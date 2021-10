Dobre wieści z rynku pracy. Jest prawie tak dobrze, jak przed pandemią

Rynek pracy ma się dobrze. W ciągu trzech pierwszych kwartałów zatrudnienie w firmach oraz pensje wzrosły, natomiast bezrobocie spada.

1 mln 30,5 tys. - tyle ofert pracy zgłoszono do pośredniaków od stycznia do września 2021 r. (Fot. Omar Albeik on Unsplash)

Z najnowszych danych GUS wynika, że w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób - w przeliczeniu na etaty) wyniosło 6 mln 339 tys. To wynik o 0,2 proc. wyższy niż przed rokiem, kiedy to odnotowano 1-proc. spadek.

Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 4,4 proc.). Wyższe niż przed rokiem było również zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,9 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 1 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 0,6 proc.) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,3 proc.).

Z kolei najbardziej obniżyło się zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,7 proc.), a najmniej w budownictwie (o 0,8 proc.).

We wrześniu tego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6 mln 347,2 tys. i było o 0,6 proc. wyższe niż przed rokiem. W największym stopniu wzrosło w informacji i komunikacji (o 6 proc.). Natomiast w zakwaterowaniu i gastronomii odnotowano spadek - o 5,9 proc.

- Rynek pracy w Polsce (sektor przedsiębiorstw) to historia przestojów i skracania czasu pracy, a więc powodów niezależnych od samego popytu na pracę. Z uporem obstawiamy, że tam nie ma żadnych negatywnych efektów związanych z rozliczaniem tarcz - komentują sytuację na rynku pracy analitycy mBanku.

🇵🇱 Rynek pracy w Polsce (sektor przedsiębiorstw) to historia przestojów i skracania czasu pracy, a więc powodów niezależnych od samego popytu na pracę. Z uporem obstawiamy, że tam nie ma żadnych negatywnych efektów związanych z rozliczaniem tarcz. pic.twitter.com/rpXAlQkBLC — mBank Research (@mbank_research) October 25, 2021

Bezrobocie coraz niższe

We wrześniu 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. bezrobotnych. To mniej niż przed miesiącem (o 26,1 tys., czyli o 2,7 proc.) oraz niż przed rokiem (o 89,1 tys., czyli o 8,7 proc.).

GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc. we wrześniu tego roku. Oznacza to, że obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,2 pkt. proc.), jak i w odniesieniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku (o 0,5 pkt. proc.).

- Flash szacunek potwierdzony - stopa bezrobocia we wrześniu spadła o 0,2 pkt. proc. do 5,6 proc. Liczba bezrobotnych obniżyła się aż o 26 tys. miesiąc do miesiąca, czego nie można przypisać jedynie czynnikom sezonowym. Pomaga dynamiczne ożywienie gospodarcze i utrzymujący się wysoki popyt na pracę - wyjaśniają analitycy Pekao na Twitterze.

Flash szacunek potwierdzony - stopa bezrobocia we wrześniu spadła o 0,2 pkt. proc. do 5,6%. Liczba bezrobotnych obniżyła się aż o 26 tys. m/m, czego nie można przypisać jedynie czynnikom sezonowym. Pomaga dynamiczne ożywienie gospodarcze i utrzymujący się wysoki popyt na pracę. pic.twitter.com/BYQTTLBRvd — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 25, 2021

Analitycy PKO podkreślają z kolei, że stopa bezrobocia jest już tylko o 0,5 pkt. proc. wyższa niż przed pandemią.

Ostateczne dane potwierdziły spadek st. bezrobocia we wrz. do 5,6% z 5,8% w sie. Bezrobocie kontynuuje spadki - stopa sa jest już tylko o 0,5pp wyższa niż przed pandemią. Coroczna rewizja, podniosła historyczne odczyty, ale nie ma wpływu na korzystny obraz trendów na rynku pracy. pic.twitter.com/nmVg1rK8Be — PKO Research (@PKO_Research) October 25, 2021

Jeśli chodzi o podział na województwa, to stopa bezrobocia kształtowała się od 3,3 proc. w woj. wielkopolskim do 8,7 proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

Analitycy GUS zwracają uwagę na malejącą liczbę nowych bezrobotnych. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowano 879,8 tys. osób - to o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Mniejsza niż przed rokiem była liczba osób rejestrujących się po raz kolejny (o 15,2 proc.), które stanowiły najliczniejszą grupę wśród nowo zarejestrowanych (78 proc., tj. o 1,1 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej). Znacznie mniej niż w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku zarejestrowano osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (spadek o 39,8 proc. wobec wzrostu o 51,5 proc. przed rokiem). Zmniejszyła się również liczba nowych rejestracji osób zamieszkałych na wsi, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, absolwentów oraz dotychczas niepracujących. Więcej niż rok wcześniej zarejestrowano natomiast osób długotrwale bezrobotnych, a ich udział wśród ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się o 8,9 pkt. proc. do 34,7 proc. - czytamy w raporcie GUS.

1 mln 30,5 tys. - tyle ofert pracy zgłoszono do pośredniaków od stycznia do września 2021 r. To o 20,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Przybyło ogłoszeń z sektora publicznego (o 23,2 proc.) i z sektora prywatnego (o 20,7 proc.).

W końcu września tego roku 4 proc. spośród wszystkich ofert adresowanych było do osób niepełnosprawnych, 3,5 proc. dotyczyło stażu, a 0,1 proc. skierowanych było do absolwentów.

Pensje nadal w górę

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosło 5779 zł i było o 8,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Dla porównania w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. zarobki wzrosły o 4,5 proc. w porównaniu do 2019 r.

Warto dodać, że we wrześniu tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5841,16 zł i było o 8,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Gdy przyjrzymy się poszczególnym kwartałom, zauważymy, że największy wzrost odnotowano w okresie kwiecień-czerwiec. Wtedy pensje wzrosły aż o 10 proc. W III kwartale mamy niewiele mniejsze podwyżki – 9,6 proc. Najsłabszy był I kwartał, wówczas przeciętne pensje wzrosły o 5,7 proc.

Pensje wzrosły we wszystkich badanych obszarach. Największy wzrost zauważalny jest w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – o 9,8 proc. GUS przypomina, że w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost płac w tym sektorze był jednym z najniższych (obok górnictwa i wydobywania).

Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły również wynagrodzenia m.in. w przetwórstwie przemysłowym (9,4 proc.) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (9 proc.).