Dajmy pracownikom drugą szansę. To sie opłaci

Portal pracy RocketJobs.pl w najnowszej kampanii przekonuje, że warto dać drugą szansę w pracy. Zyskują nie tylko pracownicy, ale także pracodawcy. Na rynku zauważalny jest o wiele mocniejszy trend związany z powrotami do firm ich ekspracowników (Fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Na rynku zauważalny jest o wiele mocniejszy trend związany z powrotami do firm ich ekspracowników.

Temat porusza w swojej nowej kampanii #DrugaSzansa RocketJobs.pl - portal pracy dla pracowników z segmentu white-collar. Inicjatywa ma na celu popularyzowanie dawania drugich szans w kontekście pracy.

W cyklu materiałów eksperckich i audycji radiowych w newonce radio rozważane są takie problemy jak powrót do życia zawodowego po przebytej chorobie, psychoterapii, odwyku czy chociażby długiej nieobecności spowodowanej urlopem macierzyńskim.

Badania pokazują, że ponowne zatrudnianie byłych pracowników gwarantuje niższe koszty szkolenia i pozwala uzyskać lepsze wyniki pracy niż w przypadku osób nowo zatrudnionych lub wewnętrznie awansujących. Często okazuje się, że po otrzymaniu drugiej szansy są oni bardziej zaangażowani, lepiej się starają.

Wpływ na efektywność ma także na pewno wcześniejsza znajomość danego środowiska pracy. O coraz większym otwarciu pracowników na byłych pracodawców świadczy fakt, że już 1 na 5 osób, które zrezygnowały z pracy podczas pandemii, wróciła do swojego byłego pracodawcy.

- Wejście do nowej organizacji zawsze wiąże się z wysokim poczuciem stresu. Nowa kultura organizacyjna, przełożeni, o których na początku współpracy wiemy jeszcze niewiele, nieznany zespół, zadania będące wyzwaniem - to wszystko sprawia, że może towarzyszyć nam wiele niepewności. Sam efekt pandemii czy trudnej sytuacji związanej z agresją na Ukrainę ma tutaj również duże znaczenie - oprócz wyzwań takich jak praca zdalna czy rozproszone zespoły, pojawiły się często trudności związane z biznesami opartymi o dostawców zza wschodniej granicy - co poskutkowało zamknięciem wielu firm czy redukcją etatów w organizacjach bezpośrednio powiązanych z Rosją. Dlatego też na rynku zauważalny jest o wiele mocniejszy trend związany z powrotami do firm ich ex-pracowników - mówi Marcin Nowosad, HR Business Partner w RocketJobs.pl.

Powrót po długiej przerwie RocketJobs.pl porusza w swojej kampanii m.in. kwestie powrotów do pracy po przerwie spowodowanej na przykład przewlekłą chorobą lub urlopem macierzyńskim. Z badań wynika, że aż 57 proc. osób z chorobą nowotworową w wyniku diagnozy musi zaprzestać pracy lub zmienić dotychczas pełnioną rolę zawodową. Zarówno osoby po przebytych chorobach, jak i mamy po urlopach macierzyńskich, często mają wrażenie, że wypadły z obiegu, niesłusznie czują się mniej wartościowymi pracownikami i są gotowe na większe ustępstwa względem pracodawcy. Aż 47 proc. chorych nie domaga się elastycznego czasu pracy. Problemem może być też postawa pracodawcy. Kobiety wracające na rynek pracy oczekują od firm pomocy adekwatnej do sytuacji, jaką zastaną po okresie bierności zawodowej. Być może nie bez przyczyny aktywność zawodowa kobiet w Polsce wynosi jedynie 63 proc., co jest jednym z najniższych wyników w Europie. RocketJobs.pl przekonuje, że warto wspierać pracowników w powrocie do kariery, dodaje kobietom odwagi i pokazuje jak łatwiej przejść ten proces. - Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Rodzic w Mieście pokazują, że najczęstszą obawą, deklarowaną przez wracające mamy jest strach, czy uda się pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową. Co ciekawe, co czwarta badana przez Fundację mama sygnalizowała, że ma poczucie, iż jej kompetencje zawodowe znacząco spadły4 - mówi Joanna Gospodarczyk, psycholog i coach, HR Biznes Partnerka i HR Menedżerka. - Gdybym miała dać jedną radę wszystkim mamom, które po przerwie wracają na swoje poprzednie stanowisko, powiedziałabym „daj sobie i innym czas". Pamiętaj, że choć wracasz w znane ci miejsce, w czasie twojej nieobecności sporo mogło się zmienić. Daj sobie przestrzeń, by to wszystko poznać - dodaje. Druga szansa Komu jeszcze możemy dać drugą szansę w pracy? Na przykład osobom po odbytych wyrokach sądowych, dla których powrót do pracy może być szansą na nowe, lepsze życie. Badania dotyczące przygotowania osób opuszczających zakłady karne do życia na wolności pokazały, że ponad 70 proc. z nich za najważniejsze dla siebie uznało znalezienie pracy po zwolnieniu. Pracownicy skazani w przeszłości za przestępstwa mają ogromne trudności ze znalezieniem pracy. W więzieniu nie mają dostępu do informacji o nowinkach i zmianach, jakie zachodzą w tym czasie w obrębie ich specjalizacji. To powoduje kłopot w powtórnym odnalezieniu się na rynku pracy. Ponadto zatrudnianie osób, które miały zatarg z prawem owiane jest dużą kontrowersją. Większość pracodawców ma obiekcje co do ich zatrudniania. Obawiają się oni niesolidności takiego pracownika i zagrożenia bezpieczeństwa innych pracowników. Warto jednak pamiętać, że praca jest elementem, który może zapobiec powrotowi na drogę przestępczą i wrócić na właściwe tory.

