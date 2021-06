CV nie wystarczy. Nowy typ rekrutacji odsieje wiele osób

Dzięki niemu możemy zaprezentować się nieszablonowo i nowocześnie, a jednocześnie podkreślić swoją kreatywność. Czy wideo CV zastąpi tradycyjną formę życiorysu?

Niedawno TikTok poinformował, że testuje narzędzie, które ma zmienić podejście do rekrutacji. Pomysł skierowany jest głównie do młodych ludzi. Twórcy chińskiej aplikacji chcą, aby użytkownicy mogli przeglądać oferty pracy, a jeśli któraś ich zainteresuje, aplikować na nią. Jednak nie chodzi o wysłanie tradycyjnego CV, a o pokazanie swoich umiejętności w krótkim filmie nagrywanym w stylu "ujęcia z windy". Chodzi o to, aby użytkownicy przedstawili prezentację w windzie lub podsumowanie doświadczenia zawodowego za pośrednictwem wideo w wyjątkowy sposób.

Adriana Sikora, team leader zespołu rekrutacji w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire, uważa, że pomysł na umożliwienie młodym osobom nagrywania tzw. wideo CV daje szansę na wykazanie się kreatywnością i otwartością, a także zwiększa szansę na przyciągnięcie uwagi rekruterów.

- Aplikacja w formie wideo może sprawdzić się zwłaszcza wśród osób poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, gdzie przeważnie kandydaci nie mają szansy na zaprezentowanie długiej listy poprzednich miejsc pracy i wykonywanych obowiązków. Taka forma CV może okazać się pomocna w procesach rekrutacji na stanowiska tzw. entry level (obsługa klienta, wsparcie sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia, gastronomia), gdzie najczęściej poszukiwane wśród kandydatów są określone kompetencje miękkie - ocenia Adriana Sikora.

W podobnym tonie wypowiada się Anna Tietianiec, ekspert rynku pracy z Manpower, która pomysł wysyłania krótkich filmików zamiast CV ocenia pozytywnie. Jej zdaniem będzie to dodatkowe narzędzie dla firm oraz kandydatów, dla których wideo CV stanowi wartość dodaną do tradycyjnie przeprowadzanego procesu rekrutacyjnego.

Trend raczkujący w Polsce

Wideo CV jest dla pracodawców nową i ciekawą formą poznawania kandydatów. Jak podkreśla Adriana Sikora, dzięki nagranym krótkim filmikom, w których kandydat opowiada o sobie i swoim doświadczeniu zawodowym używając tonu głosu, gestów i mimiki, przestaje być bezosobowy. Pozwala to również na optymalizację czasu procesu rekrutacji.

- Należy pamiętać, że w wideo CV można umieścić nie tylko informacje odnośnie swojego doświadczenia, ale również odnośnie swojej dostępności do podjęcia pracy, oczekiwań finansowych itp. Dzięki temu może to zastąpić pierwszy etap rozmów z kandydatem – wstępną telefoniczną rozmowę – i skrócić czas trwania rekrutacji - wyjaśnia Sikora.

Anna Tietianiec podkreśla, że nie spotkała się z tym, aby któryś z klientów wskazał wideo CV jako formę zastępczą dla klasycznego CV. Zdarza się jednak, że firmy wprowadzają do procesu rekrutacyjnego dodatkowy etap selekcji w postaci wideo prezentacji, o którą proszeni są wybrani kandydaci przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym. Nie jest to jednak częstą praktyką.

Wideo CV jest dla pracodawców nową i ciekawą formą poznawania kandydatów (Fot. Pixabay)

Zalety i wady wideo CV

Zdaniem Adriany Sikory, zaletą wideo CV jest fakt, że pozwala ono kandydatom na wyróżnienie się wśród innych osób, wykazanie się kreatywnością, otwartością oraz motywacją do podjęcia pracy na danym stanowisku.

- Każde wideo może być „szyte na miarę” danego procesu rekrutacji. Może również wpłynąć na przyspieszenie samego procesu i w efekcie szybkie zatrudnienie - podkreśla Sikora.

Anna Tietianiec zwraca uwagę, że zaletą video CV jest potrzeba spersonalizowania komunikacji, co wymaga większej aktywności od kandydata i pokazuje od samego początku poziom jego zaangażowania w proces rekrutacyjny.

- Wymóg przesłania pliku wideo ograniczy też spływ kandydatów, którzy nie odpowiadają poszukiwanemu przez nas profilowi - dodaje ekspert Manpower.

Wideo CV może mieć również kilka wad. Jak zauważa Adriana Sikora, osoby, które nie dysponują odpowiednim sprzętem, mogą mieć trudność w nagraniu interesującego i jakościowego filmiku.

- Wideo CV przeważnie musi być krótkie (1-3 minuty), co w przypadku konieczności dokładnego opisu doświadczenia może uniemożliwić przekazanie wszystkich ważnych informacji - tłumaczy Sikora.

- Pamiętajmy też, że większość dużych organizacji oraz firm rekrutacyjnych korzysta często z dość zaawansowanego oprogramowania wspierającego prowadzone procesy rekrutacyjne. Brak tradycyjnego CV może więc mieć wpływ na możliwości znalezienia danego kandydata w bazie, ponieważ wyszukiwarki w tego typu narzędziach korzystają ze słów kluczy automatycznie „odczytanych” z przesłanej aplikacji - dodaje ekspert Devire.

Jak z kolei mówi Anna Tietianiec, część osób, w pełni spełniających wymogi pracodawcy, może nie czuć się komfortowo z tego rodzaju formą autoprezentacji i zwyczajnie nie zdecydować się na aplikację. Rodzi to ryzyko utraty kandydata jeszcze przed jego faktycznym pozyskaniem.

- Istnieje również zagrożenie odrzucenia specjalisty spełniającego nasze kluczowe wymagania tylko dlatego, że nie potrafi się on w pełni swobodnie zaprezentować przed kamerą. Dlatego bardzo ważne jest zadanie sobie pytania, jaką wartość dodaną wniesie nam wideo CV i zastosowanie go tylko do takich rekrutacji, w których kompetencje potrzebne do odpowiedniego zaprezentowania się w formie video są niezbędne do piastowania danej roli – ocenia Anna Tietianiec.

Kolejną, zdaniem eksperta Manpower, kluczową wadą wideo CV jest to, że nie można zastosować go do wszystkich stanowisk w organizacji. Narzędzie to nie jest uniwersalne i nie odpowiada na potrzeby każdej branży.

- Z takiej formuły niechętnie korzystać będą osoby pracujące na stanowiskach technicznych, informatycznych czy też analitycznych. Wideo CV sprawdzi się zaś doskonale w rekrutacjach na stanowiska kreatywne. To świetne narzędzie, które zweryfikuje nie tylko to, czy kandydat potrafi podejść do jakiegoś tematu nieszablonowo. Dzięki niemu zbadamy umiejętności z zakresu autoprezentacji czy też poziom oswojenia się z wystąpieniami publicznymi. Wideo CV może zatem stanowić dodatkową formę selekcji na stanowiskach marketingowych, sprzedażowych lub związanych z public relations - komentuje Anna Tietianiec.

Właśnie dlatego ekspert Manpower uważa, że wideo CV nie będzie zagrożeniem dla tradycyjnego CV. Jego popularność jednak niewątpliwie będzie rosła w branżach, w których kreatywność jest kluczowym czynnikiem doboru kandydatów.

Również Adriana Sikora sądzi, że wideo CV może zastąpić papierową formę, ale tylko w wybranych obszarach.

- Wideo CV jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnego CV i ten trend zyskuje obecnie na popularności - jest najczęściej wykorzystywany w przypadku praktyk i staży lub rekrutacji na stanowiska entry level, gdzie kompetencje miękkie odgrywają największą rolę. W przypadku takich stanowisk może zastąpić tradycyjne papierowe CV, jednakże przy stanowiskach średniego i wyższego szczebla – może stać się jedynie dodatkiem zawierającym ciekawe informacje o kandydacie - komentuje Sikora.