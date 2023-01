Coraz więcej chętnych do pracy, coraz mniej ofert. Ratunkiem pozostaje zagranica

Pracodawcy w grudniu 2022 r. zamieścili o 16 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu rok do roku - wynika z danych serwisu OLX.

O 16 proc. (miesiąc do miesiąca) spadła liczba ofert pracy dla Ukraińców.

Użytkownicy OLX Praca przesłali ponad 370 tysięcy więcej aplikacji niż w grudniu 2021 roku, co przekłada się na blisko 20 proc. wzrostu rok do roku.

Wraz z nastaniem zimy obserwujemy dalsze ochłodzenie na rynku pracy – pogłębiły się negatywne nastroje pracodawców, którzy wyraźnie wstrzymują się z zatrudnianiem. W grudniu zamieścili oni o 16 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu rok do roku - wynika z danych serwisu OLX.

Najbardziej spowolnił proces tworzenia nowych miejsc pracy - było ich o ponad 20 proc. mniej względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Obecne otoczenie makroekonomiczne szczególnie negatywnie odbija się na pracownikach fizycznych – w tym segmencie rynku odnotowano blisko 20-procentowy spadek liczby ogłoszeń rok do roku.

Dwukrotna podwyżka płac minimalnych w 2023 roku najprawdopodobniej odbije się negatywnie na zainteresowaniu firm zatrudnieniem nowych pracowników. Już styczeń może przynieść ponad 20-procentowy spadek liczby nowych ogłoszeń o pracę w ujęciu rok do roku. Warto pamiętać też o bardzo „mocnym” styczniu 2022 roku, który stał pod znakiem mocnego dźwignięcia się rynku pracy po kulminacyjnym okresie pandemii koronawirusa (40 proc. wzrostu liczby ogłoszeń – porównanie styczeń 2022 vs styczeń 2021). Wpłynie on zapewne na statystyki.

O 16 proc. (miesiąc do miesiąca) spadła liczba ofert pracy dla Ukraińców – od wiosny minionego roku w serwisie OLX możliwe jest oznaczenie ogłoszenia parametrem „Zapraszamy pracowników z Ukrainy”.

Zainteresowanie pracą nie słabnie

Rosnący trend po stronie poszukujących pracy w grudniu 2022 roku utrzymał się. Użytkownicy OLX Praca przesłali ponad 370 tysięcy więcej aplikacji niż w grudniu 2021 roku, co przekłada się na blisko 20 proc. wzrostu rok do roku. Poszukujący mogli wybierać średnio w 162 tysiącach aktywnych ogłoszeń o pracę dostępnych w OLX każdego dnia.