizowane przez grupę PTWP, która w swoim kalendarzu ma około 50 imprez rocznie. Dział organizacji eventów ma zostać wzmocniony przez dyrektora i osoby na stanowisko specjalisty.

W sierpniu br. akcjonariusze grupy PTWP zdecydowali się wprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników, który ma na celu dodatkowo docenić zaangażowanie pracowników. Maksymalna wielkość programu to ok. 4 proc. obecnego kapitału zakładowego (5 proc. kapitału zakładowego po umorzeniu akcji własnych). Akcje zostaną zaoferowane pod warunkiem wygenerowania co najmniej 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2021 r. Cena jednej akcji wyniesie 11 zł. Obecnie we wszystkich spółkach grupy PTWP pracuje ponad 150 osób.

