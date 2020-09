Czarne scenariusze dla rynku pracy nie sprawdzą się? Mamy wyliczenia

- Wydaje się, że czarne scenariusze prognozujące istotny wzrost bezrobocia w wyniku lockdown’u i związanej z nim recesji nie zrealizują się - oceniają analitycy z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. I podają, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia we wrześniu zmalał o niespełna 2 punkty.

Stopa bezrobocia rejestrowanego od trzech miesięcy utrzymuje się na poziomie 6, 1 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie uległa ona zmianie i w sierpniu wyniosła 6,4 proc.

- W tym roku, w okresie wakacyjnym, nie obserwujemy sezonowego spadku bezrobocia, co z pewnością wynika ze zmian w działalności niektórych branż, szczególnie dotkniętych pandemią, które zwykle notują wzrost aktywności w okresie letnim - podkreślają analitycy BIEC.

Dodają też, że stopa bezrobocia wg. BAEL, czyli zgodna z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy, w II kwartale, podobnie jak w I kwartale br., wyniosła 3,1 proc., co wskazuje raczej na problemy z niedoborem efektywnej podaży pracy.

- Aktualnie sześć z siedmiu zmiennych oddziałuje w kierunku spadku wartości wskaźnika, czyli zapowiadają one spadek stopy bezrobocia, a tym samym poprawę sytuacji na rynku pracy. Jedynie wartości dotyczące zwolnień grupowych zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2 proc. (były to jednak znacznie mniejsze wzrosty niż odnotowane w okresie kwiecień – czerwiec). Co więcej, coraz bardziej stonowane (mniej pesymistyczne) są prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych dotyczących planów redukcji wielkości zatrudnienia. Obecnie, w bardzo niewielkim stopniu przeważa odsetek firm, które w najbliższym czasie chcą ograniczać zatrudnienie - komentują w BIEC.

Jak wygląda kwestia zwolnień grupowych? Jak podał GUS, w końcu sierpnia 357 zakładów zadeklarowało przeprowadzenie zwolnień grupowych. W sumie mowa jest o zwolnieniu 38 tys. pracowników, w tym 3,9 tys. osób z sektora publicznego (w końcu lipca 2020 odpowiednio 322 zakłady, 29,9 tys. pracowników, w tym 4,1 tys. z sektora publicznego, natomiast w końcu sierpnia 2019 roku – 117 zakładów, 17,6 tys. pracowników, w tym 2,3 tys. z sektora publicznego).

Jak wskazują ekonomiści z BIEC, mimo, że liczba planowanych zwolnień grupowych jest większa, to rosną szanse zatrudnieniowe osób bezrobotnych, o czym świadczą wielkości odpływu z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia (wzrost o 6 proc. w porównaniu do lipca 2020), czy liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Wprawdzie w sierpniu w porównaniu do lipca 2020 odnotowano spadek ofert pracy trafiających do PUP-ów o 10 proc., ale ich napływ był dwukrotnie większy niż w kwietniu. Liczba rejestrowanych nowych ofert pracy zbliżyła się także do wartości odnotowywanych w okresie wakacyjnym ubiegłego roku.

Z danych BIEC wynika, że we wrześniu zmalała także liczba nowo rejestrujących się osób bezrobotnych.

- Napływ do bezrobocia zbliża się powoli do wielkości odpływu z bezrobocia do zatrudnienia. Za ostatnie trzy lata stosunek wielkości napływu do bezrobocia średnio ponad dwukrotnie przewyższał odpływ z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. Od początku 2020 roku ta średnia wartość wyniosła 2,5, a we wrześniu wyniosła 1,5. Ewentualne utrzymanie się tej tendencji może wskazywać, że rotacja w znacznym stopniu dotyczy bezrobotnych krótkookresowo, co tylko pogłębi problem bezrobocia długoterminowego. Z drugiej strony, stosunkowo niewielki napływ do bezrobocia może wskazywać na problem chomikowania pracy, gdzie pracodawcy wolą „przetrzymać” pracowników, których trudno zrekrutować do czasu poprawy koniunktury - komentują eksperci z BIEC.

Dodają też, że zmiany w napływie, i skutkujące zmiany w strukturze zasobu bezrobotnych, odzwierciedlone są także w kwocie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. W sierpniu była ona o blisko 8 proc. niższa, niż miesiąc wcześniej.