DNV GL w Gdyni zatrudni 100 pracowników

Autor: AT

Centrum usług wspólnych (SSC) DNV GL w Gdyni po czterech latach działalności stawia kolejny krok. Firma rozwija się wprowadzając do swojego portfolio dodatkowe usługi oraz planuje powiększyć zespół.

Centrum DNV GL obecnie zatrudniające 450 specjalistów planuje dalszy rozwój. Rozszerzenie zakresu usług transakcyjnych oraz wdrożenie nowych wymagających specjalistycznej wiedzy, będzie wymagało zatrudnienia dodatkowych 100 pracowników. Zatrudnieni specjaliści będą odgrywali kluczową rolę w tworzeniu nowego, jednolitego modelu dostarczania usług dla pracowników DNV GL. Jednocześnie będą pracować nad standaryzacją, automatyzacją i usprawnieniem procesów.

- Bazując na doświadczeniu 170 osób zatrudnionych w dziale finansów widzimy przyszłość dla kolejnych ekspertów w dziedzinie księgowości zarządczej i związanej z szeroko rozumianymi podatkami. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług umożliwi nie tylko rozwój nowych kompetencji istniejących pracowników, ale także pozyskiwanie specjalistów z rynku zainteresowanych pracą w dynamicznie rozwijającym się środowisku - mówi Aleksandra Czerwińska, Global Centre Manager Finance.

W planach firmy jest również dalszy rozrost działu IT, szczególnie w obszarach związanych z analityką biznesową oraz infrastrukturą, a także intensywny rozwój kompetencji w obszarach związanych ze środowiskami dostarczanymi przez Microsoft oraz platformami bazującymi na systemach Linux. Z kolei dział Procurement skupi się na wsparciu centralnego zarządzania flotą samochodową oraz wprowadzeniem cyfrowego narzędzia zakupów i automatyzacji płatności dla użytkowników wewnętrznych.

- Ekspansja DNV GL, zarówno pod względem liczby pracowników jak i usług, pokazuje nam, że jako region podążamy we właściwym kierunku, tworząc atrakcyjne, oparte na innowacjach otoczenie biznesowe w Trójmieście. Będziemy kontynuować działania wspierające rozwój firmy dzięki naszej inicjatywie Invest in Pomerania - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

- Rozpoczęliśmy już proces rekrutacyjny na wiele nowych stanowisk. W tym momencie skupiamy się na budowaniu zespołów ekspertów w takich obszarach jak wynagradzanie (Compensation) oraz mobilność międzynarodowa (Global Mobility), z czego ostatnia z wymienionych usług będzie świadczona na poziomie globalnym. Opublikowaliśmy już wiele ogłoszeń o pracę. Kolejne będą pojawiały się sukcesywnie, więc już teraz zachęcam do śledzenia listy wakatów na naszej stronie internetowej - mówi Ewa Żabińska-Socha GSS Global Centre Manager HR.

Firma DNV GL to ogólnoświatowe towarzystwo klasyfikacyjne, doradca techniczny dla przemysłu morskiego, naftowego, gazowniczego oraz energetycznego, a także dostawca oprogramowania dla tych branż. DNV GL to również jedna ze światowych organizacji certyfikujących. Działające od 2016 r. Centrum w Gdyni świadczy usługi wewnętrzne w zakresie HR, Finansów, IT oraz Real Management & Procurement (zarządzania nieruchomościami i zakupami).