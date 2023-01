Co trzeci Polak boi się, że straci pracę. Szukamy dodatkowego zajęcia, bierzemy nadgodziny

Wpływ na postawy pracowników ma zapewne kryzys gospodarczy, który widać już w planach rekrutacyjnych firm. Jak wynika z najnowszego "Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2023 roku", prognoza netto zatrudnienia dla Polski na pierwszy kwartał 2023 roku to -2 proc. W praktyce oznacza to, że w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku możemy spodziewać się większej liczby zwolnień.

W Polsce częściej niż w innych krajach pracownicy szukają dodatkowego zatrudnienia, aby sprostać rosnącym kosztom życia: w naszym kraju robi tak co trzecia osoba, globalnie: co czwarta.

Zatrudnienie nowych pracowników planuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, nieco więcej, bo 25 proc., deklaruje konieczność zwolnień. 48 proc. polskich organizacji nie chce niczego zmieniać w swojej strukturze zatrudnienia, pozostawiając liczbę pracowników na dotychczasowym poziomie, a jedynie 3 proc. firm nie zna planów zatrudnienia na nadchodzący czas.

– Od stycznia do marca tego roku musimy liczyć się z ochłodzeniem nastrojów rekrutacyjnych niemal we wszystkich branżach. Choć w ujęciu kwartalnym odsetek firm planujących pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie nie zmienił się, to w obecnym kwartale mamy więcej firm, które będą redukować etaty niż tych, które chcą zatrudniać nowych pracowników – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

Jednocześnie widać, że mimo niepokojów ekonomicznych pracownicy wciąż mają wobec pracodawców bardzo sprecyzowane oczekiwania, z których nie chcą rezygnować: oferowanie elastycznych godzin pracy nadal jest w cenie – podkreśla to aż 83 proc. respondentów w ujęciu globalnym badania i 80 proc. Polaków.

Kluczowe okazuje się też utrzymanie równowagi między życiem zawodowym i czasem prywatnym: 57 proc. Polaków nie wahałoby się odrzucić oferty pracy, gdyby miała negatywnie odbić się na ich prywatnym czasie. W ujęciu globalnym z tym stwierdzeniem zgodziło się jeszcze więcej badanych (61 proc.).

Oczekiwania zatrudnionych dotyczą w dużej mierze finansów

W obliczu trwającego kryzysu gospodarczego na pytanie, czy pracodawca pomaga sprostać zwiększonym kosztom utrzymania, twierdząco odpowiada niespełna połowa pracowników na świecie (49 proc.) i w Polsce (47 proc.).

Najbardziej oczekiwanymi działaniami na tym polu są kolejno: przyznawanie premii, zapewnienie podwyżek oraz dofinansowania do innych kosztów – związanych z pracą zdalną lub dojazdami.

Polacy zdecydowanie częściej niż zatrudnieni w innych krajach chcieliby przyznawania comiesięcznej premii inflacyjnej: odpowiednio 54 proc. w Polsce i 41 proc. w innych krajach. Częściej również wskazujemy potrzebę podwyżki płacy poza regularnym corocznym przeglądem wynagrodzeń w firmie – 46 proc. w Polsce i 39 proc. w pozostałych krajach.

Na tle pracowników z innych państw rzadziej natomiast wskazujemy chęć otrzymania dopłat na dojazdy lub refinansowania kosztów zużycia energii podczas pracy zdalnej – oczekuje ich 22 proc. Polaków, a wśród zatrudnionych w innych krajach: 28 proc.

Niezbędne będą kolejne zmiany siatki wynagrodzeń

Pracodawcy są świadomi, że w realiach dwucyfrowej inflacji, aby pozyskać i zatrzymać pracowników, niezbędne będą kolejne zmiany siatki płac. Wzrost wynagrodzeń w planach na rok 2023 uwzględniło aż 81 proc. firm – wynika z badania Hays Poland. Jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe podwyżki nie będą równie wysokie, co w roku 2022. Część firm zapewne będzie podnosić stawki wyłącznie kluczowym pracownikom lub niezwykle trudnym do pozyskania kandydatom.

– Presja płacowa jest wysoka i wielu specjalistów oczekuje, że w nadchodzących miesiącach otrzyma podwyżkę. Jednak w tym roku z odpowiedzi respondentów można wyczytać większą niepewność względem tego, jak zmienią się ich zarobki w roku 2023. Pracownicy często są niezadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia, natomiast mają świadomość, że wzrost cen dotyka również firm. Biorą zatem pod uwagę scenariusz, w którym pracodawcy mogą nie być skłonni odpowiadać na oczekiwania finansowe lub spełniać je w ograniczonym zakresie – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza z Hays Poland.

Magdalena Jankowska, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w Owens-Illinois, zwraca uwagę na nowy trend – częstszą weryfikację siatki wynagrodzeń.

– Dotychczas robiliśmy to raz do roku. Obecnie wiele wskazuje na to, iż częstsza weryfikacja będzie niezbędna. Niewykluczone, że wynagrodzenia będziemy weryfikować 2 lub 3 razy do roku. Dodatkową rekompensatą skutków inflacji są coraz bardziej popularne jednorazowe dodatki, które z jednej strony pozwalają pracodawcom na elastyczne zarządzanie kosztami, z drugiej zaś rekompensują pracownikom zmniejszającą się realną wartość wynagrodzenia – komentuje Magdalena Jankowska.

Jankowska dodaje, że kandydaci z kompetencjami najtrudniejszymi do pozyskania będą zarabiali najwięcej i to oni nadal mogą dyktować warunki zatrudnienia. Pracodawcy też coraz częściej przedstawiają kontroferty w negocjacjach z pracownikami, którzy planują odejście.

– Wielu z pracodawców określa grupę pracowników krytycznych, których organizacja powinna zatrzymać nawet za wygórowaną cenę, ze względu na kompetencje i doświadczenie – ocenia.

Z kolei Cezary Mączka, dyrektor HR w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, podkreśla, że podnoszenie wynagrodzeń w tempie, w jakim rośnie inflacja, nie jest dobrą strategią.

- Brzmi to nieprzyjaźnie i z pewnością wielu osobom takie podejście się nie spodoba. Trudno, rolą przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy, a obecne warunki makroekonomiczne znacznie te możliwości ograniczają. Popatrzmy, jakie marże generują tak różne branże, jak usługi logistyczne, sieci handlowe, budownictwo, hurtownie farmaceutyczne – kilkuprocentowe! A zatem podążanie drogą koncepcji podwyżek inflacyjnych zabiłoby firmę – mówi Cezary Mączka.

Elastyczność czasu i miejsca pracy – tego chcą pracownicy

Badanie pokazuje, że Polacy od czasu pandemii przywykli do elastyczności pracy oraz rozwiązań technologicznych umożliwiających wykonywanie obowiązków poza biurem. Wyraźnie cenią te firmy, które zapewniają elastyczność w zakresie godzin pracy (potwierdza to 80 proc.) oraz możliwość wyboru miejsca wykonywania obowiązków (68 proc.). Na tle wyników globalnych odpowiedzi te są mniej stanowcze: w pozostałych krajach odsetki wynosiły odpowiednio 83 proc. i 71 proc.

Brak wystarczającej elastyczności firm jest również powodem odejść z pracy: taką decyzję podjęło 27 proc. respondentów poza Polską, a w Polsce 22 proc. Jednocześnie pod stwierdzeniem, że w firmie w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła dowolność w zakresie godzin i miejsca wykonywania obowiązków, może podpisać się odpowiednio tylko 20 proc. i 17 proc. zatrudnionych w naszym kraju – podczas gdy poza Polską każdą z odpowiedzi wskazywało po 27 proc. respondentów.

Wartości promowane przez firmy pod lupą pracowników

Ale wśród wymagań pracowników ważne miejsce zajmują nie tylko finanse oraz określony model pracy, ale także wartości promowane przez organizację – zarówno w Polsce, jak i na świecie przyznaje to aż 77 proc. badanych.

W skali globalnej badania 73 proc. osób może potwierdzić, że obecnie pracuje w firmie, której cele i wartości pokrywają się z ich prywatnymi przekonaniami (np. w kwestii zrównoważonego rozwoju, różnorodności czy transparentności działania), wśród polskich pracowników potwierdza to 70 proc. ankietowanych.

Dla pracowników ważne jest też budowanie poczucia przynależności w miejscu pracy: ponad połowa (54 proc). ankietowanych byłaby w stanie odejść z firmy, jeśli nie będzie im odpowiadać jej kultura organizacyjna; w naszym kraju taką deklarację złożyło mniej, bo 45 proc. pytanych.

Nowe źródła dochodu i rewizja planów związanych z emeryturą

Choć w związku z kryzysem pracownicy oczekują lepszych płac, premii i elastyczności w zatrudnieniu, to równolegle wielu z nich podejmuje środki zapobiegawcze i postanawia szukać dodatkowego źródła dochodu – przy czym w Polsce robi tak co trzeci ankietowany, a w pozostałych krajach – co czwarty.

Jesteśmy też bardziej skłonni do brania dodatkowych godzin pracy, by wspomóc domowy budżet: taką chęć deklaruje 24 proc. Polaków, a globalnie 23 proc. respondentów.

Trwający kryzys zmienia również naszą perspektywę, jeśli chodzi o plany emerytalne. 7 na 10 pracowników w Polsce przyznaje, że nie może odejść na emeryturę tak szybko, jakby chcieli, z powodu sytuacji finansowej – ten odczyt nie różni się od wyników w pozostałych krajach. Niemal co piąty rodak (19 proc.) planuje opóźnić przejście na emeryturę, aby sprostać rosnącym kosztom utrzymania – i tu jesteśmy wyżej o 1 p.p. od globalnego wskaźnika.

Polacy nieco bardziej optymistycznie patrzą natomiast na moment, w którym będą mogli zrezygnować z aktywności zawodowej: 53 proc. z nas spodziewa się, że przejdzie na emeryturę przed 65. rokiem życia. W ujęciu globalnym tego zdania jest natomiast 51 proc. badanych.

6 proc. polskich pracowników i 5 proc. w pozostałych krajach obawia się, że biorąc pod uwagę bieżącą sytuację finansową, nigdy nie będą mogli sobie pozwolić, by przejść na emeryturę.

Innym, pozafinansowym czynnikiem, który determinuje pozostanie na rynku pracy, jest potrzeba aktywności zawodowej: z tego powodu dłużej zamierza pracować 26 proc. Polaków, ale też 32 proc. obywateli innych krajów.

– W obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej obserwujemy interesujący splot czynników decydujących o tym, jak pracownicy oceniają przedsiębiorstwa, w których pracują i jednocześnie, jak kształtują się ich oczekiwania względem firm. Przewagę konkurencyjną w walce o nowe talenty i zatrzymanie najlepszych specjalistów będą miały te organizacje, które proponują stabilne zatrudnienie, partycypują w ponoszeniu zwiększonych kosztów utrzymania, oferując premie oraz podwyżki. Ale jednocześnie powinny być otwarte na potrzeby pracowników w zakresie elastycznego podejścia do czasu i miejsca pracy – mówi Ewa Wawszczak, general HR director w Randstad Polska.

– Dopełnieniem jest to, by budowały swoją kulturę organizacyjną tak, aby pracownicy mogli poczuć się częścią firmy. To z pewnością kluczowe wnioski, które wyłaniają się z naszego badania – zarówno w ujęciu lokalnym, dla Polski, jak i globalnym. Firmy, które teraz, w chwili kryzysu, najbardziej zbliżą się do tego modelu, mogą skutecznie zbudować zaufanie zespołów i zapobiec odpływowi pracowników, kiedy sytuacja ekonomiczna ulegnie większej stabilizacji – dodaje.

