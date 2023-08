Ciężarówka z przyczepą to nie ciągnik z naczepą. Młodzi kierowcy nie umieją jeździć

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez TLP wśród polskich przedsiębiorstw transportowych potwierdziły negatywne oceny procesu uzyskiwania uprawnień zawodowego kierowcy. Jedynie 14,6 proc. respondentów określiło ogólne przygotowanie zawodowe „młodych” kierowców, jako dobre lub bardzo dobre, zaś 46,4 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest ono żadne lub niedostateczne.

- Przerażające jest, że 41,5 proc. ankietowanych wskazało na brak umiejętności „młodych” kierowców w zakresie wykonywania podstawowych manewrów pojazdami używanymi w ich przedsiębiorstwach. Jeszcze gorzej jest z umiejętnością korzystania z pełnej funkcjonalności współczesnych pojazdów, czyli korzystania z takich urządzeń jak aktywny tempomat, asystent kontroli pasa ruchu, asystent podjazdu, hill holder, blokada mostu, jazda autonomiczna, wskaźniki parametrów i diagnostyki, retarder (hamulec górski), etc. Tutaj aż 61 proc. respondentów określiło te umiejętności jako żadne lub niedostateczne. Podobny wynik oceny uzyskały umiejętności kierowców związane z prawidłowym rozmieszczaniem ładunków i techniką jego mocowania. Tym razem było to 59,8 proc. odpowiedzi - mówi prezes TLP Maciej Wroński.

Swoistym rekordem była liczba negatywnych ocen umiejętności obsługi teleinformatycznych systemów stosowanych w transporcie drogowym (systemy telematyczne, satelitarna nawigacja z informacją o ruchu, e-toll, SENT, zagraniczne systemy poboru opłat, aplikacje stosowane przez klientów etc.), Aż 68,2 proc. respondentów oceniło te umiejętności jako żadne lub niedostateczne.

W ankiecie TLP zapytało właścicieli firm transportu drogowego także o ocenę wiedzy i innych niezbędnych w pracy kierowcy umiejętności. Niestety praktyczne w każdym pytaniu zdecydowanie przeważały odpowiedzi zawierające negatywne oceny. A odpowiedzi oceniające wiedzę i umiejętności kierowców jako dobre lub bardzo dobre nigdy nie przekroczyły kilkunastu procent.

- Kilkanaście procent odpowiedzi z pozytywną oceną wiedzy i umiejętności absolwentów szkolenia wymaganego dla zawodowych kierowców oznacza, że są jeszcze w branży szkoleniowej przedsiębiorcy, instruktorzy i wykładowcy, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę, wychodząc poza powszechną w tej branży chałturę - komentuje prezes TLP. - Są to przeważnie te ośrodki, które bezpośrednio współpracują z przewoźnikami, madają w miarę nowoczesne i dobrze wyposażone pojazdy używane w transporcie drogowym, a ich kadra stale podnosi swoje kwalifikacje. Niestety patrząc na skalę negatywnych ocen ze strony przewoźników, którzy powinni być beneficjentami systemu szkolenia zawodowych kierowców, widzimy potrzebę szybkiej i gruntownej jego sanacji.

Potrzebne powtórne szkolenie początkujących kierowców

Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności u absolwentów kursów na prawo jazdy i kwalifikacji wstępnej powoduje konieczność powtórnego szkolenia, tym razem poprawnego, w firmach transportowych. Powierzają one bowiem nowemu pracownikowi stanowisko pracy warte kilkaset tysięcy złotych, a od kwalifikacji tego pracownika zależy życie i zdrowie przewożonych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, a także bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

- Ze 100 zgłaszających się do pracy „młodych” kierowców po wstępnej selekcji polegającej na sprawdzianie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów wybieramy około 50 osób jako tako panujących nad pojazdem. Następnie przez kilka tygodni uczymy ich jeździć używanymi w naszej firmie zespołami pojazdów, uczymy ich także wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą urządzeń pokładowych oraz przekazujemy im wiedzę na temat praw i obowiązków związanych z pracą na stanowisku kierowcy. Później przez jeden rok młodzi kierowcy jeżdżą z innym doświadczonym pracownikiem w podwójnej obsadzie pojazdu. - opowiada Artur Szczawiński, kierownik ds. rekrutacji i skoleń DFDS Logistics Polska. - Firma oprócz kosztów samego szkolenia wypłaca też wynagrodzenia dla kierowców, mimo że podczas nauki nie wykonują żadnych innych zadań służbowych. Tych kosztów moglibyśmy uniknąć, gdyby system działał w Polsce prawidłowo, a nowo zrekrutowani kierowcy posiadaliby wymagane w transporcie drogowym kwalifikacje.

Ciężarówka z przyczepą to nie to samo, co ciągnik z naczepą

Konferencja prasowa, na której Transport i Logistyka Polska skrytykowała system kształcenia kierowców zawodowych w Polsce, zbiegła się w czasie z informacją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwym przedłużeniu przez Ministerstwo Infrastruktury terminu wymiany w ośrodkach szkolenia samochodów ciężarowych z przyczepą na ciągniki siodłowe z naczepami do końca 2026 r. Dla prowadzących ośrodki to dobra wiadomość, bo przesuwa w czasie duży wydatek na wymianę taboru, ale dla firm transportowych bardzo zła, bo de facto ośrodki nie będą szkolić na sprzęcie, którego się używa.

- Ośrodki szkolenia kierowców, szkoląc i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego egzaminując na samochodach ciężarowych z przyczepą (na zestawach o niskim tonażu i odmiennej specyfice obsługi), wykorzystywanymi również w kategorii C bez przyczepy, wprowadzają na rynek pracy osoby kompletnie nieprzygotowane do prowadzenia pojazdów, które w zdecydowanej większości znajdują się u potencjalnych pracodawców. Prowadzenie szkoleń zawodowych na przestarzałym sprzęcie lub na takim, który praktycznie nie jest wykorzystywany do wykonywania zawodu, jest nieuczciwe zarówno w stosunku do kształconego przyszłego pracownika jak i do jego przyszłego pracodawcy - mówi Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Negatywnie komentuje to również Maciej Wroński. Jego zdaniem prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców to pewnego rodzaju misja. Zyski tak, ale nie za każdą cenę.

- Wydłużenie okresu na wymianę taboru o dwa lata niewiele da, skoro nie wystarczyło na to pięć lat. Za to pozwoli to części ośrodków robić chałturę - spodziewa się Maciej Wroński.

To trzeba zrobić, żeby system kształcenia kierowców działał lepiej

Transport i Logistyka Polska nie ograniczyła się jedynie do krytyki systemu. Przygotowała program jest naprawy. Aby to się stało, należy:

• możliwie szybko zakończyć z praktyką zdawania egzaminu „na prawo jazdy wyższych kategorii” na pojazdach o małych gabarytach, nieużywanych w transporcie drogowym, na dodatek o substandardowym wyposażeniu;

• dostosować zakres i sposób przeprowadzania egzaminu praktycznego tak, aby móc sprawdzić wszystkie umiejętności realnie wymagane od osób wykonujących zadania związane z kierowaniem pojazdami wykorzystywanymi w przewozach drogowych;

• dostosować program szkolenia, część teoretyczną egzaminu państwowego „na prawo jazdy wyższych kategorii” oraz testy używane podczas egzaminu kończącego kwalifikację wstępną do postępu technologicznego oraz do wymagań związanych z prowadzeniem używanych w przewozach drogowych samochodami ciężarowymi, ciągnikami samochodowymi i autobusami;

• wprowadzić praktyczną naukę umiejętności wymaganych w transporcie drogowym za pomocą pełnowymiarowych zespołów pojazdów złożonych z ciągnika samochodowego i naczepy oraz pełnowymiarowych autobusów, wyposażonych w dostępne na rynku urządzenia pokładowe i systemy,

• rozważyć weryfikację umiejętności obecnych instruktorów i egzaminatorów posiadających uprawnienia w zakresie wyższych kategorii praw jazdy.

Ten ostatni postulat jest szczególnie ważny, bo jak można było usłyszeć w czasie czwartkowej konferencji prasowej, może się okazać, że niektórzy instruktorzy i egzaminatorzy nie potrafią jeździć nowoczesną ciężarówką o stosowanych w branży gabarytach.

