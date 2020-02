Dentystów potrzebują także Duńczycy

Zatrudnienie nawet od zaraz, 37-godzinny tydzień pracy, 6 tygodni urlopu, bezpłatny kurs języka duńskiego, leczenie w nowoczesnych klinikach z naciskiem na protetykę oraz implantologię, to oprócz wspominanego już poziomu zarobku - to podstawowe informacje dla stomatologów szukających swojego miejsca do realizacji zawodowych celów. Podstawowe, ale nie wszystkie.

- Dania to bardzo przyjazny kraj, z rozbudowanym systemem opieki socjalnej dla jej mieszkańców. Uważa, się nawet, że Dania to najbardziej opiekuńczy kraj w całej Skandynawii. Prawdą jest jednak, że pacjenci, a więc i kliniki, cierpią z powodu niedoboru lekarzy dentystów. Zdając sobie sprawę z możliwości rekrutacyjnych jakie mamy na miejscu, wychodzimy z propozycją pracy również za granicę. Polscy lekarze dentyści są mile widziani w szeregach naszego zespołu - podkreśla Ole Toft-Hansen, odpowiedzialny za rekrutację dla sieci klinik tandlægen.dk.

Na sieć tandlægen.dk składa się 54 placówek w całej Danii, zatrudniających aż 700 pracowników. Sieć jest znakomicie rozpoznawalna przez Duńczyków, choć jej historia sięga zaledwie 2015 r. Najwięcej wakatów jest w Północnej Jutlandii.

