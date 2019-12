Coraz mniej zarejestrowanych bezrobotnych, ale urzędy pracy wciąż potrzebne

W stosunku do II kwartału 2019 roku, w końcu września 2019 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: lubuskim i śląskim (po 6,2 proc.), łódzkim i warmińsko-mazurskim (po 3,7 proc.) oraz małopolskim (o 3,4 proc.). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim (o 0,4 proc.). W porównaniu z wrześniem 2018 roku, bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach.

Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: śląskim (o 16,0 proc.), lubuskim (o 15,4 proc.), warmińsko-mazurskim (o 13,6 proc.), wielkopolskim (o 12,0 proc.) oraz małopolskim (o 11,5 proc.). Stopa bezrobocia w końcu września 2019 r. wyniosła 5,1 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. niższa niż w II kwartale 2019 r., w porównaniu do września 2018 roku była niższa o 0,6 p. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6 proc.), podkarpackim i świętokrzyskim (po 7,7 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (7,6 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (2,8 proc.), śląskie (3,7 proc.), małopolskie (4,1 proc.) oraz mazowieckie i pomorskie (po 4,4 proc.).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września 2019 r. zbiorowość ta liczyła 736,7 tys. (tj. 86,6 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 813,5 tys. (85,9 proc.) we wrześniu 2018 r. W tej grupie 34,0 tys. osób, tj. 4,6 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 38,6 tys., tj. 4,7 proc.).

W końcu III kwartału 2019 r. prawa do zasiłku nie posiadało 718,7 tys. osób (84,4 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 810,4 tys. osób (85,5 proc.) w III kwartale 2018 r. Spośród tej grupy bezrobotnych 46,0 proc. to mieszkańcy wsi. Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu września 2019 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł - 50,8 proc.

Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły - 26,2 proc., poniżej 25 roku życia - 12,7 proc., natomiast 26,6 proc. to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 1,8 proc. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 21,2 proc. ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,3 proc. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,6 proc.

Nowo zarejestrowani/wyrejestrowani

Jak wynika z analizy GUS, w III kwartale 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowano 382,6 tys. osób, tj. o 34,2 tys. osób mniej (tj. 8,2 proc.) niż w analogicznym okresie 2018 r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych - 303,2 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem - 332,0 tys.).

Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu III kwartału 55,2 tys. stanowiły osoby dotychczas niepracujące, a ich udział wyniósł 14,4 proc. (przed rokiem odpowiednio: 62,8 tys. osób i 15,1 proc.). Osoby do 25. roku życia stanowiły 24,8 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu 2019 r.

Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 12,9 tys. osób, tj. 3,4 proc. (przed rokiem 13,2 tys. i 3,2 proc.). Spośród nowo zarejestrowanych 43,4 proc. mieszkało na wsi (przed rokiem 43,7 proc.).

W analizowanym okresie z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 408,6 tys. osób (przed rokiem 437,3 tys.). Mniej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się - 202,1 tys., tj. 49,5 proc. ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 218,9 tys. i 50,1 proc.), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 169,3 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) - 32,8 tys.

Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 82,0 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 20,1 proc. ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 87,0 tys. osób i 19,9 proc.).

Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy - 31,2 tys. (przed rokiem 40,4 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 36,5 tys. (przed rokiem 31,9 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 1,6 tys. osób (przed rokiem 1,9 tys.).

Urzędy wciąż potrzebne

W III kwartale 2019 r. w wyniku pomocy urzędów pracy - 8,4 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 9,5 tys. osób), natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 4,8 tys. osób (przed rokiem 8,2 tys.). W tym samym czasie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 339,3 tys. ofert pracy (w tym 9,0 proc. z sektora publicznego), tj. o 40,9 tys. ofert mniej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 6,9 proc. - dotyczyło stażu, 2,9 proc. - było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,2 proc. - do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę.

W końcu września 2019 r. urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 85,1 tys. osób (w tym 21,7 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc).Jak wynika z danych GUS, 143 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 20,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 2,2 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 125 zakładów - 15,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 2,7 tys. osób).