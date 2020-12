Do zdobycia granty na wsparcie aktywności zawodowej osób 50+

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Dlatego jednym z kluczowych wyzwań rynku pracy jest stworzenie narzędzi, wspierających osoby starsze w obszarze zatrudnienia. Pomysły na innowacyjne rozwiązania można zgłaszać do 6 grudnia do Inkubatora TransferHUB. Uczestnictwo w projekcie to możliwość wdrożenia pomysłu i zdobycia dofinansowania na jego realizację.

Osoby po 50. roku życia często mają problem ze znalezieniem pracy (fot. shutterstock.com)

Trwa druga edycja TransferHUB - inkubatora innowacji społecznych, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do 6 grudnia osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy mogą rejestrować innowacyjne pomysły, które następnie zostaną poddane ocenie.

Najciekawsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości średnio 38 tys. zł.

Wskaźniki demograficzne pokazują, że polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie. Rodzi to wiele wyzwań także w obszarze rynku pracy. Dlatego jedna ze ścieżek tematycznych, w ramach których można przesyłać zgłoszenia do Inkubatora #TransferHUB, dotyczy rozwiązań mających na celu wsparcie zarówno, firm, jak i pracownic i pracowników w korzystaniu z potencjału związanego z tzw. “srebrną gospodarką”.

Poniżej przedstawiamy szereg inspiracji i obszarów, na które warto zwrócić uwagę planując innowacje społeczne:

zwiększanie dostępności miejsc pracy np. w obszarze infrastruktury,

innowacyjne rozwiązania/zastosowania służące włączaniu pracowników 50+,

nowe rozwiązania rekrutacyjne wspierające pozyskiwanie talentów z różnych grup wiekowych,

szkolenia i działania edukacyjne skierowane do kadry menedżerskiej, mające na celu wsparcie w procesach zarządzania wiekiem w organizacji,

programy motywacyjne wzmacniające pozycję pracownic i pracowników 50+ (np. lifelong learning), także w kontekście work-life balance (i np. opieki nad dorosłymi osobami zależnymi).

Jak podkreślają organizatorzy projektu, powyższej listy nie należy traktować jako zamkniętego zestawienia.

Z udziałem w TransferHUB wiąże się szereg korzyści dla innowatorek i innowatorów. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu będą miały możliwość:

przetestowania innowacji,

otrzymania wsparcia merytorycznego w jej dopracowaniu,

zdobycia dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł.

Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski w polskim kontekście charakter propozycji, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnienia zatrudnienia oraz dostępność.

Czytaj też: Pandemia uwypukliła plusy pracowników 50 plus Pomysły mogą być zgłaszane do 6 grudnia. Nabór odbywa się w ramach trzech ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo,

pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,

automatyzacja i robotyzacja. Aby zgłosić innowacyjny pomysł skutecznie należy do 6 grudnia (włącznie) zrobić dwa kroki: wypełnić formularz online dostępny na stronie https://transferhub.pl/formularz/; wysłać w wersji wydrukowanej na adres (00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49 lok. 201) pocztą podpisane oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru. Oświadczenie jest dostępne na stronie https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/ (załącznik nr 2). W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego. W dniach 5 i 6 grudnia (tj. sobota i niedziela) w razie pytań eksperci FISE będą dostępni pod numerem telefonu +48 575 592 425 oraz adresem e-mail: transferhub@fise.org.pl.

