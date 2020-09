Deliveroo poszukuje inżynierów oprogramowania. Oferuje w pełni zdalną pracę

Zajmująca się dostarczaniem żywności międzynarodowa firma Deliveroo, właśnie rozpoczęła rekrutację ponad 20 inżynierów oprogramowania w Warszawie. Nowi pracownicy nie będą musieli przyjeżdżać do biura. Będą pracować w pełni zdalnie.

Deliveroo zatrudnia obecnie zespoły pracujące zdalnie z Nowego Jorku i Edynburga. (Fot. shutterstock)

Deliveroo zatrudnia obecnie zespoły pracujące zdalnie z Nowego Jorku i Edynburga, ale po raz pierwszy zatrudnia programistów na dużą skalę poza Wielką Brytanią.

- Dla Deliveroo pracują setki pracowników technicznych w naszej centrali w Londynie. W miarę rozwoju firmy, staramy się dotrzeć do nowych źródeł talentów. Zdecydowaliśmy się na rekrutację w Polsce, ponieważ słynie ona ze zdolnych i doświadczonych inżynierów oprogramowania - podkreślił Jamie Edwards, dyrektor ds. Rekrutacji Deliveroo.

Nowi ludzie dołączą do zespołów deweloperskich full-stack, które zarządzają własnymi projektami, tworząc nowe produkty dla klientów, dostawców i restauracji Deliveroo na całym świecie. Będą oni wykorzystywać różnorodne technologie do tworzenia skalowalnych produktów. To m.in. Kafka, Docker, DynamoDB, PostgreSQL, Go, Scala, Ruby i Rus.

Firma informuje, że kandydaci nie muszą mieć bezpośredniego doświadczenia w tych technologiach, jedynie pasję do szybkiego uczenia się.

Deliveroo pozyskał 575 milionów dolarów od Amazon w ubiegłorocznej rundzie finansowania, w całej historii firmy finansowanie of inwestorów sięgnęło 1,5 miliarda dolarów.

Dostawca żywności nie jest odosobniony w pomyśle poszukiwania pracowników IT w stolicy Polski. Jak podaje CRBE, Warszawa jest z najchętniej wybieranych europejskich miast dla inwestycji firm z branży IT. Tylko w pierwszej połowie 2020 branża informatyczna wynajęła 17 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. To więcej niż w Wiedniu czy Bratysławie.

