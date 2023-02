Coraz trudniej znaleźć nowe zajęcie. Czarne chmury nad polskim rynkiem pracy

- Co by było, gdyby wyeliminować to zaburzenie? Łącznie w styczniu 2023 i grudniu 2022 r. pracodawcy opublikowali 504 tys. ofert, czyli o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem - przekonują autorzy raportu.

Jak podkreślają autorzy raportu, pocieszający jest fakt, że przed miesiącem (w grudniu 2022 roku) dane zaskoczyły w drugą stronę - dynamika roczna niespodziewanie osiągnęła dodatni wynik, tzn. wzrosła do 5 proc. Może być więc tak, że mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem o charakterze statystycznym (np. efektem przesunięć między grudniem a styczniem w tym lub poprzednim roku).

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w styczniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 255,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17 proc. rok do roku i najniższa roczna dynamika od 12 miesięcy.

- Styczniowe dane z pewnością nieco rozczarowują. Spadek liczby ofert pracy rok do roku o 17 proc. jest zimnym prysznicem po danych sprzed miesiąca, które były zaskakująco optymistyczne i pokazywały wzrost liczby ofert pracy. Wydaje się, że ani grudniowa euforia, ani styczniowe tąpnięcie nie oddają najlepiej rzeczywistości, a prawda leży gdzieś po środku - komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

- Rynek pracy w Polsce wszedł w fazę spowolnienia, pracodawcy tracą entuzjazm do tworzenia nowych miejsc pracy, ale są to na razie procesy powolne i przebiegające dość łagodnie. Obserwujemy je od kilku miesięcy i nie wydaje mi się, żeby w ostatnim czasie stało się coś niepokojącego. Pracodawcy stopniowo dostosowują się po prostu do obecnych warunków, kiedy, co prawda, koszty funkcjonowania są wysokie, ale też popyt utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie - dodaje Smulewicz.

Coraz mniej ofert pracy w branży prawniczej oraz HR

Z badania Grant Thornton i Element wynika, że spadek ofert pracy nastąpił w większości badanych profesji - odnotowano duże spadki względem analogicznego

miesiąca zeszłego roku. Największa zmiana zaszła w branży prawniczej – spadek o 42 proc. rok do roku.

Źródło: Raport Element i Grant Thornton

Dużo mniej ofert względem stycznia 2022 roku pojawiło się również w przypadku zawodów związanych z marketingiem oraz wśród pracowników fizycznych (po -38 proc.), a także w branży HR (-25 proc.) i IT (-22 proc.).

Z kolei w przypadku finansistów oraz medyków zanotowaliśmy wzrosty po 17 proc. względem stycznia zeszłego roku.

- Aktywność rekrutacyjna firm w Polsce z początkiem roku wyraźnie spadła. Jest co prawda wyraźnie wyższa niż w szczytach pandemii, ale dość daleko nam już do rekordów w liczbie rekrutacji, jakie odnotowywaliśmy jeszcze zimą ubiegłego roku. Na szczęście nie mówimy o żadnych dramatycznych spadkach, a raczej o pewnym dostosowaniu. Wydaje się, że wykuwa się obecnie nowa normalność na rynku pracy, czyli aktywność pracodawców zmierza w kierunku poziomów średnich – gdzieś pomiędzy hurraoptymizmem a silnymi obawami o przyszłość. Miejmy nadzieję, że pracodawcy wyjdą z tego okresu głodni rozwoju i za jakiś czas ponownie ruszą z ambitnymi planami rozwojowymi i będą na potęgę szukać nowych kandydatów do pracy - ocenia Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Zachęt w ofertach przybywa, a wymagania pracodawców słabną

Choć liczba oferta pracy spada, to jednak liczba zachęt w ogłoszeniach od dwóch miesięcy lekko rośnie. Na jedno ogłoszenie przypada obecnie średnio 6,4 benefitu.

Czym kuszą pracodawcy? Najczęściej pojawiającym się benefitem są szkolenia - większość pracodawców (80 proc.) zachęcała kandydatów tą obietnicą. Drugim najczęściej pojawiającym się benefitem były pakiety medyczne (66 proc. – wzrost z 56 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim miejscu znalazły się karty sportowe, które oferowało 59 proc. pracodawców (wobec 48 proc. w grudniu).

Kolejny wzrost zanotowaliśmy w przypadku zachęty w postaci wysokiego wynagrodzenia – w styczniu ta zachęta była obecna w 52 proc. ofert, o 5 pkt. proc. więcej niż w grudniu.

Mocno wzrósł również odsetek zachęty w postaci elastycznego czasu pracy (z 44 proc. na 48 proc.) i lekcji językowych (z 26 proc. na 32 proc.), za to odsetek benefitu darmowych owoców obniżył się z 18 proc. na 14 proc.

Co ciekawe, oczekiwania pracodawców nieznacznie obniżyły się względem grudnia – teraz na jedną ofertę pracy przypada około 5,2 wymagań. W grudniu było to - 5,3. Firmy najczęściej wymagają odpowiedniego doświadczenia (79 proc. ogłoszeń wobec 84 proc. w grudniu) oraz wykształcenia (43 proc., spadek z 51 proc. w ubiegłym miesiącu). Trzecim najczęstszym wymaganiem była dyspozycyjność (41 proc. wobec 42 proc.).

- Analiza zawartości ofert pracy zaskakuje. Choć popyt na pracowników spada, więc teoretycznie pozycja negocjacyjna pracodawców powinna rosnąć, to w liczbie zachęt i oczekiwań tego nie widać. Mało tego, w samych ostatnich dwóch miesiącach liczba obiecywanych benefitów wzrosła, a liczba wymagań spadła. To dobrze świadczy o kondycji naszego rynku pracy - mówi Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.

- Odnotowany spadek popytu na pracowników jest dość delikatny, skoro nie zmienia znacząco relacji pracownik-pracodawca. Pracownik, zwłaszcza wykwalifikowany, nadal ma swoje wymagania i jesteśmy jeszcze daleko do punktu, w którym akceptowałby oferty, które pod względem pakietu benefitów odbiegałyby od utartych w ostatnich latach standardów - dodaje.

Pracownicy dosyć pewni swojej pozycji na rynku pracy

O dobrej sytuacji pracowników na rynku pracy świadczą także rosnące oczekiwania Polaków co do wysokości płac. Z 50. edycji Monitora Rynku Pracy, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster wynika, że co drugi pracownik spodziewa się podwyżki w tym roku, a co trzeci sam zamierza poprosić o to szefa.

Głównym powodem są rosnące ceny żywności i usług: przyznaje to aż 70 proc. ankietowanych. 51 proc. podkreśla też, że podwyżki im się należą ze względu na wysoką jakość wykonywanej przez nich pracy.

Co więcej, 6 na 10 zatrudnionych (64 proc.) oczekuje, że pracodawca będzie ich realnie wspierał w ponoszeniu zwiększających się kosztów utrzymania. Najbardziej pożądane są podwyżki przyznawane sukcesywnie wraz ze wzrostem inflacji (56 proc.). Co trzecia osoba chciałaby otrzymać jednorazową stałą podwyżkę (29 proc.), a co czwarty ankietowany (26 proc.) wskazuje na benefity, które pozwoliłyby zmniejszyć domowe wydatki.

