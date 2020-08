Coraz mniej zwolnień. Zagrożenie gwałtownym wzrostem bezrobocia minęło

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) w sierpniu 2020 r. spadł o blisko 3 punkty i był to drugi miesiąc z rzędu obniżania się jego wartości.

Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w sierpniu 2020 r. spadł o blisko 3 punkty i był to drugi miesiąc z rzędu obniżania się jego wartości. Tym samym wiele przemawia za tym, że zagrożenie gwałtownym wzrostem bezrobocia w konsekwencji zamknięcia gospodarki ustało wraz z jej ponownym otwarciem.

Lipcowa stopa bezrobocia pozostała na poziomie miesiąca poprzedniego i wyniosła 6,1 proc. Co prawda, zwykle w lipcu każdego roku obserwujemy sezonowy spadek stopy bezrobocia, jednak ten rok ze względu na pandemię jest szczególnie niekorzystny dla sektorów, których aktywność i zapotrzebowanie na pracowników w okresie letnim jest szczególnie podwyższone, takich jak np. usługi oraz szczególności turystyka.

BIEC podkreśla, że pracodawcy wykazują znacznie mniejszą skłonność do zwalniania pracowników niż miesiąc czy dwa temu. Ciągle jednak przeważają ci, którzy planują w najbliższym czasie ograniczać zatrudnienie. Dotyczy to przede wszystkim firm małych i średnich. W firmach największych (powyżej 250 pracowników) obserwujemy lekką przewagę tych, którzy planują w najbliższym czasie wzrost zatrudnienia.

- W konsekwencji takich nastrojów do rejonowych urzędów pracy napływa coraz więcej ofert pracy. Niestety, na razie nie obserwujemy podobnego zwiększonego napływu ofert na portalach internetowych. Prawdopodobnie decydują o tym - niepewność i koszty. Jeśli sytuacja gospodarcza będzie się stabilizować, ogłoszenia internetowe również napłyną szerszym strumieniem - informuje BIEC.

Liczba zwolnień pracowniczych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zgodnie z informacjami BIEC pracodawcy starają się przechować pracowników, zdając sobie sprawę, że systemowe problemy naszego rynku pracy nie zniknęły i brak siły roboczej jest i będzie zjawiskiem długookresowym. Blisko 30 procent ankietowanych przedsiębiorców sektora przetwórstwa przemysłowego uważa, że braki wykwalifikowanej kadry stanowią istotną barierę dla dalszego rozwoju ich firmy.

W konsekwencji dominującej wśród przedsiębiorców tendencji do utrzymania, a nawet stopniowego zwiększania zatrudnienia w lipcu 2020 r. zmniejszyła się liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie, odnotowano zwiększony odpływ bezrobotnych do zatrudnienia. Liczba osób, które w lipcu znalazły pracę i wyrejestrowane zostały ze spisów bezrobotnych wzrosła o blisko 10 tyś. i była wyższa niż przed rokiem.

Najgorsze za nami?

Również według badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) stopa bezrobocia w drugim kwartale 2020 r. wyniosła 3,1 proc., co zdaniem ekspertów jest wynikiem zaskakującym.

- Stabilizacja liczby bezrobotnych mimo spadku liczby pracujących wynika z faktu, że o ok. 140 tys. wzrosła liczba biernych zawodowo. Najwięcej wśród pracowników najmłodszych wiekiem. W grupie wiekowej 15-24 lata wzrost wyniósł ponad 100 tys. W konsekwencji współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego do poziomu 55,5 proc., a wśród najmłodszej grupy wiekowej aż o 4,2 punktu procentowego do poziomu 31 proc. . Aktywność zawodowa wśród młodych w Polsce jest od wielu lat bardzo niska, ale kryzys może to dodatkowo pogłębić - komentuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.

- Należy podkreślić, że ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na negatywne konsekwencje silnego wzrostu płacy minimalnej. Dla wielu pracodawców zatrudnienie młodego, niedoświadczonego pracownika i zapłacenie mu idącego wciąż w górę wynagrodzenia minimalnego będzie kosztem nie do przyjęcia. Z badania BAEL można jednak wywnioskować, że młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy często wybierają dalszą naukę lub uzupełnienie kwalifikacji – i właśnie dalsze kształcenie jest powodem ich bierności zawodowe - dodaje.

Również Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, podkreśla, że dane dotyczące bezrobocia według BAEL są znacznie lepsze od oczekiwań.

- Konsensus rynkowy wskazywał na jej wzrost do 3,4 proc. Tymczasem stopa bezrobocia według tej metodologii nie zmieniła się wobec zanotowanej na koniec I kwartału, co oznacza, że bezrobotnych w trakcie zamknięcia gospodarki (kwiecień i maj) właściwie nie przybyło - komentuje dane GUS Monika Kurtek.

- To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę skalę recesji w gospodarce. Bez wątpienia tarcze antykryzysowe powstrzymały falę zwolnień pracowników, a także „zobowiązały" firmy korzystające z pomocy publicznej do utrzymywania miejsc pracy przez kilka miesięcy po jej otrzymaniu. Dlatego pogorszenie sytuacji na rynku pracy będzie bardziej widoczne najprawdopodobniej dopiero za kilka miesięcy - uważa Kurtek.

Podkreśla też, że dzięki temu wzrost stopy bezrobocia w tym roku będzie znacznie mniejszy od pierwotnych przewidywań, zwłaszcza z początku pandemii, gdzie prognozy przekraczały niekiedy 10 proc. Aktualne szacunki wskazują, że stopa bezrobocia na koniec 2020 roku może znaleźć się w okolicach 8 proc.