Co czeka polski rynek pracy? Zapraszamy na debatę PulsHR.pl

20 maja o godz. 12.00-13.15 eksperci będą dyskutować o tym, jaki krajobraz rynku pracy wyłoni się z chaosu, który stworzyła pandemia, a także jak nowe standardy życia i pracy przekształcą relację pracodawca-pracownik. Blok tematyczny prowadził będzie Rafał Kerger, redaktor naczelny PulsHR.pl



Już za tydzień (w dniach 18-20 maja) odbędzie się EEC Online, internetowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress). Trzy dni będą wypełnione transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która - znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji - szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

Jeden z bloków tematycznych poświęcony będzie rynkowi pracy. W środę (20 maja) eksperci poszukają odpowiedzi na pytania: czy to koniec rynku pracownika, jak praca zdalna oraz nowe standardy życia codziennego przekształcają rynek pracy i relacje pracodawca-pracownik, a także jak komunikować zmiany, zwalniać czy rekrutować.

Nie zabraknie także zagadnień związanych z cudzoziemcami i ich rolą na rynku pracy oraz regulacjami dotyczącymi ochrony pracowników.

Blok tematyczny będzie się składał z dwóch elementów. Pierwszym z nich będzie rozmowa (w formule 2x1) o tym, co koronawirus zmieni w obszarze popytu na pracę. Co czeka polski rynek pracy? - na to pytanie odpowiedzą Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR, public affairs director Poland, Eastern Europe, Middle East & North Africa w grupie Adecco.

Drugi element to debata, podczas której prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy to koniec rynku pracownika. Porozmawiamy także o pracy zdalnej, nowych standardach życia codziennego przekształcającego rynek pracy oraz relacji pracodawców z pracownikami.

Udział w debacie potwierdzili: Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawczy Hays Poland; Michał Lisawa, counsel Baker McKenzie; Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi Budimeksu; Marcin Nowak, prezes ABSL; Barbara Piontek, zastępca prezesa, członek zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.