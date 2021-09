Coders Lab wspiera działy HR w rekrutacji

Szkoła programowania Coders Lab przygotowała propozycję specjalistycznego kursu przeznaczonego dla pracowników działu HR. Ten ma być skierowany przede wszystkim dla tych, którzy w swojej pracy rekrutują na stanowiska w branży IT. Dwudniowy kurs odbędzie się pod koniec września stacjonarnie oraz w formule Wirtualnej Klasy. Zapisy przyjmowane są przez dedykowaną stronę internetową.

Coders Lab przygotował specjalny kurs dla rekruterów branży IT (Shutterstock)

Rekruterzy poszukujący pracowników dla branży IT muszą stale mierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi ze znalezieniem odpowiedniego kandydata. Kłopotów przysparza przede wszystkim mnogość technologii i stosowanych na rynku języków programowania. Pracownik HR musi mieć w tej dziedzinie przynajmniej ogólną orientację, by uniknąć problemów już na pierwszym etapie selekcji, analizie CV.

- Zdajemy sobie sprawę z problemów, które mogą napotkać specjaliści HR. Chodzi bowiem nie tylko o to, by właściwie ocenić motywację, doświadczenie czy warunki stawiane przez kandydata, ale też jego kompetencje do wykonywania pracy, o którą się stara. W tym celu, we współpracy z programistami i testerami, przygotowaliśmy kurs dla pracowników niezwiązanych bezpośrednio z tym sektorem, by nabyta wiedza z zakresu terminologii, zadań i kompetencji specjalistów IT pomogła im w rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków - wyjaśnia Iwona Lesiewska, HR manager w Coders Lab.

Znajomość podstaw IT ma umożliwić rektuterom wstępną selekcję kandydatów, bez konieczności angażowania specjalistów technicznych lub programistów, których można włączyć dopiero w późniejszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Kurs składa się z dwóch części. Ta teoretyczna stanowi solidną pigułkę wiedzy na temat branży IT. W jej trakcie kursanci zapoznają się ze światem IT, stosowanymi językami programowania oraz otrzymają informację o tym, kto i w jaki sposób tworzy oprogramowanie. Druga część kursu to warsztaty praktyczne, na które składają się m.in. analiza ogłoszeń rekrutacyjnych i CV, przedstawienie obecnej sytuacji na rynku pracy IT czy omówienie wskazówek przydatnych podczas rekrutowania kandydatów na stanowisko związane z branżą. Zapisy na kurs są dostępne na stronie https://coderslab.pl/pl/kurs-it-dla-hr.

