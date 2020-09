Dane GUS o zatrudnieniu nie oznaczają końca kłopotów

Musimy ostrożnie i całościowo analizować dane o rynku pracy. Nie ogłaszajmy, że nie ma problemu, bo jedna czy druga statystyka z rynku pracy pokazuje stabilizację. Dane statystyczne są niejednoznaczne, a w realnym życiu każdy ma wśród znajomych kogoś, kto niedawno stracił pracę. Wystarczy się rozejrzeć - tak najnowsze dane GUS o zatrudnieniu komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP. Przypomina, że w sektorze przedsiębiorstw pracuje 6 mln z 16 mln wszystkich pracujących.

Autor:KDS

• 17 wrz 2020 17:30





Łącznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy średni stan zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się o ok. 121 tys. etatów. (Fot. Pixabay)

Według danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się, w porównaniu z lipcem, w sierpniu o ok. 43 tys. etatów, czyli 0,7 proc..

Jednak sektor przedsiębiorstw to ok. 6,2 milionów zatrudnionych z 16 mln wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach.

Wzrost to wiadomość dobra, ale ogólna sytuacja nadal jest zła. Odbudowaliśmy bowiem dopiero 45 proc. pandemicznego spadku, a odnotowany wzrost to jedynie odbicie od dna. Do powierzchni jeszcze daleko - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

Łącznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy średni stan zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększył się o ok. 121 tys. etatów (odbudowa ok. 45 proc. kryzysowego spadku). Zdaniem ekonomisty Pracodawców RP, nie oznacza to jednak, że sytuacja na rynku pracy wróciła do normalności. Nadal zatrudnienie jest mniejsze niż przed kryzysem o ponad 151 tys. etatów. Na skutek kryzysu COVID-19 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o ponad 272 tys. etatów, od lutego do maja 2020. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniego kryzysu finansowego (2008 r.) spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł ok. 140 tysięcy etatów.

- Trzeba pamiętać, że sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikrofirm oraz niektórych sektorów oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Sektor przedsiębiorstw to ok. 6,2 milionów zatrudnionych z 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach - wylicza dr Dudek.

Jak dodaje, tym bardziej, że mniej optymistyczne wnioski wypływają z innych danych GUS. Statystyka osób w ubezpieczeniu zdrowotnym (bez emerytów, rencistów i pobierających zasiłki) pokazuje nadal silną tendencję spadkową na rynku pracy od lutego do lipca. Jest to najszersza kategoria ubezpieczonych i jest dobrym indykatorem całego obrazu rynku pracy. Łącznie liczba ubezpieczonych zmalała o ponad 221 tys. osób. I co istotne, skala spadków jest w ostatnich miesiącach bardzo duża. W czerwcu było to 92 tys. osób, a w lipcu 75 tys. osób.

Jak wytłumaczyć te spadki? Rynek pracy jest obecnie pod wpływem dwóch czynników. Z jednej strony ograniczany był czasowo wymiar etatu dla pracowników, a z drugiej - część pracowników była na zasiłkach opiekuńczych. Nie skutkowało to zwolnieniem pracownika, ale znalazło odzwierciedlenie w statystyce etatów. Z drugiej strony bezdyskusyjnie recesja powoduje, że w wielu firmach rozpoczęły się i trwają zwolnienia. - W ostatnim okresie coraz więcej firm ogłasza zamiar grupowych zwolnień. Tego zjawiska statystyki jeszcze nie odzwierciedlają. Zaskakują za to trochę statystyki bezrobocia. Z jednej strony dane ankietowe BAEL pokazują stabilny poziom liczby bezrobotnych, a z drugiej - liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest na koniec lipca (po oczyszczeniu tzw. sezonowego bezrobocia) większa o prawie 220 tys. osób. niż w lutym 2020. Z kolei badania niezależnych instytutów badawczych (badanie Diagnoza+) pokazują, że liczba bezrobotnych może być niedoszacowana z uwagi na specyfikę COVID-19. Dane o rynku pracy pokazują też inną niebezpieczną tendencję. Osoby tracące pracę lub niemogące znaleźć pracy dezaktywizują się. A zatem stają się biernymi zawodowo. Dotyczy to szczególnie młodych pokoleń oraz mniej wykwalifikowanych pracowników - komentuje dr Dudek. Jak zaznacza, dołek na rynku pracy jeszcze przed nami. Kiedy wygasną programy pomocowe i okresy wypowiedzeń, liczba bezrobotnych lub biernych zawodowo może się zwiększyć. Zaś decyzja w zakresie płacy minimalnej może pogłębić ten proces. Tak samo jak planowane podniesienie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń. - Przy tej niepewności nie czas na takie ruchy. Potrzebna jest kompleksowa reforma klina podatkowo-składkowego, obniżenie klina dla najmniej zarabiających. Zarówno dla tych na umowach o pracę, jak i umowach zlecenie. Wtedy można myśleć o ujednolicaniu systemu - podsumowuje dr Dudek. I dodaje: musimy ostrożnie i całościowo analizować dane o rynku pracy. Nie ogłaszajmy, że nie ma problemu, bo jedna czy druga statystyka z rynku pracy pokazuje stabilizację. Dane statystyczne są niejednoznaczne, a w realnym życiu każdy ma wśród znajomych kogoś, kto niedawno stracił pracę. Wystarczy się rozejrzeć.

