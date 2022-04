Czego szukają pracodawcy, a czego kandydaci. Polskie IT w pigułce

Pensje w branży IT cały czas rosną, w cenie są m.in. specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, a kandydaci chętniej aplikują na rozbudowane oferty. – Miniony kwartał na rynku pracy IT był dynamiczny i można nakreślić kilka wyrazistych trendów – podsumowują przedstawiciele the:protocol, platformy rekrutacyjnej dla sektora tech, w ramach zestawienia „Protokół rynku pracy IT Q1 2022”.

Przyciągającym powszechną uwagę aspektem pracy w IT są nadal zarobki. Pod tym względem od dawna trwa trend rosnący i tak było w minionym kwartale. Najwyższe wynagrodzenia, proponowane kandydatom z branży IT w I kw. 2022 r. za pośrednictwem serwisu the:protocol sięgały nawet 30 000 – 40 000 zł. Na tak wysokie pensje mogli liczyć np. specjaliści ze znajomością zaawansowanych technologii chmurowych czy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dla porównania, oferty z najniższymi widełkami to propozycje wynagrodzeń na poziomie 4000 czy 5000 zł np. dla początkujących architektów aplikacji, grafików czy specjalistów ds. wsparcia IT.

Analiza najczęściej oczekiwanych przez pracodawców w minionym kwartale kompetencji technicznych pokazuje, że firmy IT poszukują głównie specjalistów średniego szczebla (65 proc. ofert w I kw. 2022) oraz seniorów (25 proc. ofert). Wciąż maleje natomiast liczba ofert skierowanych do juniorów. W top 5 najczęściej wymaganych technologii, narzędzi i języków programowania znajdują się natomiast niezmiennie: Linux, SQL, Python, JavaScript oraz Docker.

Dane the:protocol potwierdzają także, że praca zdalna i hybrydowa to wciąż najczęściej proponowane przez pracodawców modele działania. Zmianie uległy jednak proporcje pomiędzy nimi. O ile w 2021 roku i na początku 2022 roku większość ofert dla specjalistów IT dotyczyła pracy zdalnej, pod koniec kwartału dominować zaczął model hybrydowy. Jednocześnie zauważalny był także niewielki wzrost liczby ofert stacjonarnych.

– Ten trend można wiązać ze stopniową poprawą sytuacji pandemicznej. Widać jednak wyraźnie, że pracodawcy odnoszą się do tej kwestii bardzo ostrożnie. Zapewne także dlatego, iż szereg badań wskazuje, że specjaliści z branży IT doskonale odnaleźli się w zdalnym i hybrydowym modelu pracy. Większość z nich nie chce wracać na stałe do biur, oczekują elastyczności. Po stronie pracodawców także dostrzegalna jest otwartość na indywidualne czy mieszane rozwiązania. Dla nich najważniejszym aspektem pracy zdalnej jest teraz możliwość szybszego zrekrutowania specjalistów, niezależnie od miejsca zamieszkania. Przyglądając się ogłoszeniom, dostrzegamy jednak częstsze akcentowanie np. przyszłych aktywności zbiorowych i integracyjnych, czy okresowej pracy projektowej w biurach. Masowego powrotu do biur w IT na pewno nie będzie. Pracodawcy będą jednak przyglądać się potrzebom pracowników i testować ostrożnie nowe polityki funkcjonowania, w poszukiwaniu rozwiązań, które pozwolą im utrzymać talenty na dłużej w organizacji – mówi Piotr Trzmiel, head of growth w the:protocol.

Oferty dla testerów i specjalistów średniego szczebla

Użytkownicy the:protocol w pierwszym kwartale 2022 roku najczęściej wpisywali w wyszukiwarkę stanowiska takie jak „tester gier”, „tester manualny”, „tester” oraz „tester oprogramowania”. Tego typu hasła stanowiły łącznie aż 11,6 proc. wszystkich wpisywanych słów kluczowych w okresie styczeń – marzec 2022. Pod względem lokalizacji – największym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy w Warszawie oraz pracy zdalnej, a potem kolejno w miastach takich jak Kraków, Wrocław, Poznań i Katowice.

W top 10 najczęściej wyszukiwanych przez użytkowników słów kluczowych znalazły się także takie stanowiska jak frontend developer, data scientist oraz scrum master. Filtrując stanowiska pod względem wymaganej znajomości technologii, kandydaci najczęściej zwracali uwagę na oferty ze znajomością języków programowania: Python, Java, JavaScript, C++ oraz frameworku .NET.

Najpopularniejsze oczekiwania kandydatów i pracodawców na rynku IT są zatem zbieżne. Analiza szczegółowych danych pozwala jednak na zidentyfikowanie tych rekrutacji, które wymagały w I kw. 2022 od firm większego wysiłku. To m.in. rekrutacje na stanowiska średnie i seniorskie z zakresu cyberbezpieczeństwa, data science czy niszowych języków programowania.

Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT

Bez wątpienia duży wpływ na rynek pracy w minionym kwartale miał wybuch wojny w Ukrainie. Sektory IT oraz HR zareagowały na nią szybko, uruchamiając szereg działań wspierających. Na platformie the:protocol wdrożone zostały filtry ofert i oznaczenia dla kandydatów z Ukrainy. Pracodawcy chętnie z nich korzystają, obecnie już niemal 35 proc. ofert, zamieszczanych w serwisie posiada oznaczenie „Recruitment open to Ukrainians”.

– Dostrzegalne jest zainteresowanie tego typu ofertami, ale nie ma ono masowego charakteru i raczej nie będzie miało. Napływ pracowników ze wschodu, nie tylko z Ukrainy, w polskiej branży IT już od dawna jest faktem. Jesteśmy bardzo chłonnym rynkiem, jeśli chodzi o specjalistów tech. Pamiętajmy, że zgodnie z szacunkami w naszym kraju brakuje aż 50 tys. pracowników IT, a w całej Unii Europejskiej wg. Komisji Europejskiej ten niedobór przekracza nawet 600 tys. osób. Pracownicy ze wschodu są cennymi specjalistami, charakteryzuje ich podobna do naszej kultura pracy, więc dobrze odnajdują się na polskim rynku IT – podkreśla Mariusz Witkowski, product owner w the:protocol.

W pierwszym kwartale 2022 roku na rynku pracy tech dostrzegalne było rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT i pokrewnych dziedzin. Przedstawiciele the:protocol także podkreślają, że obserwują coraz większą liczbę ogłoszeń z kategorii cyberbezpieczeństwa.

W minionym kwartale takich specjalistów poszukiwały m.in. sieci komórkowe, banki, organizacje z sektora finansowego, energetycznego, firmy IT czy instytucje państwowe, proponując naprawdę atrakcyjne wynagrodzenia, ale oczekując zaawansowanego doświadczenia. Aż 90 proc. tych ofert skierowane było bowiem do midów i seniorów. Zrekrutowanie kandydatów na tego typu stanowiska jest więc trudniejsze.

Z wyzwaniami rekrutacyjnymi, jakie stawia przed pracodawcami IT „rynek pracownika”, radzą sobie jednak oni coraz lepiej. Dlatego wśród tendencji wartych podkreślenia w minionym kwartale, specjaliści rynku pracy wymieniają także rosnącą powoli, ale konsekwentnie świadomość firm w zakresie prawidłowej konstrukcji ogłoszeń. Coraz więcej pracodawców dostrzega, że szczegółowy opis projektów to efektywne narzędzie, które przyczynia się do szybszego finalizowania rekrutacji.

– Cieszy nas, gdy firmy rozumieją wagę elementów takich jak widełki wynagrodzenia, ciekawy opis realizowanych projektów, rozpisany proces tworzenia oprogramowania czy szczegółowy opis etapów rekrutacji, uwzględniając wszystkie te kwestie w swoim ogłoszeniu. Coraz większe znaczenie mają także informacje o misji i wizji danej organizacji, jej poziomie dojrzałości, wartościach i wykształconej kulturze pracy. Zdecydowanie dostrzegamy, że takie oferty są częściej oglądane, a osoby poszukujące pracy częściej wchodzą z nimi w interakcję – korzystają z naszych narzędzi do nawiązania kontaktu z rekrutującymi, zadania dodatkowych pytań i aplikowania. Mimo tego, na trudnym rynku IT jest wciąż zadziwiająco wiele do zrobienia w zakresie wsparcia pracodawców w tworzeniu najwyższej jakości ofert - podsumowuje Mariusz Witkowski.