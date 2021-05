Co drugi kandydat szuka pracy w mediach społecznościowych

Dzięki temu, że umożliwiają dotarcie do wielu osób, kanały social media są wykorzystywane w procesach rekrutacji. Na korporacyjnych profilach coraz częściej znaleźć można m.in. posty, grafiki i spoty promujące nowe rekrutowane stanowiska, markę pracodawcy czy poszczególne zalety zatrudnienia w danej firmie.

Przykładem firmy, która działa w mediach społecznościowych w obszarze rekrutacji, jest Capgemini, Spółka niedawno informowała, że szuka pracowników ze znajomością języka niemieckiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Według badań Pracuj.pl już 54 proc. Polaków szukających pracy sięga w trakcie przeglądania ofert właśnie po ogólne kanały społecznościowe. To drugie najważniejsze narzędzie poszukiwania miejsc zatrudnienia - po portalach z ofertami pracy, po które sięga 72 proc. respondentów.

Mniejszą, ale wciąż dość sporą popularnością wśród osób szukających ofert pracodawców cieszą się biznesowe serwisy społecznościowe (28 proc.).

Najlepszą wizytówką firmy jest pracownik, także w mediach społecznościowych. Firmy dostrzegają ten potencjał i razem z załogą budują swoją markę w sieci.

- Mając do wyboru dwie firmy, kandydat wybierze tę, która będzie mu bliższa, a to poczucie "bliskości" budujemy, będąc tam, gdzie nasz kandydat spędza czas i przekazując mu nasze wartości, dotykając wspólnych nam tematów, zainteresowań – np. w mediach społecznościowych - mówi Iwona Burzyńska, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w Lafarge.

Employee advocacy, czyli rzecznictwo pracowników, polegające na uczynieniu ich ambasadorami firmy, nabiera na sile. Jak wyliczył portal Weber Shandwick 98 proc. pracowników, posiada konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym. Średnio połowa zamieszcza tam posty na temat pracodawcy. Z raportu Social Media Employee Advocacy: Tapping Into the Power of an Engaged Workforce wynika, że 56 proc. pracowników wierzy w swoją firmę i chce ją promować. Jak wykorzystać potencjał?

- Przede wszystkim bycie ambasadorem marki polega na byciu najlepszym przykładem, uosobieniem wartości i misji firmy. Jeśli firma wnosi wartość i dba o swoją społeczność, wyróżnia się na rynku, to nie musi się chwalić. To inni ją pochwalą i będą wskazywać jako przykład. Pamiętajmy, że ambasador to nie osoba najgłośniej mówiąca o firmie, ale ta, która najlepiej o niej świadczy – wyjaśnia Doris Maklewska, konsultanka budowania marki osobistej w mediach społecznościowych.