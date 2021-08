Comarch otwiera nowe biuro i rusza z rekrutacją

Comarch otwiera biuro w Nowym Sączu i rusza z rekrutacją. Zatrudnienie w nowym oddziale znajdą m.in. programiści, inżynierowie systemowi a także analitycy oraz konsultanci ds. wdrożeń. W pierwszym etapie spółka planuje utworzyć około 20 miejsc pracy.

km

• 2 sie 2021 11:33





Comarch otwiera biuro w Nowym Sączu i rusza z rekrutacją (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Uruchomienie biura związane jest z rozwojem firmy oraz pozyskiwaniem nowych projektów.

W oddziale powstanie zespół o charakterze produkcyjno-wdrożeniowym, który będzie zajmował się głównie opracowaniem i implementacją innowacyjnych rozwiązań IT dla branży telekomunikacyjnej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracownicy centrum kompetencyjnego będą zaangażowani w obsługę projektów z całego świata m.in. z Korei Południowej, Japonii, Nowej Zelandii czy Niemiec, realizując zlecenia dla takich telekomów jak: Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, Three UK oraz LGU+.

- Nowy Sącz to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, które od zawsze było mocno związane z biznesem. Swoje siedziby mają tutaj duże firmy z obszaru produkcji, usług i handlu. Comarch prowadzi działalność w branży nowoczesnych technologii i systemów informatycznych. Myślę, że obecność firmy IT umocni przedsiębiorczy charakter miasta - wyjaśnia Paweł Workiewicz, szef sektora rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej.

Spółka od dłuższego czasu stawia na rozwój oddziałów w mniejszych miastach.

- Od kilku lat obserwujemy trend, że pracownicy z mniejszych miast nie chcą wyjeżdżać do Warszawy, Katowic czy Krakowa, tylko wolą zostać w rodzinnym mieście i tu znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo w okresie pandemii wiele osób wróciło w rodzinne strony i postanowiło już tam zostać. Dlatego zdecydowaliśmy się o uruchomieniu biura w Nowym Sączu. Myślę, że perspektywa pracy w tym mieście może też przekonać innych do przeprowadzki do stolicy Sądecczyzny. Jestem przekonany, że uda nam się zbudować silny i kompetentny zespół, który będzie wspierał firmę w rozwoju oraz realizacji strategii - podkreśla Paweł Workiewicz.

Zatrudnieni w nowej siedzibie firmy pracownicy mogą liczyć na elastyczne godziny pracy. Osobom studiującym oferowane są umowy na część etatu, aby mogły łączyć pracę i zajęcia na uczelni.

Comarch to globalny integrator, twórca innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych. Firma prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki w ponad 100 krajach na sześciu kontynentach. Aktualnie spółka zatrudnia blisko 6 500 osób w kraju oraz w biurach za granicą.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.