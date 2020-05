Drutex, Capgemini, Roche zatrudniają mimo pandemii. Na rynku są "wolni" pracownicy

- Kryzys zdaje się nas oszczędzać i jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. Pomimo dotykającego światową gospodarkę kryzysu, nasza sprzedaż dynamicznie rośnie. Kolejny raz okazuje się, że konsekwentnie wdrażana strategia rozwoju firmy, oparta na inwestycjach

w nowoczesne technologie i najwyższą jakość, przynosi oczekiwane rezultaty - podkreśla Leszek Gierszewski, prezes Drutex.

Jak wyjaśnia, ich sieć handlowa jest bardzo zdywersyfikowana, składa się z kilku tysięcy podmiotów na całym świecie, więc nawet zachwianie sprzedaży na którymś z rynków, choćby spowodowane obecną pandemią, nie powoduje widocznych zmian w całościowym wolumenie sprzedaży. W efekcie firma notuje wzrosty sprzedaży i potrzebuje kolejnych rąk do pracy.

Dodatkowo w zeszłym roku firma sporo zainwestowała w rozwój. Drutex przeznaczył na inwestycje ponad 130 milionów złotych. Powstała hala produkcyjna o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych, w której uruchomiono jedną z najnowocześniejszych lakierni w Europie. Uruchomiono także zautomatyzowany dział wtryskarek, a także powiększono park maszynowy, poszerzając go o kolejne urządzenia do produkcji stolarki okienno-drzwiowej. Od początku 2020 spółka zakupiła 10 samochodów ciężarowych marki Scania oraz 20 pojazdów marki Mercedes Sprinter. W ciągu najbliższych dwóch tygodni tabor powiększy się o kolejne 20 samochodów ciężarowych marki Mercedes Actros.

W efekcie bytowski producent planuje zatrudnienie kolejnych 400 osób. Poza pracownikami produkcyjnymi, poszukuje m. in. automatyków przemysłowych, elektroników, informatyków, elektryków czy przedstawicieli handlowych. By zachęcić do nawiązania zawodowej współpracy, firma oferuje m.in. dopłaty do przedszkoli, karty multisportowe, czy pracowniczy program emerytalny.

Obecnie Drutex zatrudnia ponad 3000 pracowników i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Firma w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia.

Także Capgemini, światowy gigant z zakresu nowych technologii, ogłosił właśnie, że do końca 2020 roku planuje podwoić lubelski zespół. rekrutacja cały czas trwa i odbywa się on-line. W praktyce oznacza to zatrudnienie kolejnych 200 osób. W sumie, w całej Polsce Capgemini zatrudnia ponad 9 tys. osób.

- Capgemini to miejsce nie tylko dla specjalistów i osób z doświadczeniem, ale również dobry pierwszy krok w stronę rozwoju kariery w IT. Do naszego biura w Lublinie dołączyło sporo pracowników z wykształceniem humanistycznym, którzy jednak chcieli zmienić swoją ścieżkę kariery. Szkolimy takie osoby w obszarach związanych z technologią i korzystamy z ich świetnej znajomości języków - mówi Tomasz Trzaska, menedżer lubelskiego oddziału Capgemini.

Osoby zatrudnione w lubelskim oddziale firmy, który został otwarty w 2019 roku, zajmują się w głównej mierze wielojęzyczną obsługą i doradztwem IT dla klienta międzynarodowego. Oznacza to, że stanowią wsparcie techniczne dla zagranicznych klientów firmy – zaczynając od podstawowego poziomu, przechodząc do rozwiązywania bardziej wymagających zagadnień technologicznych, a kończąc na rozbudowie rozwiązań IT i konsultingu technicznym.

Firma oferuje rozwój zawodowy specjalistom IT z Lublina. W przyszłości będzie poszukiwać m.in. inżynierów rozwiązań chmurowych, UX designerów, analityków biznesowych oraz programistów. Natomiast obecnie Capgemini poszukuje w Lublinie przede wszystkim lingwistów, którzy płynnie posługują się francuskim, niemieckim oraz angielskim. Będą oni mieli okazję współpracować m. in. z jedną z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych marek na rynku sprzedaży akcesoriów sportowych.

Oni również starają się skusić pracowników pozapłacowymi benefitami. Jednak podchodzą do nich mniej standardowo. Firma oferuje również pakiet programów rozwojowych.

- Im bardziej benefity można spersonalizować i dostosować do własnych potrzeb, tym większe zadowolenie pracowników. Dbamy o elastyczny system dodatkowych świadczeń i każdej grupie staramy się zapewnić atrakcyjny wybór. Dla część osób ważne będzie ubezpieczenie i opieka zdrowotna dla całej rodziny, pracownicy dbający o kondycję zdecydują się na karnet sportowy, czy zabiegi zdrowotne lub relaksacyjne, a punkty w systemie podarunkowym mogą być wykorzystane zgodnie z osobistymi preferencjami, na zakupy, książki, audiobooki czy wyjazdy. Ważne, aby każdy znalazł coś interesującego dla siebie - podkreśla Tomasz Trzaska.

Niedawno pisaliśmy również o działającej w branży nowych technologii medycznych firmie Roche, która również ogłosiła poszukiwania nowych pracowników.

- Roche od wielu lat podnosi poziom inwestycji w Polsce, m.in. stale zwiększając nakłady na badania i rozwój i reinwestując ponad 80 proc. środków pozyskanych z refundacji leków. Wiąże się to także z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalną kadrę ekspertów, przede wszystkim z dziedziny biotechnologii i nowoczesnych rozwiązań IT. Również teraz, w momencie światowej walki z pandemią, nasze działania nie zwalniają tempa i do usprawniania ochrony zdrowia potrzebujemy silnych zespołów, dlatego wciąż prowadzimy intensywne rekrutacje - mówi Katarzyna Tomczak, dyrektor HR w Roche Polska.