Coraz trudniej znaleźć w Polsce pracę

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, na koniec I kwartału 2023 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 114 tys. i była niższa o 0,7 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.

Z danych GUS wynika, że w Polsce w końcu pierwszego kwartału 2023 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 6 proc. spośród 636,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Było ich o 16,1 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2022 r., ale o 14,3 proc. mniej w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. odnotowano 114,9 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 0,8 tys. mniej niż w czwartym kwartale 2022 r. i o 43,8 tys. mniej względem analogicznego kwartału 2022 r.

Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których było zgłoszonych 14 proc. wszystkich wolnych miejsc pracy. Blisko co 5. wolne miejsce pracy stanowiło miejsce nowo utworzone (20,8 tys. miejsc). Liczba takich miejsc pracy zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału i w skali roku odpowiednio o 8,7 proc. i o 32,7 proc.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w dół, o pracę będzie coraz trudniej

- Jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę jest wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (tj. obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 0,90 proc. i był niższy względem czwartego kwartału, jak i pierwszego kwartału 2022 r. (odpowiednio o 0,02 pkt. proc. i o 0,35 pkt. proc.) - podaje w swojej analizie GUS.

Grafika: GUS - Popyt na pracę w 1 kwartale 2023 roku

Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie warszawskim stołecznym (1,17 proc.). Wysoki wskaźnik wystąpił również w regionach zachodniopomorskim (1,13 proc.) i lubuskim (1,02 proc.).

Z kolei najniższą wartość tego wskaźnika odnotowano w regionie lubelskim (0,40 proc.).

Patrząc z kolei na rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej wolnych miejsc pracy, bo 20,4 proc., było w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do analogicznego kwartału 2022 r. o 23,7 proc. (do 23,5 tys. miejsc). Natomiast największy roczny spadek (o blisko 70 proc.) liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (do 3,7 tys. miejsc).





Grafika: GUS - Popyt na pracę w 1 kwartale 2023 roku

Jak podaje GUS, podobnie jak pod koniec pierwszego kwartału 2022 r., również na koniec pierwszego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (2,03 proc., wobec 3,99 proc. w analogicznym kwartale 2022 r.). Liczba wolnych miejsc pracy w tej sekcji zmniejszyła się w skali roku o 47,5 proc., tj. do 7,5 tys. miejsc.

Coraz mniej osób pracuje zdalnie na podstawie przepisów covidowych

GUS sprawdził również, ile osób pracowało zdalnie na podstawie przepisów covidowych. Okazuje się, że na koniec marca 2023 r. w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego z domu pracowało 426,9 tys. pracowników, tj. 32,3 proc. mniej niż pierwszym kwartale 2022 r. Pracujący zdalnie stanowili 3,4 proc. ogólnej liczby obsadzonych miejsc pracy (przed rokiem 5 proc.), z czego w podmiotach gospodarki narodowej należących do sektora prywatnego było to 4,1 proc., a w podmiotach dużych (50 osób pracujących i więcej) – 4,6 proc.

Najczęściej ten model pracy obowiązywał w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji informacja i komunikacja (stanowili 33,4 proc. pracujących zdalnie), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,8 proc.), a także działalność finansowa i ubezpieczeniowa (14,7 proc.). Osoby pracujące zdalnie w tych sekcjach stanowiły odpowiednio: 39,2 proc., 12,2 proc. i 20 proc. ogólnej liczby obsadzonych miejsc pracy.

