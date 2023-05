Dla wielu to praca marzeń. Można zarobić na zwiedzaniu Europy

Firma prowadząca platformę do wyszukiwania przechowalni bagażu Radical Storage szuka testera nocnego pociągu na okres jednego miesiąca.

- Aby właściwie przetestować i zdobyć informacje z pierwszej ręki, musimy znaleźć kogoś, kto będzie naszym oficjalnym testerem nocnego pociągu. To rola dla kogoś, kto chce zarabiać na zwiedzaniu Europy pociągiem podczas tego lata - czytamy w ogłoszeniu firmy Radical Storage.

Choć doświadczenie w podróży jest mile widziane, to nie jest ono konieczne. Kandydat powinien przede wszystkim wykazywać chęć do zwiedzania świata. Musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne dokumenty podróżne.

Istotna jest także dobra znajomość języka angielskiego w piśmie, ponieważ testerzy będą musieli pisać bloga dla Radical Storage, w którym będą opisywać wrażenia z podroży. Będą również robić zdjęcia i nagrywać filmy, które firma będzie mogła wykorzystać w mediach społecznościowych i na blogach.

Co w zamian oferuje firma? Miesięczny bilety Interrail (max. 7. przejazdów) do wykorzystania w całej Europie. Do tego opłaci bilety za maksymalnie 5 nocnych pociągów. Tester otrzyma także miesięczny voucher na jedną z przechowalni bagażu Radical Storage, a także pensję w wysokości 500 funtów (ok. 2,6 tys. zł).