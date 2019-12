Coraz mniej nowych miejsc pracy. A będzie jeszcze gorzej

Eksperci Personnel Service wskazują, że w Polsce dostrzegamy symptomy spowolnienia gospodarczego, widocznego m.in. w Niemczech. Jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma, w 2020 roku liczba nowych miejsc pracy może spaść do 0,5 mln.

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w końcu III kwartału 2019 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 148,6 tys. i zmniejszyła się o 2,1 proc. w porównaniu do II kwartału tego roku. Tendencje spadkową widać również w porównaniu rok do roku. Jest to o 5,4 proc. mniej wolnych miejsc pracy.

Dane GUS pokazują również, że liczba nowych miejsc pracy wykazuje tendencję spadkową. W III kwartale 2019 roku powstało ich 151,2 tys. W porównaniu z III kwartałem 2018 roku jest to o 16,1 tys. (9,6 proc.) mniej. Ponadto jak podaje GUS zlikwidowano o 0,4 proc. więcej etatów niż w II kwartale 2019 roku oraz o 1,9 proc więcej niż w III kwartale 2018 roku.

32,9 tys. stanowisk pracy pod koniec września nie było obsadzonych.

- Pracodawcy nadal zmagają się z ograniczoną dostępnością kandydatów, ale widać powolne odwrócenie trendu. Spada liczba miejsc pracy, co jest uwarunkowane sytuacją w Europie Zachodniej, od której koniunktura w Polsce w sporym stopniu zależy. Jeżeli trend spadkowy w liczbie wolnych miejsc pracy będzie się utrzymywał, w 2020 roku liczba nowych miejsc pracy będzie zdecydowanie niższa niż w tym roku. W całym 2019 roku spodziewamy się mniej więcej 700 tys. nowych miejsc pracy, czyli podobnie jak w 2018 roku. Natomiast już w 2020 roku ta liczba może spaść nawet do pół miliona mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Najwięcej wolnych etatów było w województwie: mazowieckim - 36,7 tys. (24,7 proc.), śląskim - 19,8 tys. (13,3 proc.) oraz małopolskim - 14,3 tys. (9,6 proc.). Najmniej ofert pracy pojawiło się w województwach: podlaskim - 2,2 tys. (1,5 proc.), podkarpackim - 2,5 tys. (1,7 proc.) oraz lubuskim - 3,0 tys.(2,0 proc.).

- Najnowsze dane GUS wskazują na symptomy spowolnienia gospodarczego w Polsce, ale warto też podkreślić, że tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. Pierwsze dwa kwartały roku to momentu kiedy miejsc pracy tworzy się najwięcej ­- podsumowuje Krzysztof Inglot.