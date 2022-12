Coraz mniej ofert pracy, coraz więcej chętnych. Polacy szukają już pracy za granicą

Nadchodzące spowolnienie gospodarcze coraz wyraźniej widać na rynku pracy. W listopadzie aktywnie rekrutujących pracodawców na OLX było o 12 proc. mniej rok do roku i 10 proc. mniej miesiąc do miesiąca. Na fali wznoszącej cały czas jest szukanie pracy za granicą oraz poszukiwanie pracy dodatkowej.

Listopad to drugi miesiąc z rzędu, kiedy poszukujący przesłali ponad milion aplikacji (30-proc. wzrost rok do roku) do potencjalnych pracodawców oferujących zatrudnienie dorywcze, zaś liczba poszukujących przekroczyła 420 tys.

Wpływ na to ma szalejąca inflacja, która przekłada się na najsilniejszy od ponad dekady spadek realnej siły nabywczej wynagrodzeń. Bowiem w listopadzie szukaliśmy częściej nie tylko pracy dodatkowej, ale jakiejkolwiek. Użytkownicy złożyli 20 proc. więcej aplikacji (odpowiadając na ogłoszenia o pracę) w ujęciu rok do roku. Największy – niespełna dwukrotny – wzrost liczby odpowiedzi odnotowano w kategorii IT (+95 proc.), która również zaczyna odczuwać spowolnienie (-16 proc. aktywnych ogłoszeń w ujęciu rok do roku).

Popularne branże nie mogą narzekać na brak zainteresowania

Z zestawienia OLX Praca wynika, że na liczbę aplikacji nie mogą narzekać rekruterzy poszukujący pracowników sklepów i kasjerów. Na oferty z tej kategorii w listopadzie odpowiedziano ponad 400 tys. razy. Za tą kategorią w zestawieniu najpopularniejszych są m.in. sprzedaż, gastronomia, administracja biurowa i kierowca. Każda z nich generuje ponad ćwierć miliona odpowiedzi w skali miesiąca.

