Co denerwuje pracowników w ofertach pracy? Na widok tych ogłoszeń wpadają w szał

Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, by zachęcić - zamiast zniechęcić - potencjalnego pracownika (Fot. Robin Higgins/pixababy)

Według badań 70 proc. polskich firm ma trudności w znalezieniu pracowników. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest w tym przypadku udany proces rekrutacji, który zaczyna się od stworzenia dobrego ogłoszenia. Kandydaci mają jednak szereg zastrzeżeń do standardów, jakie panują na rynku. Jakie są główne grzechy rekruterów? Co zniechęca potencjalnych kandydatów? Okazuje się, że w dobrym ogłoszeniu o pracę każdy element ma znaczenie.

- Od wielu lat rynek pracy jest bardzo mocno oparty na walce o ekspertów, ale nie zawsze tak to wyglądało. Dla pracodawców, którzy pamiętają jeszcze lata 90. i ogłoszenia w prasie: pobudka w świecie, gdzie to potrzeby aplikujących nadają ton ofercie zatrudnienia - była dużym szokiem. Firmy, które odrobiły lekcje i zainteresowały się tym, co faktycznie interesuje kandydatów - poradziły sobie w walce o zasób ludzki. Te, które przespały ową zmianę, borykają się nadal z większymi lub mniejszymi problemami kadrowymi - mówi Marcin Nowosad, HR Business Partner w Rocketjobs.pl

- W czasach post-pandemii wpisywanie pracy zdalnej lub hybrydowej jako "czasoumilacza" jest totalnie passe. Kandydaci przeglądając tego typu ogłoszenie z pewnością szybciej przypiszą nas jako organizację, która hołduje zasadom "wakacji pod gruszą", niż "workation". W szybko rozwijających się branżach model home office powoli staje się takim samym standardem jak opieka medyczna czy karta sportowa w obszarze benefitów - mówi Marcin Nowosad.

Z kolei podawanie widełek finansowych świadczy o transparentnym komunikowaniu się z kandydatem/kandydatką. Wypłata jest na tyle istotnym elementem każdej oferty pracy, że „atrakcyjne”, „konkurencyjne” lub „uzależnione od umiejętności” wynagrodzenie nie tylko nic nie mówi, ale i marnuje czas aplikantów, którzy mieliby poznać stawkę dopiero przy kolejnym etapie rekrutacji. Świadczy o tym fakt, że o 34 proc. więcej CV spływa na ogłoszenia z podanym wynagrodzeniem, niż na te, które nie informują o widełkach płacowych.

- Tym razem wsłuchaliśmy się w głos naszej społeczności i postanowiliśmy wspólnie z nią przygotować content edukacyjny dla rekruterów i pracodawców. Robimy to konsekwentnie w formie i języku jakim posługują się zwykli ludzie w internecie. Napisanie spoko ogłoszenia, to nie jest łatwe zadanie. Od niego zaczyna się skuteczne poszukiwanie talentów do większości firm. Nasi klienci oczekiwali takiego wsparcia, a my wraz z naszymi użytkownikami wychodzimy im naprzeciw - mówi Artur Leśniak, marketing manager RocketJobs.pl.

Naprawdę ciekawy opis firmy

Ponad 93 proc. użytkowników RocketJobs.pl zawsze przed wysłaniem CV szuka informacji o danej firmie. Warto ułatwić im to zadanie i już na etapie ogłoszenia podać najistotniejsze informacje, skupiając się na tym, co wyróżnia naszą firmę. Ciekawi klienci, angażujące projekty, a może otwarta kultura organizacyjna?

W tej sekcji lepiej zrezygnować z sztampowych określeń, które można odnaleźć w opisie każdego innego pracodawcy.

Przypisywanie kandydatowi obowiązków kilku specjalistów nie zdaje egzaminu

Na skrzynkę rekruterską trafia dziennie nawet kilkaset CV. Od precyzyjnego i czytelnego opisu stanowiska zależeć będzie to, jacy specjaliści zdecydują się zaaplikować na dane ogłoszenie i ile z tych CV będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom.

By ogłoszenie przyciągnęło najlepszych kandydatów do pracy musi być konkretne (fot. Shutterstock)

Zawsze należy pamiętać o konkretnym zakresie obowiązków i określeniu poziomu odpowiedzialności, wylistowaniu wymaganych umiejętności (zarówno miękkich, jak i twardych) oraz narzędziach, których wymagamy od kandydata.

Benefity to game changer

9 na 10 pracowników chętnie korzysta z benefitów pozapłacowych. To skuteczne rozwiązanie wspierające średnio zadowalające wynagrodzenie, ale też narzędzie skłaniające nieprzekonanych kandydatów do wybrania tej konkretnej oferty.

Standardem są już darmowa opieka medyczna czy karta multisport. Jednak to te nietypowe rozwiązania przyciągają kandydatów najbardziej.

Na przykład 36 proc. "Zetek" zapytanych o to, co chciałoby dostać od firmy w ramach benefitu pracowniczego, wymienia dodatkowe dni wolne oraz szkolenia zawodowe. Coraz bardziej popularna staje się też opieka psychologiczna. Należy jednak pamiętać, żeby nie mylić benefitów z obowiązkami firmy. Wypłata na czas czy prawo do urlopu nie powinny znaleźć się w tej sekcji.

Wszystkie porady są poparte komentarzami społeczności fanów Rocketjobs.pl z mediów społecznościowych oraz wewnętrznymi danymi portalu. W ramach kampanii powstał także spot video, który z przymrużeniem pokazuje reakcję swojej użytkowniczki na “NIESPOKO” ogłoszenie o pracę.

Forma klipu jest głęboko osadzona w kulturze i estetyce internetu, portal skierowany jest bowiem do nowoczesnych, progresywnie myślących pracowników i organizacji poszukujących takich kandydatów.

W ramach akcji powstało też wzorcowe ogłoszenie o pracę, które można zobaczyć na jobboardzie wśród tysiąca innych ofert. Cała inicjatywa wpisuje się w misję portalu jaką jest aktywne edukowanie rynku, tworzenie lepszych standardów i konsekwentna praca nad poprawą dialogu między pracodawcami a kandydatami.

