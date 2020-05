Co czwarty Polak przyznaje się do kłamstwa w CV

Co czwarty kandydat otwarcie przyznaje się do kłamania w życiorysie zawodowym - wynika z badania serwisu kariery LiveCareer Polska.

Kłamstwa w CV najczęściej dotyczą posiadanego doświadczenia zawodowego (44 proc.) oraz znajomości lub poziomu zaawansowania języków obcych (41 proc.).

Najczęstszym powodem podawania nieprawdziwych lub naciągniętych informacji w CV jest długi okres bezrobocia.

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym 1254 respondentów zapytano o to, jak i dlaczego kłamią w CV. Okazuje się, że kłamstwa w CV najczęściej dotyczą posiadanego doświadczenia zawodowego (44 proc.) oraz znajomości lub poziomu zaawansowania języków obcych (41 proc.). Nieco rzadziej - posiadanych umiejętności specjalistycznych (28 proc.) i zakresu obowiązków w pracy (25 proc.).

Co czwarty kandydat otwarcie przyznaje się do kłamania w życiorysie zawodowym, a 48 proc. osób, które opisały się jako prawdomówne, w kolejnych pytaniach przyznało się przynajmniej do jednego kłamstwa w CV.

- Większość osób nie uważa się za kłamców, co jednak nie przeszkadza im zawyżać swoje kompetencje w CV czy sztucznie wydłużać daty zatrudnienia. Wśród niektórych kandydatów panuje przekonanie, że naciąganie informacji w CV to nie kłamstwo, a przejaw przedsiębiorczości i sprytu - mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. kariery w LiveCareer Polska.

Najczęstszym powodem podawania nieprawdziwych lub naciągniętych informacji w CV jest długi okres bezrobocia (30 proc. odpowiedzi wśród osób, które przyznały, że zdarzyło im się skłamać w CV). Kolejnym - niespełnianie wymagań podanych w ofercie pracy (24 proc.). Prawie 14 proc. respondentów kłamie w CV, ponieważ chce dostać wyższą pensję niż oferowana - w tej grupie przeważają mężczyźni.

- Osoby, które aplikują do pracy, powinny pamiętać, że doświadczony rekruter dokładnie ich sprawdzi, np. w internecie lub podczas rozmowy telefonicznej - mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer, autorka badania. - Wpisanie do CV niepełnych dat zatrudnienia lub mało wiarygodnych osiągnięć często dyskwalifikuje kandydata już na początku procesu rekrutacyjnego.

Prawie 14 proc. kandydatów kłamie w CV, ponieważ chce dostać wyższą pensję niż oferowana. (Fot. Shutterstock) „Badanie o kłamstwach w CV 2020” wykazało również, że tylko 27 proc. kandydatów, którzy kłamali w CV, zostało przyłapanych na gorącym uczynku. Najczęstszą konsekwencją przyłapania kandydata na kłamstwie w CV był brak zatrudnienia (41 proc. wśród osób złapanych na kłamstwie). Badanie pokazało również, że mimo iż duża część z nas kłamie w CV, to aż 40 proc. Polaków mogłoby z tego zrezygnować, gdyż ma poczucie, że to nieuczciwe. Kolejne 29 proc. badanych jako główny powód pisania prawdy wskazało strach przed byciem przyłapanym na gorącym uczynku.