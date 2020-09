Coraz więcej firm myśli o zwolnieniach grupowych. O pracę może bać się 38 tys. osób

Przemysł, budownictwo i handel - w tych trzech branżach pod koniec sierpnia 2020 r. było najwięcej wolnych miejsc pracy do obsadzenia.

Autor:KDS

• 23 wrz 2020 14:07





W końcu sierpnia 357 zakładów zadeklarowało zwolnienie 38 tys. pracowników. (Fot. PTWP)

REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania opisującego sytuację społeczno- gospodarczą w sierpniu 2020 roku.

Według wyników badania w końcu II kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 81,4 tys. i była o 6,4 proc. wyższa niż w końcu I kwartału 2020, ale o 46,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Z kolei utworzono 81,9 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 52 proc. mniej niż w I kwartale 2020 i o 44,2 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak podaje GUS, największe spadki w liczbie tworzenia nowych miejsc pracy miały miejsce w firmach zatrudniających poniżej 10 osób, wyniosły aż 49 proc. Z kolei w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób spadek wyniósł 41,3 proc.. Zaś w firmach posiadających więcej niż 49 pracowników było to mniej o 37,9 proc..

- W strukturze nowo utworzonych miejsc pracy według sekcji obniżył się m.in. udział zakwaterowania i gastronomii (o 4,7 pkt.proc. do 5,8 proc.) oraz budownictwa (o 2,6 pkt.proc. do 12,9 proc.). Wzrósł natomiast udział stanowisk utworzonych m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,4 pkt.proc. do 19,6 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 1,6 pkt.proc. do 19,2 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,4 pkt.proc. do 7,7 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 1,2 pkt.proc. do 6,2 proc.) - wyliczają analitycy GUS.

Dane: GUS

Spośród nowo utworzonych miejsc pracy wolnych było jeszcze 17,0 tys. miejsc – najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (23,9 proc.), budownictwie (17 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (13,3 proc.) oraz informacji i komunikacji (9,8 proc.).

Z kolei do urzędów pracy zgłoszono 96,4 tys. ofert zatrudnienia (o 9 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 11,4 proc. mniej niż przed rokiem). W skali roku zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora prywatnego (o 12,5 proc. wobec spadku o 12,6 proc. w lipcu 2020), jak i publicznego (o 1,4 proc. wobec spadku o 0,8 proc.).

Zlikwidowane miejsca pracy

Rośnie liczba firm, które planują zwolnienia grupowe. W końcu sierpnia 357 zakładów zadeklarowało zwolnienie 38 tys. pracowników, w tym 3,9 tys. osób z sektora publicznego (w końcu lipca 2020 odpowiednio 322 zakłady, 29,9 tys. pracowników, w tym 4,1 tys. z sektora publicznego, natomiast w końcu sierpnia 2019 roku – 117 zakładów, 17,6 tys. pracowników, w tym 2,3 tys. z sektora publicznego). GUS podaje również, że w II kwartale 2020 zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy (to o 21,9 proc. mniej niż w I kwartale 2020, ale o 14,3 proc. więcej niż w II kwartale 2019 roku). Przy czym, w związku z sytuacją epidemiczną zlikwidowano 41,3 tys. miejsc pracy (44,1 proc. spośród zlikwidowanych ogółem). Dane: GUS Większa niż przed rokiem była skala likwidacji miejsc pracy w organizacjach o liczbie pracujących 10 - 49 osób – o 24,1 proc. oraz powyżej 49 osób – o 86,2 proc., natomiast mniejsza w podmiotach o liczbie pracujących poniżej 10 osób – o 26,2 proc.. Z danych GUS wynika, że najbardziej wzrosła liczba zlikwidowanych miejsc pracy w obsłudze rynku nieruchomości (aż o 150,5 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 127,5 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 117,1 proc.) oraz w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 106,3 proc.). Mniej niż rok wcześniej zlikwidowano miejsc pracy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 50,4 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 49,1 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 41,8 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 30,7 proc.), pozostałej działalności usługowej (o 27,7 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 26,9 proc.).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.