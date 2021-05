Dlaczego młodzi nie garną się do pracy w logistyce? Są dwie przyczyny

Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to jeden z kluczowych problemów, z jakim mierzy się branża logistyczna. I nie chodzi tu wyłącznie o kierowców, ale też o specjalistów od nowych technologii, bo logistyka na dobre stawia na automatyzację i robotyzację.

Do rozwoju logistyki w najbliższych latach według respondentów badania przyczynią się również autonomiczne pojazdy w dystrybucji (28 proc.) oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (28 proc.) (Fot. Shutterstock)

Z opublikowanego 21 maja raportu „Logistyka w Polsce” wynika, że polskie przedsiębiorstwa pozytywnie oceniają sektor logistyki – 80 proc. ocenia go dobrze lub bardzo dobrze. Opinie firm dotyczące wpływu brexitu na atrakcyjność branży również są optymistyczne – 44 proc. szacuje, że jego wpływ będzie korzystny w perspektywie długofalowej. Co więcej, większość badanych przedsiębiorstw (84 proc.) planuje wzrosty obrotów w bieżącym roku – najczęściej w granicach 10-30 proc.

- Ostatnie miesiące, upływające pod znakiem koronawirusa, przyniosły wyraźne wzrosty w wielu obszarach sektora logistyki, a optymizm firm nie uległ osłabieniu. Wszyscy jesteśmy aktywnymi uczestnikami tego zjawiska, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju logistyki chociażby poprzez robienie zakupów w kanale e-commerce. Czerpią z tego korzyści firmy kurierskie, osiągając rekordowe wyniki, jak i znamienita większość całego sektora logistyki - mówi Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower.

Z kolei dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania dodaje, że polscy menedżerowie dość wysoko oceniają sektor logistyki w Polsce. Jednocześnie tylko 14 proc. organizuje procesy logistyczne samodzielnie, a 86 proc. współpracuje z firmami logistycznymi.

- Oznacza to, że polski rynek logistyki osiągnął już dojrzałość, a usługi logistyczne są dość powszechnie stosowane i cieszą się uznaniem - mówi Arkadiusz Kawa.

Z badania wynika, że większość firm mierzy się z tymi samymi wyzwaniami. Najczęściej jest to brak odpowiedniego wsparcia ze strony systemów IT, o czym mówi 38 proc. badanych, a także niedobór wykwalifikowanej kadry, o czym wspomina 34 proc. respondentów. Na zbyt wysokie koszty logistyki narzeka 31 proc. reprezentantów sektora, niewłaściwy zapas wskazuje jako problem 28 proc. specjalistów logistyki, zaś 25 proc. zwraca uwagę na trudną współpracę z przewoźnikami.

Jednocześnie raport potwierdza też, że największych szans na rozwój obszaru logistyki firmy upatrują w automatyzacji i robotyzacji magazynów, na co wskazują trzy na cztery zapytane organizacje (75 proc.). Jedna trzecia dostrzega korzyści z wykorzystania rozwiązań z zakresu big data analytics (35 proc.) oraz autonomicznych wózków AGV (34 proc.). Do rozwoju logistyki w najbliższych latach według respondentów badania przyczynią się również autonomiczne pojazdy w dystrybucji (28 proc.) oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (28 proc.).

Właśnie w te rozwiązania, które są oceniane jako najbardziej perspektywiczne dla rozwoju branży, firmy chcą inwestować w nadchodzących latach. Wprowadzenie robotyzacji i automatyzacji w magazynie planuje 63 proc. badanych. Z kolei 24 proc. chce wdrażać autonomiczne wózki AGV i tyle samo firm rozwiązania big data analytics. W co jeszcze mają zamiar inwestować organizacje w najbliższym czasie? W planach ponad połowy firm jest inwestycja w pozyskiwanie nowych pracowników (54 proc.), wdrażanie nowoczesnych technologii (42 proc.) i budowa nowych magazynów (35 proc.). 27 proc. planuje zakup systemów IT, a 26 proc. nowej floty.

Pracownicy - główny hamulec rozwojowy

- Polskie przedsiębiorstwa prowadzą na bieżąco monitoring efektywności działań logistycznych poprzez raportowanie wskaźników logistycznych, dzięki temu mogą poprawiać swoje procesy i lepiej obsługiwać klientów. Menedżerowie i właściciele firm zamierzają cały czas to polepszać, między innymi dzięki inwestycjom w rozwiązania technologiczne, takie jak automatyzacja i robotyzacja w magazynach, autonomiczne wózki AGV i Big Data. Ważnym sygnałem jest to, że 54 proc. firm chce w tym roku inwestować w nowych pracowników. Mniej niż połowa badanych prowadzi sprzedaż przez internet, co oznacza, że jest w tym obszarze jeszcze duży potencjał rozwojowy, ale też sporo wyzwań, bo logistyka e-commerce jest bardziej skomplikowana niż handlu tradycyjnego – wymaga nie tylko innej infrastruktury, ale także pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami – podsumowuje Arkadiusz Kawa.

Firmy zapytane o plany automatyzacji procesów najczęściej wskazywały na automatyzację procesów magazynowych (56 proc.), transportowych (17 proc.) i produkcyjnych (16 proc.). Konsekwencją tego działania będzie wdrożenie w automatyzowanych działach programów rozwojowych dla pracowników (35 proc.) oraz pozyskiwanie kadr z kompetencjami niezbędnymi dla funkcjonowania działu (34 proc.). W 18 proc. firm automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów w zespole poddanym automatyzacji.

- Kluczowym hamulcem dla rozwoju branży staje się brak wykwalifikowanej kadry. Zwraca na to uwagę ponad jedna trzecia ankietowanych. Jednocześnie rośnie zainteresowanie innowacyjnymi technologiami z zakresu automatyzacji i robotyzacji w magazynach. Nadal jednak więcej niż połowa badanych jako najważniejszy obszar inwestycji w tym roku wskazuje pozyskanie nowych pracowników, mniejszą wagę przywiązując do wdrażania nowoczesnych technologii. Człowiek pozostaje więc kluczowym zasobem organizacji - podsumowuje Tomasz Walenczak.

Trudna rekrutacja w logistyce

Chociaż wielu ekspertów branży TSL (transport-spedycja-logistyka) mówi o niedoborze kierowców, jednym z największych problemów jest rozwój cyfrowej kadry pracowniczej, która będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju tego sektora w przyszłości. Badanie Manpower jedynie potwierdza ten trend. Eksperci C.H. Robinson wskazuje, że skala problemu jest niezwykle duża, prawie jedna czwarta firm logistycznych twierdzi, że rekrutacja talentów technologicznych jest bardzo trudna. To dużo większy problem niż wspomniany brak kierowców.

Aby przyciągnąć nowe pokolenie logistyków, branża musi zacząć się wyróżniać, kierować odpowiednie komunikaty, ważne dla potencjalnych pracowników – w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko utraty ich na rzecz innych sektorów.

Według ekspertów C.H Robinson istnieją dwie istotne kwestie, które mogły spowodować małe zainteresowanie pracą w tej branży - jej wizerunek i sam proces rekrutacji młodych ludzi posiadających umiejętności cyfrowe. Logistyka wciąż przywołuje na myśl obrazy ciężarówek i magazynów, podczas gdy w rzeczywistości sektor ten wymaga wielu nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, roboty, automatyzacja czy analizy predykcyjne.

- Jest to czas, kiedy pokolenie Z po raz pierwszy wkracza na rynek pracy. Najwyższa pora, aby zaprezentować młodej generacji ogromne możliwości, jakie daje zawód logistyka. To między innymi bycie częścią zespołów projektowych opracowujących i wdrażających najnowocześniejsze technologie lub pracujących nad inicjatywami, które minimalizują wpływ transportu na planetę. Warto przedstawiać tematy, które trafią do nowego pokolenia doświadczonych cyfrowo i świadomych społecznie studentów przechodzących przez nasze systemy edukacji - uważa Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.