Do wojska może trafić każdy Polak. Tak to będzie zorganizowane

Na stronach Rządowego Biura Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie "przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej". Co określa rozporządzenie? Przede wszystkim sposób przeznaczania osób do służby, wymogi dotyczące ich kierowania do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk oraz kryteria kierowania na poszczególne stanowiska i funkcje wojskowe z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych.

km

• 8 kwi 2022 10:46





Przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej odnotowuje się w książeczce wojskowej oraz zamieszcza w ewidencji wojskowej (fot. Pixabay)

REKLAMA

Z Ustawy o obronie Ojczyzny wynika, że w sytuacji zagrożenia wojną możliwe jest "przeznaczanie osób uznanych za zdolne do tej służby do jej odbycia".

Przed powołaniem do odbycia służby szef wojskowego centrum rekrutacji kwalifikuje do określonego rodzaju sił zbrojnych i rodzaju wojsk, w których powołane osoby będą odbywały służbę.

Przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej odnotowuje się w książeczce wojskowej oraz zamieszcza w ewidencji wojskowej.

Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie wprowadziła obowiązku służby wojskowej w Polsce. Pobór do obowiązkowej służby wojskowej nadal jest zawieszony. Na mocy ustawy służba jest dobrowolna. Zawieszenie nie jest jednak jednoznaczne z likwidacją obowiązkowej służby wojskowej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w w sprawie przeznaczania i kierowania osób do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wchodzi w życie 23 kwietnia. Wynika ono z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i oznacza, że w sytuacji zagrożenia wojną możliwe jest przeznaczanie osób uznanych za zdolne do tej służby do jej odbycia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dokładny projekt rozporządzenia opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Szczegółowo określa ono procedurę powołania do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Kwalifikacja do określonego rodzaju sił zbrojnych i rodzaju wojsk

Przed powołaniem do odbycia służby szef wojskowego centrum rekrutacji kwalifikuje do określonego rodzaju sił zbrojnych i rodzaju wojsk, w których powołane osoby będą odbywały służbę. Określa on także stanowiska lub funkcje, na których będą one szkolone zgodnie z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych.

W ramach kwalifikacji szef wojskowego centrum rekrutacji kieruje kwalifikowane osoby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia ich zdolności fizycznych lub na badania psychologiczne, gdzie orzekany będzie brak przeciwwskazań do służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Czytaj też: Polacy w całym kraju dostają wezwania do wojska W celu dokonania kwalifikacji do służby w Żandarmerii Wojskowej osoby kieruje się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz psychologa, a także do właściwego terytorialnie komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Badania lekarskie i psychologiczne Specjalistycznym badaniom lekarskim poddawane będą osoby kwalifikowane do służby na stanowiskach: - na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej,

- w Żandarmerii Wojskowej,

- w jednostkach reprezentacyjnych sił zbrojnych,

- w charakterze skoczka spadochronowego,

- w charakterze nurka lub płetwonurka,

- w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,

- w warunkach działania prądu elektrycznego. Wojskowe centra rekrutacji wykonują badania psychologiczne, którym poddane zostaną osoby przeznaczone na stanowiska specjalistyczne lub do służby: - nurka,

- płetwonurka bojowego,

- spadochronowej,

- wartowniczej,

- obsługi: żurawi oraz urządzeń sygnalizacyjnych,

- kandydatów do szkolenia na stanowisko kierowców;

- kandydatów do szkolenia na stanowisko obsługi maszyn inżynieryjnych i urządzeń dźwigowo­-transportowych,

- w Żandarmerii Wojskowej,

- operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych i przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych,

- w wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 210 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy), a występujących w jednostkach wojskowych. Kwalifikacja wojskowa ze zmianami Osoby, które planuje się powołać do jednostek wojskowych lub na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe, muszą spełniać konkretne wymagania uzależnione od konkretnej jednostki (m.in. niekaralność, określony wzrost, masa ciała, znajomość języków, umiejętności). Przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej odnotowuje się w książeczce wojskowej oraz zamieszcza w ewidencji wojskowej. Czytaj też: Koniec z wezwaniami rezerwistów do WKU. Oto co planuje ministerstwo Przeznaczenie oraz kwalifikacja mogą ulec zmianie przed powołaniem osób do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ze względu na: - potrzeby uzupełnienia sił Zbrojnych o określonych specjalistów wojskowych - w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

- potrzeby gromadzenia rezerw osobowych do celów czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

- uzyskanie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, zawodu, lub wyszkolenia w kwalifikacjach przydatnych w służbie wojskowej,

- zaistnienie zmian w stanie zdrowia stwierdzonych orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej lub psychologa,

- powstanie okoliczności uniemożliwiających odbycie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w określonym rodzaju Sił Zbrojnych lub rodzaju wojsk oraz na stanowisku lub funkcji wojskowej. Osobom, "wobec których właściwa komisja lekarska orzekła czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej, jeżeli posiadają przeznaczenie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, przeznaczenie to zawiesza się na okres czasowej niezdolności. Osoby te przeznacza się ponownie do służby po określeniu przez komisję lekarską ich zdolności do czynnej służby wojskowej" - czytamy w rozporządzeniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU