Dobre się skończyło. Widać pierwsze symptomy pogarszania się sytuacji na rynku pracy

Rynek pracy stosunkowo dynamicznie powraca do sytuacji zbliżonej do tej sprzed pandemii i tym samym napotyka ograniczenia w postaci niewystarczającej i nieodpowiedniej siły roboczej. Co więcej, widmo zapowiadanej kolejnej fali zakażeń wirusem SARS-COV-2 i potencjalne ograniczenia również wpływają na poziom niepewności. Czynniki te będą istotnie utrudniały redukcję stopy bezrobocia rejestrowanego poniżej 5 proc.

Napływ wakatów rejestrowanych w urzędach pracy był 1,83 razy większy niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia (Fot. Unsplash/Ryoji Iwata)

Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych opublikowały najnowszy Barometr Ofert Pracy.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w sierpniu 2021 r. zmalał w porównaniu do lipca o niespełna 0,5 punktu.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w sierpniu 2021 r. zmalał w porównaniu do lipca o niespełna 0,5 punktu. Jest to trzeci miesiąc spadku wskaźnika.

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,8 proc., zaś po wyeliminowaniu wahań sezonowych zmalała o 0,2 punktu procentowego i po trzech miesiącach stabilizacji na poziomie 6,2 proc. w lipcu wyniosła 6 proc.

Aktualnie cztery z siedmiu składowych wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, czyli spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Trzy zmienne zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku i ewentualny wzrost stopy bezrobocia.

Niedopasowanie kompetencyjne

W lipcu w ujęciu miesięcznym zmalała o 5 proc. liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Skala dopasowań pomiędzy stroną popytową i podażową zmalała przy blisko 9-procentowym spadku napływu nowych bezrobotnych oraz braku zmian w liczbie nowych ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy.

Co więcej, napływ wakatów rejestrowanych w urzędach pracy był 1,83 razy większy niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. Wartości te sugerują istotną skalę niedopasowania kwalifikacji oferowanych przez bezrobotnych do oczekiwań formułowanych przez pracodawców.

Mniej rekrutacji, więcej zwolnień

Symptomy pogarszania się sytuacji na rynku pracy płyną również z pogorszenia ocen dotyczących sytuacji gospodarczej formułowanej przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych oraz ponownego przeważania odsetka przedsiębiorstw zapowiadających redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. Utrzymuje się malejąca tendencja liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Zmalała także agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Pozytywna teraźniejszość Niezależnie jednak od tego, co przyniesie przyszłość, w tej chwili na rynku pracy widać wyraźną poprawę. Z analizy BIEC wynika, że liczba ukazujących się w internecie ofert pracy jest obecnie większa niż przed epidemią. Co więcej, odsetek ofert pracy zdalnej w ciągu ostatniego roku wzrósł trzykrotnie - choć nie we wszystkich branżach. Najwięcej ofert przybyło dla pracowników fizycznych oraz przedstawicieli zawodów usługowych, zaś najmniej w grupie zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk technicznych i ścisłych. Pozytywny obraz wyłania się również z danych GUS. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; w przeliczeniu na etaty) w lipcu 2021 r. wyniosło 6 mln 361,7 tys. i było o 1,8 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,8 proc. w czerwcu tego roku oraz spadku o 2,3 proc. w lipcu ubiegłego roku). Jeśli chodzi o bezrobotnych, to według danych GUS w końcu lipca 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 974,9 tys. osób. Oznacza to spadek w skali miesiąca - o 18,5 tys. mniej niż w czerwcu tego roku (1,9 proc.), a także w skali roku - o 54,6 tys. (5,3 proc.). Młodzi i słabo wykształceni w tarapatach Jeżeli spojrzymy natomiast na dane BAEL, to zauważymy, że bezrobocie najmocniej dotyka ludzi młodych, w wieku 15-24 lata, dla których stopa bezrobocia w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 13,3 proc. U osób w wieku 25-34 lata bezrobocie kształtowało się na poziomie 3,9 proc., 35-44 lata - 2,8 proc., 45-89 lat - 2,4 proc. Pod względem poziomu wykształcenia najwyższą stopę bezrobocia zaobserwowano u osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (7,8 proc.). Nieco mniej bezrobotnych znalazło się w grupie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,3 proc.) i zasadniczym zawodowym/branżowym, a także policealnym i średnim zawodowym (po 4,1 proc.). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (1,7 proc.). - Wyniki stopy bezrobocia tak mocno zróżnicowane pod względem wieku i wykształcenia nie powinny dziwić. Nie od dziś sytuacja na rynku pracy ludzi młodych i słabo wykształconych jest trudna, a pandemia tylko tę tendencję wzmocniła. Co pocieszające, wiele z tych osób w ostatnim czasie, gdy sytuacja na rynku pracy zaczęła się stabilizować, znalazło zatrudnienie. Najmocniej stopa bezrobocia spadła w najbardziej narażonej na to grupie, czyli u osób z wykształceniem podstawowym i bez niego - aż o 2,7 punktów proc. w skali kwartału - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

