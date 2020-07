Czerwcowe dane o bezrobociu to powód do obaw? Ekspertka nie ma wątpliwości

W poniedziałek (6 lipca) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało wysokość szacowanej stopy bezrobocia rejestrowanego za czerwiec.

Zdaniem resortu w końcu czerwca wyniosła ona 6,1 proc. i w porównaniu ze stopą w maju 2020 wzrosła o 0,1 pkt. proc. Liczba bezrobotnych wzrosła o 15,4 tys. - do 1 mln 27,1 tys. osób.

Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan podkreśla, że dane te nie świadczą o niczym dobrym dla rynku pracy.

Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu można zaobserwować stabilizację sytuacji na rynku pracy po trudnościach związanych z epidemią COVID-19.

- Warto jednak zauważyć, że po wybuchu epidemii koronawirusa, chociaż od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia nieco rośnie, to najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została właśnie w kwietniu. W maju i czerwcu z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu słabło - komentowała najnowsze dane szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Jak zaznacza Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan, choć dynamika wzrostu bezrobocia wyhamowała w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to nie można pomijać faktu, iż okres wakacyjny to od wielu lat czas, w którym bezrobocie dość znacząco spadało m.in. z uwagi na fakt dużego zapotrzebowania na prace w gastronomii, turystyce i rolnictwie.

- Stosunkowo niewielki przyrost bezrobocia, jest raczej miernikiem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. Warto zauważyć, że aktualne dane dotyczące bezrobocia nie oddają rzeczywistego stanu zapotrzebowania na pracę - podkreśla.

Wyjaśnia przy tym, że konstrukcja instrumentów przewidzianych w tarczach antykryzysowych zakłada, iż przez okres otrzymywania wsparcia przedsiębiorca nie może zwolnić pracowników. To stabilizuje poziom zatrudnienia w tych firmach, które skorzystały ze wsparcia z Fundusz Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Do tej pory zwalniały głównie te przedsiębiorstwa, które nie spełniały ustalonych kryteriów uzyskania pomocy publicznej i nie posiadały wystarczających środków na przetrwanie okresu zamrożenia gospodarki lub też nie widziały możliwości dalszego prowadzenia działalności w nowych warunkach. Po okresie zakończenia wsparcia udzielanego bezpośrednio na wypłatę wynagrodzeń możemy spodziewać się kolejnej fali zwolnień, szczególnie w tych firmach, gdzie pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła możliwość sprzedaży produktów lub usług na wcześniejszym poziomie lub też zmieniona organizacja zmniejszyła zapotrzebowanie na prace np. poprzez procesy automatyzacji - uważa ekspertka Lewiatana. Czytaj także: Wiemy, kto, gdzie i kogo będzie zatrudniał w trzecim kwartale Podkreśla też, że publikowane przez resort rodziny dane dotyczą wyłącznie bezrobocia rejestrowanego, a więc obejmują tylko te osoby, które zdecydują się na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast na indywidualne zachowania osób tracących pracę może mieć wpływ wiele czynników, a jednym z nich są spodziewane korzyści z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. W przypadku zasiłku solidarnościowego, który wypłacany jest przez ZUS, nie trzeba rejestrować się w PUP, co też może wpływać na odroczenie przez część osób rejestracji. - Te osoby pozostające bez pracy pojawią się w statystykach dopiero po zakończeniu trzymiesięcznego okresu pobierania zasiłku, co w znaczący sposób może zmienić na gorsze ocenę sytuacji na naszym rynku pracy. Tym samym zakończenie dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarcz antykryzysowych i następujących po tym okresów wypowiedzeń oraz koniec wypłaty zasiłku solidarnościowego będzie momentem weryfikacji, na ile COVID-19 wpłynął na rynek pracy. Koniec interwencji publicznej może być również początkiem znaczącego wzrostu dynamiki bezrobocia. W mojej ocenie, możemy spodziewać się na jesieni przyrostów stopy bezrobocia w granicach 0,5 pkt proc. miesiąc do miesiąca - podsumowuje Fedorczuk.