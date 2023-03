Czy cudzoziemcy uratują polski rynek pracy?

Problem w tym, że jesteśmy także coraz starsi. W wieku poprodukcyjnym, czyli po 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn) roku życia jest już ponad 22 proc. Polaków, a w wieku przedprodukcyjnym (do lat 17) – nieco ponad 18 proc.. To oznacza, że zwrot "zastępowalność pokoleń" stracił właśnie na znaczeniu.

Co ważne, cudzoziemcy rodzą w Polsce coraz więcej dzieci. Tendencję wzrostową widać najmocniej od pandemii, czyli od 2020 roku. W 2022 roku w Polsce urodziło się ponad 10 tys. dzieci, których matki nie miały polskiego obywatelstwa. W sumie takich urodzeń było ponad 14,5 tysiąca i jest to już 5 proc. wszystkich urodzeń w Polsce.

– To bardzo dobra informacja dla polskiego rynku pracy, dlatego że istnieje szansa, że te osoby zwiążą się z Polską na dłużej. Zwłaszcza, jeżeli damy im szansę na miejsca w żłobkach, przedszkolach, szkołach, dobrze płatną pracę – powiedziała serwisowi eNewsroom Monika Banyś z Personnel Service.

Najwięcej dzieci spośród cudzoziemców w Polsce rodzą Ukrainki

I dodała: – Ważnym aspektem jest też to, że cudzoziemcy odprowadzają w Polsce składki do ZUS. W 2022 roku już ponad milion obcokrajowców odprowadzało legalnie składki. Nie będzie zaskoczeniem, że najwięcej składek odprowadzają Ukrainki, które po rozpoczęciu wojny przekroczyły granicę z Polską i to właśnie one rodzą w Polsce najwięcej dzieci. Spodziewamy się, że jeżeli tendencja urodzeń wśród cudzoziemek się utrzyma, to w ciągu 5 lat wskaźnik ten może dojść nawet do 10 proc. urodzeń w Polsce.

