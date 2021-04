Coraz więcej kobiet w IT

Coraz więcej kobiet decyduje się również przebranżowić i rozpocząć pracę w sektorze IT. Niestety aż 39 proc. kobiet w Polsce, które chcą rozpocząć karierę jako programistki, twierdzi, że ma problem ze znalezieniem odpowiedniej oferty pracy.

Według raportu “Women in tech report 2021” sporządzonego przez serwis TrustRadius 57 proc. programistek czuje się bardziej wypalona w swojej pracy, 43 proc. z nich pracuje dłużej, a 42 proc. wykonuje więcej obowiązków domowych niż ich partnerzy.

Wpływ koronawirusa na pracę kobiet w IT i poza nią jest bardzo duży. Zmieniły się nie tylko takie kwestie jak zarobki czy wykonywanie pracy zdalnie, ale również aspekty życia prywatnego. W tym samym badaniu 47 proc. pracowników IT wskazało, że bilans wykonywania przez nich obowiązków domowych zmienił się pod wpływem obostrzeń epidemiologicznych.

Również aż 41 proc. kobiet w IT uważa, że praca zdalna wpłynęła na nie negatywnie. Tak samo myśli tylko 23 proc. mężczyzn. Co ciekawe mimo to możliwość pracy zdalnej w obliczu pandemii staje się dla programistek w Polsce coraz ważniejsza. W raporcie firmy No Fluff Jobs “Kobiety w IT 2021” 34 proc. kobiet wskazało home office jako jedną z najważniejszych kwestii w pracy. W analogicznym badaniu z I kwartału 2020 r. 23 proc. programistek możliwość podjęcia pracy zdalnej uważało za najważniejszy aspekt zatrudnienia. Według raportu No Fluff Jobs w pracy w IT najważniejsze dla kobiet są dobra atmosfera (66 proc.), wysokie zarobki (65 proc.), a także możliwości rozwoju (64 proc.). Home office zajęło czwartą pozycję.

- Pandemia koronawirusa wymusiła na rynku IT szybkie wdrożenie pracy zdalnej. Wiele firm z sektora nowych technologii poradziło sobie z tym bardzo dobrze. Co ciekawe paradoksalnie COVID-19 pozytywnie odbił się na zarobkach programistów, zwłaszcza tych pracujących w trybie home office. Pokazują to badania firmy Inhire pt. “IT 2020 Market Snapshot”. Według nich juniorzy w segmencie IT w I kwartale 2020 r. pracując zdalnie, zarabiali średnio 7151 zł, w IV kwartale ich honorarium wyniosło już 9322 zł. Dla porównania w analogicznym okresie programiści pracujący stacjonarnie zarabiali 8938 zł w I kwartale i 8798 zł w IV – mówi Marek Czyżewski, CEO Pravna.pl, serwisu specjalizującego się m.in. w pozyskiwaniu ulgi IP BOX dla programistów.

Umowa B2B i wyższe zarobki

21 proc. kobiet pracujących w IT wykazuje chęć zawiązania współpracy z firmami na podstawie kontraktu B2B. Natomiast według raportu “Kobiety w IT 2021” aż 70 proc. programistek pracuje w oparciu o umowę o pracę.

Dzięki kontraktowi B2B kobiety mogłyby liczyć na wyższe zarobki. Te średnio dla juniorek zamykają się w granicach 3001-4000 zł netto, dla bardziej zaawansowanych - midów - 5001-6000 zł, a dla seniorek 10 001-15 000 zł.

Badanie No Fluff Jobs pokazuje, że najbardziej usatysfakcjonowaną grupą pod względem zarobków w IT są seniorki. Ich oczekiwania finansowe najczęściej pokrywają się z realnymi wynagrodzeniami. To również przeważnie ekspertki i seniorki pracują w oparciu o kontrakty B2B. Łącznie 20 proc. kobiet w IT ma umowy B2B.

- Niecała 1/4 programistek pracuje na podstawie kontraktów B2B. To drugi najczęstszy - po umowie o pracę - rodzaj zatrudnienia w firmach IT. Przeważnie kontrakty B2B mają najbardziej wyspecjalizowane i wykwalifikowane programistki, których praca wiąże się z wysokimi, niekiedy kilkunastotysięcznymi miesięcznymi wynagrodzeniami - tłumaczy CEO Pravna.pl.

Kobiety chcą pracować w IT

W ubiegłorocznym raporcie “Kobiety w IT 2020” firmy No Fluff Jobs aż 58 proc. respondentek odpowiedziało, że było zainteresowane pracą w IT. Przyjmuje się, że w Polsce obecnie 30 proc. programistów stanowią kobiety i trend coraz większej feminizacji tego zawodu rośnie.

Polki widzą potencjał w sektorze nowych technologii i chcą pracować. Jako główne motywatory najczęściej wymieniają wyższe zarobki (70 proc.), możliwości rozwoju osobistego (51 proc.) czy pasjonowanie się branżą IT (40 proc.). Przeważnie kobiety, które chcą podjąć pracę jako programistki, po prostu przebranżawiają się i kształcą samodzielnie. 49 proc. Polek, które dąży do rozpoczęcia kariery w IT jest na etapie samodzielnej nauki, 25 proc. chce ukończyć specjalistyczne kursy, a tylko 7 proc. myśli o studiach w tym kierunku.

Przykładem kobiety, która zdecydowała się na pracę w IT, jest Marta Remin. Od 13 lat pracuje na stanowisku tools development capabilty manager z cloud infrastructure services w Capgemini. Jej ścieżka kariery była bardzo zróżnicowana i zmieniała się dynamicznie. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, jednak po krótkiej przygodzie z systemem edukacji postanowiła odważnie zmienić branżę i wejść w taką, która wówczas (2007) wydawała się być bardzo perspektywiczna i rozwojowa. Dziś twierdzi, że była to jedna z lepszych decyzji, jakie podjęła w swoim życiu.

- Moim największym sukcesem zawodowym jest fakt, iż mimo braku wykształcenia technicznego (przynajmniej na obecną chwilę), zarządzam zespołem programistów i dzięki codziennie realizowanym zadaniom przyczyniam się zarówno do rozwoju firmy, jak i moich pracowników. Swoją karierę w organizacji zaczęłam od stanowiska recepcjonistki w jednym z katowickich biur. Następnie przeszłam kilka ról związanych z pracą na tzw. service desk. W 2011 objęłam rolę Project Analyst, a następnie Project Lead, aż znalazłam się na obecnym stanowisku - komentuje Marta Remin.

Niestety, ciągle wiele kobiet napotyka spore trudności w swojej drodze do kariery IT. 39 proc. ankietowanych badania firmy No Fluff Jobs z 2021 r. wskazało, że mają problem ze znalezieniem właściwej oferty pracy. 34 proc. z kolei twierdzi, że nie wie od czego zacząć. Po drodze pojawiają się także takie problemy, jak niezdecydowanie co do wyboru specjalizacji (28 proc.), strach przed zmianą pracy (24 proc.) czy koszty nauki programowania (23 proc.).

Firmy chcą zatrudniać kobiety

Co zaś tyczy się samych specjalizacji, to okazuje się, że najpopularniejszą wśród kobiet IT jest testing (16 proc.), który jeszcze w 2020 r. był na 3. miejscu w badaniu No Fluff Jobs. Polki również bardzo często dobrze radzą sobie w cyberbezpieczeństwie, na które także rośnie zapotrzebowanie.

- Podczas pandemii rynek IT nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami. Przejście dużej części pracowników na całym świecie na home office zwiększyło potrzebę korzystania z infrastruktury internetowej, co sprzyja pojawianiu się nowych cyberzagrożeń. Jednocześnie rola specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa każdego roku nabiera większego znaczenia ze względu na rosnącą liczbę ataków w sieci związanych nie tylko z pandemią COVID-19 – mówi Wiktoria Olszewska, cybersecurity analyst w Accenture.

Ekspertka dodaje, że obecna sytuacja dodatkowo zwiększyła zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem, dlatego firmy aktywnie rekrutują specjalistów w tym obszarze i jednocześnie starają się rozwiązać już wcześniej zaadresowany problem, którym jest mała liczba kobiet w branży.

- Wierzymy, że zdywersyfikowane zespoły są skuteczną odpowiedzią na wyzwania sektora. Jako Accenture aktywnie wspieramy kobiety pragnące rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie oraz kobiety będące już doświadczonymi specjalistkami w tej dziedzinie – zapewnia Olszewska.

W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Rój, dyrektor ds. rekrutacji w Luxoft Poland. Jak podkreśla, że w Polsce w branży IT kobiety stanowią 30 proc. pracowników. Pracodawcy robią wiele, aby podkreślać istotność różnorodności w budowaniu zespołów. Nie znaczy to jednak, że jest już dobrze.

- Problem mniejszości kobiet w IT ma bardzo głębokie korzenie społeczne. Z osobistych doświadczeń: jako mama chłopca i dziewczynki - bardzo często obserwuję, jak dużą tendencję mamy (jako społeczeństwo) do przypisywania dzieciom ról typowo „męskich” lub „żeńskich”, choćby przez kolory czy typ zabawek, które dla nich wybieramy - mówi Katarzyna Rój.

- Świadomość rodziców w tej mierze jest bardzo ważna - właśnie ona pomaga zmieniać podejście do opisywanej kwestii ze strony szkół i przedszkoli; to klucz do otwarcia się dziewczynek - a w konsekwencji młodych kobiet - na różne opcje rozwoju zawodowego - dodaje.

Obecnie Luxoft zdecydował się na wiele inicjatyw wspierających kobiety w wejściu do świata IT, choćby poprzez szerzenie idei różnorodności na konferencjach, dedykowanych webinarach czy specjalnych eventach.