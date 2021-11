Duńska firma otwiera biuro w Trójmieście. Poszukuje freelancerów

InterLogic, duńska firma o ukraińskich korzeniach, otworzyła biuro w Gdańsku. Obecnie poszukuje głównie doświadczonych specjalistów, którzy będą prowadzić projekty samodzielnie lub w niewielkich zespołach.

Autor: jk

25 lis 2021





InterLogic jest firmą IT, która zajmuje się tworzeniem aplikacji webowych i mobilnych, usprawniających procesy biznesowe (fot. Shutterstock)

InterLogic jest firmą IT, która zajmuje się tworzeniem aplikacji webowych i mobilnych, usprawniających procesy biznesowe dla klientów w Danii. Pracuje w technologiach: .Net, PHP, Magento, DevOps, Python, Java, QA, AQA, iOS, Android, Front End. Opracowuje m.in. rozwiązania służące do płatności mobilnych, aplikacje internetowe do zaawansowanych obliczeń i elastyczny system do zarządzania dużą liczbą turbin wiatrowych.

Jednym z powodów, dla których firma InterLogic zdecydowała się na otworzenie nowego biura właśnie w Trójmieście, jest dogodna lokalizacja. W swojej działalności firma operuje danymi osobowymi swoich klientów i użytkowników ich stron i aplikacji. Z przyczyn logistycznych związanych z RODO najłatwiejszym rozwiązaniem było więc wybranie lokalizacji znajdującej się w obrębie Unii Europejskiej, która nie wymaga podpisywania dodatkowych zgód na przetwarzanie danych. Gdańsk okazał się być najlepszą lokalizacją w całej Unii ze względu na bliskie sąsiedztwo z Danią.

InterLogic zatrudniła już w gdańskim biurze programistów DevOps, Python, Java i .Net. W tej chwili poszukuje doświadczonych specjalistów, którzy będą prowadzić projekty samodzielnie lub w niewielkich zespołach. Po stworzeniu podstawowego zespołu składającego się ze specjalistów wyższego i średniego szczebla planuje poszerzyć poszukiwania o stanowiska juniorskie.

W związku z pandemią COVID-19 InterLogic zakłada również możliwość współpracy z freelancerami pracującymi zdalnie. Celem firmy jest zbudowanie bazy ponad 300 freelancerów z Polski, którzy będą otrzymywać duńskie wynagrodzenie podczas pracy na miejscu w Danii i zyskają krótszy, 37-godzinny tydzień pracy zamiast obowiązujących w Polsce 40 godzin.

Warto dodać, że wszyscy nowi pracownicy będą współpracować z ponad 300 deweloperami pracującymi w biurach firmy w Danii, na Ukrainie i Polsce.

