Ci specjaliści na Ukrainie mogą zarobić więcej niż w Polsce

Są specjaliści, którzy na Ukrainie zarobią więcej niż w Polsce. I to o kilka dobrych tysięcy złotych. To eksperci z sektora It, którzy zajmują się fullstackiem i frontendem

Jak wynika z badań No Fluff Jobs, w Polsce wzrosła liczba ogłoszeń o pracę dla juniorów. W I połowie 2021 roku 6,7 proc. ogłoszeń IT było skierowanych do osób o mniejszym doświadczeniu, natomiast w tym samym okresie w 2022 roku było ich już 15,03 proc. Coraz częściej pojawiają się również oferty pracy z opcją fully remote (w pełni zdalna). W 2021 roku 52,6 proc. ogłoszeń uwzględniało taki model, a w tym roku już 71,8 proc.

- Praca zdalna na dobre zagościła już w branży IT i dziś firmy, które jej nie oferują, z góry skazują się na trudniejszy proces rekrutacyjny - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. - Z naszych badań wynika, że aż 96 proc. specjalistów IT chce pracować zdalnie lub co najmniej hybrydowo, więc firmy muszą być przygotowane na to, że kandydaci będą od nich wymagać tej opcji zapisanej już w ofercie pracy - dodaje.

Najczęściej poszukiwane specjalizacje w Ukrainie to kolejno frontend, testing, backend, UX oraz project manager. Natomiast wśród najpopularniejszych wymagań znajomości technologii znalazły się na pierwszym miejscu react i dalej: javascript, python, java oraz PHP.

Okazuje się, że w Ukrainie specjaliści od fullstack i frontend zarobią więcej niż w Polsce – nawet ponad 22 tys. złotych. Mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń w regionie ukraińskim dla specjalizacji frontend waha się w przypadku UoP od 13,9 tys. do 20,8 tys. złotych brutto (w Polsce od 11,5 tys. do 17 tys. złotych brutto), a przy B2B od 16 tys. do 22,4 tys. złotych netto + VAT (nad Wisłą od 15 tys. do 21,8 tys. złotych netto + VAT).

Z kolei w obszarze fullstack w Ukrainie można zarobić od 10,6 tys. do 18,5 tys. złotych brutto (umowa o pracę) i od 16,1 tys. do 22,4 złotych netto + VAT (kontrakt). Programiści w Polsce zarobią nieco mniej w tej specjalizacji: UoP – od 11 tys. do 17 tys. złotych brutto, B2B – od 15 tys. do 21,5 tys. złotych netto + VAT.

Różnica, szczególnie w przypadku umowy B2B, wiąże się z kwestiami opodatkowania. W Ukrainie na B2B są niższe podatki w porównaniu do Polski, więc firmy z uwagi na wzmożoną konkurencję podnosiły wypłaty netto, a całkowity koszt zatrudnienia osoby z Ukrainy był wciąż mniejszy niż zatrudnienie osób prowadzących JDG w Polsce.

Zarobki IT w Polsce

Z kolei w Polsce największe wzrosty mediany zarobków w przypadku kontraktów B2B zostały odnotowane w takich specjalizacjach jak: backend (I połowa 2021 roku: od 14 tys. do 19,5 tys. złotych netto + VAT – I połowa 2022 roku: od 16 tys. do 23 tys. złotych netto + VAT), DevOps (I połowa 2021 roku: od 16 tys. do 21,8 tys. złotych netto + VAT – I połowa 2022 roku: od 18,5 tys. do 25,2 tys. złotych netto + VAT), BigData (I połowa 2021 roku: od 16 tys. do 21,8 tys. złotych netto + VAT – I połowa 2022 roku: od 18,5 tys. do 25,2 tys. złotych netto + VAT), embedded (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 18 tys. złotych netto + VAT – I połowa 2022 roku: od 14,3 tys. do 21,8 tys. złotych netto + VAT).

Natomiast jeśli chodzi o umowy o pracę, najwyższe wynagrodzenia odnotowano w obszarach: BigData (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 17 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 14,5 tys. do 20 tys. złotych brutto), embedded (I połowa 2021 roku: od 9 tys. do 15 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 10 tys. do 18 tys. złotych brutto), Backend (I połowa 2021 roku: od 10 tys. do 16 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 12 tys. do 18 tys. złotych brutto), frontend (I połowa 2021 roku: od 10 tys. do 15 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 11,5 tys. do 17 tys. złotych brutto) oraz DevOps (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 18 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 15 tys. do 20 tys. złotych brutto).

- Oferowane zarobki w IT stale rosną, bo na rynku można zaobserwować wzmożoną walkę o pracowników - komentuje Tomasz Bujok. - Niedobory specjalistów IT są widoczne w każdej gałęzi sektora technologicznego, a o najlepsze talenty z Polski czy Ukrainy rywalizują już nie tylko lokalne czy skandynawskie firmy, lecz także te amerykańskie. Trend rosnących widełek w IT jeszcze będzie przybierać na sile, bo większość przedsiębiorstw wciąż jest na ścieżce transformacji cyfrowej - kończy.

