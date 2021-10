Dolina Krzemowa wysysa programistów z Polski. Alarmująca lista

Choć ostatnie kilkanaście miesięcy było prawdziwym tornadem na rynku pracy, które przewartościowało wiele obszarów biznesu, jedna kwestia nie zmieniła się ani trochę. Zapotrzebowanie na programistów jest wciąż ogromne, a po "naszych" coraz chętniej sięgają firmy z zagranicy. - Mamy do czynienia z klientami z Doliny Krzemowej, którzy są w stanie pogodzić się z różnicą czasową, aby tylko zbudować swój zespół w Polsce - mówi Jarek Wawro, doświadczony IT Leader, który odpowiada za rozwój Altimetrik Polska.

W Polsce pracuje ok. 300 tys. programistów, o których pozyskanie aktywnie starają się zarówno rodzime, jak i zagraniczne firmy (Fot. materiały prasowe)

Firmy z Doliny Krzemowej oraz częściej chcą zatrudniać programistów z Polski. W naszym kraju pracuje ok. 300 tys. programistów, o których pozyskanie aktywnie starają się zarówno rodzime, jak i zagraniczne firmy.

A zapotrzebowanie na nich jest ogromne. Według biura statystycznego U.S. Labor globalny niedobór talentów z zakresu IT wynosił 40 milionów wykwalifikowanych pracowników.

W Polsce ten deficyt wynosi 50 tys. etatów. Perspektywy na przyszłość nie są krzepiące. Do 2030 roku globalny niedobór specjalistów ma osiągnąć 85,2 miliona.

Dzisiejszy biznes niemal w całości opiera się na obecności w cyfrowym świecie. Sukces firm zależy więc nie tylko od świetnej znajomości rynku, klientów i zwinnego działania, ale też od umiejętności zbudowania skutecznej strategii IT. Kluczowym czynnikiem który to umożliwia jest dostępność wykwalifikowanej i szybko dostępnej kadry programistów, testerów, a także szeroko pojętych inżynierów oprogramowania.

W tym świetle jeszcze bardziej alarmująca jest długa lista przedsiębiorstw, w których stanowiska inżynierów oprogramowania są nieobsadzone przez wiele miesięcy. Według ekspertów z McKinsey obecnie aż 87 proc. z nich doświadcza problemu związanego z brakami kadrowymi w obszarze IT. Zastój przekłada się na dotkliwe straty finansowe. Szacuje się, że przedsiębiorstwa na całym świecie ryzykują utratę 8,4 biliona dolarów przychodów z powodu braków kadrowych w obszarze IT.

Wynająć programistę

Co zatem może zrobić firma, która ma przed sobą projekt IT oraz niewystarczającą ilość ludzi, aby go zrealizować? Można poszukać programistów w innych krajach. Świetnie wykwalifikowani i gotowi do pracy programiści są wszędzie – w Indiach, Filipinach, Chinach, ale też w sercu Europy, czyli Polsce. W naszym kraju pracuje ok. 300 tys. programistów, o których pozyskanie aktywnie starają się zarówno rodzime, jak i zagraniczne firmy.

- Widzimy kolosalną zmianę myślenia wśród naszych klientów, którzy głównie pochodzą z okolic Doliny Krzemowej. Jeszcze niedawno Polska praktycznie nie istniała jako potencjalna lokacja dla poszukiwania partnerów technologicznych dla firm z tego regionu. Jednak dzięki dbałości o najwyższą jakość kodu naszych programistów i testerów, wiedzy i doświadczeniu oraz świetnemu zrozumieniu kultury startupowej, oraz szczerej komunikacji z biznesem, udało nam się w kilka miesięcy dojść do momentu, w którym nasi klienci są gotowi pogodzić się z różnicą strefy czasowej czy trochę dłuższym czasem kompletowania zespołów, byle tylko zespół powstał w Polsce. To fantastyczne świadectwo tego, jaki potencjał drzemie w naszym rynku i naszych specjalistach - podkreśla Jarek Wawro, IT Leader, który odpowiada za rozwój Altimetrik Polska. fot. Altimetrik Dzieje się tak dlatego, że od wielu lat mówi się, iż Polacy stanowią światową elitę jeśli chodzi o rynek IT. Głośno było o rankingu HackerRank z 2016 roku, w którym rodzimi programiści uplasowali się na 3. miejscu - tuż za za Rosjanami i Chińczykami. Okazało się, że ich silną stroną jest Java, w której najlepiej poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Tym, co wyróżnia Polaków, są też osiągnięcia w konkursach algorytmicznych i kodowaniu zespołowym. Nasi inżynierowie zajmują obecnie 4. miejsce na świecie w rankingu Top Coder. Polscy programiści mają również ogromny wkład m.in. w rozwój branży gier. Nad Wisłą działa ok. 470 aktywnych producentów i wydawców, którzy zatrudniają ponad 12 tys. osób. Co więcej, bez wsparcia doświadczonych inżynierów polska scena startupowa nie radziłaby sobie tak świetnie jak teraz. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba takich firm wzrosła dwukrotnie do niemal 5 tys. Z wykwalifikowanymi specjalistami na pokładzie rodzime startupy osiągają wysokie wyceny (DocPlanner) i śmiało rywalizują z zachodnimi firmami (Booksy). Te wyniki i sukcesy zostały zauważone za Oceanem. Okazuje się, że coraz częściej zdają sobie z tego sprawę zagranizne fimy, które zaczęły coraz śmielej sięgać po "naszych" specjallistów.

