Dojazd do pracy ważniejszy niż wynagrodzenie. To częsty powód zmiany zajęcia

Niemal trzy czwarte Polaków poświęca na dojazd do pracy do 30 minut. Kolejnym 15 proc. zajmuje to do 45 minut - wynika z danych LMC.

Krótszy czas dojazdu do miejsca zatrudnienia może się w dużym stopniu przełożyć na poziom satysfakcji zawodowej oraz zwiększyć efektywność pracy.

Jednym z rozwiązań, które coraz częściej wdrażają firmy jest tzw. home office, czyli praca zdalna jeden, dwa a nawet cztery razy w miesiącu, lub też po prostu elastyczny czas pracy i możliwość jej organizacji w oparciu o własne potrzeby.

Z analiz firmy LMC, specjalizującej się w rekrutacji online, wynika, że bliskość miejsca zatrudnienia zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie. 25 proc. pracujących Polaków, którzy samodzielnie zdecydowali o zmianie pracy, jako powód wskazało łatwiejszy dostęp do nowego miejsca zatrudnienia.

Podobne tendencje są widoczne na rynku czeskim, gdzie 56 proc. pracowników w Czechach byłoby nawet skłonnych poświęcić część swojego obecnego wynagrodzenia, gdyby znaleźli odpowiednią pracę w pobliżu domu.

Pracownicy nie lubią dojazdów do pracy

- Z naszych danych wynika, że niemal trzy czwarte Polaków poświęca na dojazd do pracy do 30 minut. Kolejnym 15 proc. zajmuje to do 45 minut. W każdym miesiącu naszego życia tracimy zatem ponad 20-30 godzin na dojazdy i stanie w korkach. Ta codzienna podróż staje się przykrą koniecznością, a rutyna z nią związana i brak czasu dla siebie, swoich najbliższych oraz na realizację pasji może być zaczątkiem wypalenia zawodowego - mówi Bartosz Jakubowski, Marketing Manager Poland w LMC.

Okazuje się, że nie tyle ważny jest dystans, co czas poświęcony na dojazd do i z pracy. Zdarza się, że mieszkamy na przedmieściach z dostępem do trasy szybkiego ruchu lub też nasze miejsce zatrudnienia jest dobrze skomunikowane, położone np. w pobliżu stacji metra. Wówczas nawet 30-40- kilometrowy dystans pokonujemy szybko i sprawnie. Znacznie krótsza odległość - ze względu na ograniczone połączenia publiczne czy gorszą lokalizację - może wymagać od nas zdecydowanie więcej czasu. A ten ma dziś zupełnie inną cenę niż kiedyś.

CZYTAJ DALEJ »

Czytaj też: Długi dojazd do pracy to nie problem. Ale... - Krótszy czas dojazdu do miejsca zatrudnienia może się w dużym stopniu przełożyć na poziom satysfakcji zawodowej oraz zwiększyć naszą efektywność w pracy. Jednym z rozwiązań, które coraz częściej wdrażają firmy jest też tzw. home office, czyli praca zdalna jeden, dwa a nawet cztery razy w miesiącu czy też po prostu elastyczny czas pracy i możliwość organizacji w oparciu o własne potrzeby. Dzięki temu pracownik może odbudować równowagę między życiem prywatnym a pracą, złapać przysłowiowy oddech. Innym jest otwartość na zmiany i aktywne poszukiwanie zatrudnienia w pobliżu domu - ocenia Bartosz Jakubowski. - Długi czas dojazdu do pracy oznacza zaburzenie tzw. work-life balance, czyli równowagi między życiem prywatnym a życiem zawodowym. Długi dojazd do pracy oznacza, że musimy wstawać wcześniej, później pojawiamy się w domu, cierpią na tym nasze relacje rodzinne, mamy mniej czasu na własne hobby. Długi czas dojazdu do pracy wiąże się też z wyższymi kosztami - twierdzi z kolei Michał Filipkiewicz z portalu Praca.pl. Praca zdalna rozwiązaniem Jak wynika z badania "Rynek pracy zdalnej, a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018", które przeprowadziła firma Kantar TNS przy współpracy ze start-upem Remote-how, ci, którzy nie mogą pracować zdalnie, w większości chcieliby to robić. Aż 52 proc. spośród nich chętnie pracowałaby tak przez zdecydowaną większość czasu, a 33 proc. - do 10 dni w miesiącu. Wśród osób, które mają za sobą doświadczenia związane z pracą zdalną, 95 proc. ocenia ją pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Osoby, które mogą pracować w tej formule deklarują częściej, że są zadowolone ze swojej pracy (90 proc.) niż osoby, które takiej możliwości nie mają (78 proc.). Długi czas dojazdu do pracy oznacza zaburzenie tzw. work-life balance (fot. shutterstock) - Badania pokazują, że zainteresowanie pracą zdalną jest większe niż możliwości skorzystania z takiego modelu pracy. To się jednak zmieni, bo część pracodawców już dziś jest zmuszona do poszukiwania pracowników poza swoim obszarem działania. W dodatku, młodzi ludzie wręcz oczekują możliwości wykonywania pracy zdalnie. Często na bardzo duże odległości - tłumaczy Paweł Biarda z Nexery, frmy specjalizującej się w budowie sieci światłowodowych. - Systematycznie poprawia się też infrastruktura internetowa, m.in. za sprawą inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W 4 regionach, w których budujemy szerokopasmową sieć, do szybkiego Internetu zostanie podłączonych wkrótce ponad pół miliona gospodarstw domowych - dodaje. Odległość ważniejsza niż wynagrodzenie Z badań wynika, że czas spędzony w drodze ma swoje bezpośrednie przełożenie na zdrowie i samopoczucie. Im więcej zajmuje dojazd do i z pracy, tym wyższy jest poziom stresu, większe mamy problemy w relacjach z innymi i tym mniejszy jest nasz apetyt. Z badań na rynku francuskim wynika, że aż 44 proc. badanych Francuzów uznaje dojazd do pracy za najbardziej stresujący element swojej codzienności. Skrócenie czasu dojazdów do pracy jest jednym z trzech najważniejszych czynników motywujących do zmiany pracy w Czechach. A jak to wygląda na polskim rynku? Czytaj również: Praca zdalna szansą dla pracowników i sposobem na problem z bezrobociem - Z naszych badań wynika, że 27 proc.mieszkańców Polski zmieniłoby pracę, gdyby znajdowała się bliżej ich domu. Lokalizacja biura staje się dla Polaków coraz ważniejszym czynnikiem wyboru miejsca pracy - twierdzi Bartosz Jakubowski. - Okazuje się, że jesteśmy skłonni zrezygnować z części wynagrodzenia na rzecz krótszych dojazdów do miejsca pracy. Trend ten nie działa jednak w drugą stronę. Niechętnie podejmiemy zatem pracę odległą od naszego domu nawet za stosunkowo wyższą pensję. Znacząca zmiana siedziby firmy może zatem wymusić rekrutację zespołu na nowo - podsumowuje Bartosz Jakubowski.