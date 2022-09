Coś niepokojącego dzieje się wśród pracowników. Firmy mogą mieć kłopoty

jk

5 wrz 2022





Rekordowo wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem pracy przez specjalistów i menedżerów. Prawie połowa szuka aktywnie pracy. Z kolei o 60 proc. wzrosła liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Spośród specjalistów najbardziej pożądanymi są obecnie specjaliści i menedżerowie IT, przedstawiciele administracji oraz pracownicy z branży HR (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z raportu Antala, w stosunku do zeszłego roku znacząco wzrósł, bo aż o 18 pkt proc., odsetek specjalistów i menedżerów poszukujących aktywnie pracy – wyniósł 48 proc.

Wśród osób, które oceniają, że w ostatnim roku ich sytuacja na rynku zdecydowanie się poprawiła, tylko 23 proc. szuka aktywnie pracy. Wśród tych, którzy twierdzą, że raczej się poprawiła, już 49 proc. przegląda oferty, a wśród osób, które zdecydowanie nie widzą plusów – 76 proc.

Na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z firmy dla 53 proc. badanych. Tuż za nim znajduje się wyższe wynagrodzenie – 50 proc. wskazań.

Badanie Antal “Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” pokazało rosnącą liczbę ofert pracy dla specjalistów i menedżerów. Otrzymują średnio 8 ofert pracy rocznie w porównaniu do 5 ofert w 2021 roku.

Wojna w Ukrainie nie odbiła się na zapotrzebowaniu firm na nowych pracowników, a pandemia i związane z nią restrykcje gospodarcze wprowadziły tylko chwilowe zawirowania.

Źródło: Antal

- Spośród specjalistów najbardziej pożądanymi są obecnie specjaliści i menedżerowie IT, przedstawiciele administracji oraz pracownicy z branży HR. Choć nie przewiduje się już trendu wzrostowego w najbliższym czasie, to liczba obecnie wysyłanych ofert pracy będzie utrzymywała się na tym samym poziomie - komentuje Michał Borkowski, sector manager, Antal Finance & Accountancy.

Pensje w górę

Niemal 70 proc. badanych otrzymało podwyżki, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Rośnie też udział tych wysokich wzrostów pensji – powyżej 20 proc. rok do roku.

co przełoży się na ograniczenie składanych wypowiedzeń – komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka. Aktywność kobiet na rynku pracy jest mniejsza Jak wynika ze wstępnych danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w pierwszym kwartale 2022 r. większość osób biernych zawodowo stanowiły kobiety (61,4 proc.). Raport Antal pokazuje, że w porównaniu do 51 proc. mężczyzn tylko 44 proc. kobiet szuka aktywnie pracy. Widać też różnicę między płcią a częstotliwością brania udziału w procesach rekrutacyjnych. W porównaniu do 66 proc. mężczyzn, mniej (bo 53 proc.) kobiet bierze udział w rozmowach o pracę raz w roku lub częściej. Kobiety rzadziej też awansują – średnio 2,8 razy, a mężczyźni średnio 3,6 razy. Najwyższe podwyżki często można dostać właśnie przy zmianie pracy, więc ta zależność może skutkować wyższym wskaźnikiem różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy płciami (gender pay gap). – Stereotypy płci były utrwalane przez wieki i choć współcześnie powoli odchodzą w niepamięć, ich konsekwencje są wciąż widoczne. Od lat obserwuję brak pewności siebie u wielu kobiet biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Wiele z nich nie rozpoznaje własnej sprawczości, a osiągnięcia przypisuje zbiegowi okoliczności. Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze bardziej aktywnie motywować i wspierać rozwój zawodowy kobiet oraz dawać narzędzia, potrzebne do rozwoju i otwierania się na nowe możliwości. Organizacje realizujące politykę diversity & inclusion oraz zwiększające obecność kobiet na stanowiskach zarządczych kształtują rynek pracy i robią to w sposób społecznie odpowiedzialny i zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ – mówi Artur Skiba, prezes agencji Antal. Praca zdalna w cenie Warto przypomnieć, że 52 proc. specjalistów i menedżerów oczekuje pracy zdalnej po zakończeniu pandemii, w zakresie trzech dni w tygodniu lub więcej – tak wynika z badania Antal i Cushman & Wakefield. Co dziesiąty pytany w zamian za taki tryb pracy zaakceptowałby nawet obniżkę wynagrodzenia. Niemal co trzeci badany chciałby całkowicie pracować zdalnie i jedynie sporadycznie wykonywać swoje obowiązki z biura. 88 proc. badanych uważa, że pracodawcy powinni oferować większe możliwości pracy zdalnej, a 86 proc. respondentów, że biura powinny być bardziej elastyczne i zapewniać szybką zmianę miejsc dla pracowników, zależnie od wykonywanych zadań.

