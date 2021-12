Druga zmiana i nowi pracownicy. Grupa Selena otworzyła fabrykę

Grupa Selena, produkująca chemię budowlaną, otworzyła nowy zakład produkcyjny, w związku z czym planuje uruchomić w 2022 roku dodatkową zmianę. Pracę znajdzie prawie 30 osób.

Tak prezentuje się nowa inwestycja Grupy Selena. (Fot. materiały prasowe)

Grupa Selena otworzyła w Węgrowie w województwie mazowieckim zakład swojej spółki Tytan EOS. Fabryka posiada własne laboratorium kontroli jakości i wykorzystuje do produkcji zautomatyzowane rozwiązania. Planuje też dalszy rozwój i budowę kolejnej linii produkcyjnej w Węgrowie, co pozwoli zwiększyć produkcję nawet trzykrotnie.

Dodatkowo zakład uruchomi drugą zmianę produkcyjną, w związku z czym przewiduje zatrudnienie prawie 30 dodatkowych pracowników w przyszłym roku.

Firma stawia też na nowe technologie. W 2022 roku Tytan EOS Węgrów powiększy się też o dział R&D (research and development – badania i rozwój), a na wjeździe do zakładu zostanie zainstalowana bramka pozwalająca na weryfikację towarów. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu technologii RFID, czyli identyfikacji za pomocą fal radiowych. W tym celu na wózkach widłowych transportujących produkty zostaną zainstalowane czytniki, anteny, specjalny komputer i ekran do obsługi.

W Węgrowie produkowane będą m.in. kleje do płytek oraz kleje do ociepleń, tynk maszynowy, obrzutka, zaprawy do murowania, fugi w 20 kolorach, hydroizolacje oraz wylewki. Zautomatyzowana linia produkcyjna dostosowana jest do produkcji z wykorzystaniem lokalnych surowców, zakład posiada też własne laboratorium kontroli jakości.

- Z węgrowskiej fabryki będziemy wysyłać na cały świat produkty Tytan EOS, czyli jednej ze spółek Grupy Selena, która jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej, działającym na 4 kontynentach. Nowy zakład to także najwyższe standardy i bezpieczeństwo produkcji, a przede wszystkim komfort pracowników – dlatego m. in. do absolutnego minimum zmniejszyliśmy zapylanie przy dozowaniu suchych dodatków. Ponadto zależało nam, by nasza obecność w Węgrowie współgrała z lokalnym rynkiem, dlatego linia produkcyjna została dostosowana do tutejszych surowców. Chcemy być bowiem nie tylko inwestorem, ale także partnerem dla lokalnego biznesu i samorządu - podkreśla Roman Owczarek, prezes Tytan EOS Węgrów.

Obecnie Grupa Selena posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. W październiku 2021 r. spółka zapowiedziała uruchomienie nowej inwestycji na terenie Kazachstanu.

