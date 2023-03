Ci pracownicy są na wagę złota. Zarobią nieźle, jeśli wyjadą z Polski

Komisja Europejskiej podała, że do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 mln, aby utrzymać dostęp do opieki na aktualnym poziomie (Fot. Shutterstock)

Polska starzeje się w błyskawicznym tempie. W ciągu ostatnich 5 lat przybyło ponad 8 proc. seniorów. Komisja Europejskiej podała, że do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 mln, aby utrzymać dostęp do opieki na aktualnym poziomie. Kto może zostać opiekunem?

I takich sytuacji będzie coraz więcej, bo ze względu na szybki proces starzenia się społeczeństwa pewne jest, że nie uciekniemy od potrzeby rozwiązania problemu opieki nad osobami starszymi. Główny Urząd Statystyczny opublikował pod koniec marca tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (czas życia po przejściu na emeryturę - red.). W porównaniu do danych z 2022 roku wydłużył się średni czas życia Polaków . Kobieta w wieku emerytalnym, tj. po ukończeniu 60 lat, statystycznie będzie żyć jeszcze 254,3 miesiąca (ponad 21 lat). Mężczyzna, przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat, ma przed sobą 210 miesięcy życia (ok. 17,5 roku).

W Polsce jest w tej chwili niemal 10 mln osób starszych. Do 2050 r. będą stanowiły już około 40 proc. społeczeństwa. Seniorzy, którzy wymagają całodziennej opieki, muszą liczyć głównie na swoje rodziny. Obowiązki opiekuńcze spadają na dzieci i małżonków, którzy często sami podupadają na zdrowiu. Z danych Eurostatu wynika, że w przypadku 60 proc. nieaktywnych zawodowo kobiet to właśnie obowiązki opiekuńcze są powodem takiej sytuacji. Gdyby nie konieczność opieki nad dziećmi czy schorowanymi rodzicami, te panie mogłyby wrócić na rynek pracy.

System opierający się na obarczeniu opieką członków rodziny prowadzi do „znikania” z rynku pracy ludzi, którzy mogliby być aktywni zawodowo. Ośrodki zapewniające profesjonalną opiekę całodobową są dostępne tylko dla niewielkiej części rodzin ze względu na duże koszty i brak miejsc.

Gigantyczna luka kadrowa wśród opiekunów osób starszych

Brakuje też samych opiekunów, którzy nie wybierają tego zawodu ze względu na niskie płace i ciężkie warunki pracy. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej, luka wynosi nawet 20 tys. pracowników. Z kolei według danych Komisji Europejskiej do 2050 roku liczba opiekunów w UE musi zwiększyć się o 1,6 miliona, aby utrzymać dostęp do opieki na obecnym poziomie. Co ważne, brak opiekunów w Polsce niekoniecznie wynika z małej liczby Polaków wykonujących ten zawód.

Polscy usługodawcy w tej branży są eksportową potęgą, delegując za granicę ponad 75 tys. opiekunów i opiekunek rocznie. Nasi opiekunowie wyjeżdżają za granicę, głównie do Niemiec. Tam ich praca jest bardzo wysoko ceniona i dużo lepiej opłacana niż w Polsce, gdzie pensje oscylują w granicy płacy minimalnej.

- Nasza firma opiekunom pracującym w Niemczech oferuje miesięczne stawki netto w granicach między 1450 a 1850 euro. Wynagrodzenie uzależnione jest od wielu czynników: wykształcenia, doświadczenia, znajomości języka. Niestety te wyższe zarobki obarczone są cięższą pracą, np. przy przypadkach głębokiej demencji, gdzie opiekun musi mieć ogromne doświadczenie i predyspozycje psychiczne do pracy z tak trudnym pacjentem - mówi Marcin Kurzyna, prezes Helpful Hand, agencji wysyłającej polskie opiekunki do pracy w Niemczech.

Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun osoby starszej czy schorowanej?

Nie każdy może zostać opiekunem domowym, mimo że jest to zawód, na który stosunkowo łatwo się przekwalifikować. Mogą go wykonywać nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, w różnym wieku, z różnym poziomem wykształcenia i znajomości języka obcego. Nie da się jednak ukryć, że to praca, która niesie ze sobą wiele obciążeń psychicznych.

- Praca opiekuna wymaga naturalnych predyspozycji, do których należą ogromne pokłady cierpliwości, empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka. To swego rodzaju „misja”, której nie każdy podoła. Pamiętajmy, że opiekun towarzyszy seniorowi w jego ostatniej drodze, bardzo często przeprowadzając go na „tamtą” stronę. Wszystkiego można się nauczyć, ale więzi, które tworzą się na linii opiekun-podopieczny, są tak silne, że człowiek pozbawiony naturalnej empatii będzie się w takiej pracy bardzo męczył - mówi Bożena Adamczyk, właścicielka sos4u, firmy świadczącej usługi opieki nad osobami starszymi i schorowanymi.

Opiekunowie powinni brać udział w kursach i poszerzać swoje umiejętności. Z kolei osoby, które planują wyjazd za granicę, często biorą udział w kursach języków obcych (fot. Unsplash/Jeff Sheldon)

Z kolei Marcin Kurzyna z Helpful Hand dodaje, że pracownik odpowiedzialny za rekrutację ustala, czy to, czego oczekuje kandydat, pokrywa się z ofertą firmy.

- Głównie chodzi o to, aby na tym etapie uświadomić tej części kandydatów, która nie miała styczności z zawodem opiekuna, że jest to zajęcie bardzo ciężkie psychicznie i wbrew pozorom trzeba posiadać określone predyspozycje - mówi Marcin Kurzyna.

Zdobywanie nowych kwalifikacji jest konieczne w każdym zawodzie, również w zawodzie opiekuna. Opiekunowie powinni brać udział w kursach i poszerzać swoje umiejętności. Z kolei osoby, które planują wyjazd za granicę, często biorą udział w kursach języków obcych.

Zawód opiekuna osób starszych to zawód przyszłości czy tego chcemy, czy nie

Nasi rozmówcy pytani, czy zawód opiekuna osoby starszej jest przyszłościowy, nie mają wątpliwości. Społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie, trzeba więc będzie zapewnić coraz więcej miejsc pracy.

- Nie mamy wyjścia, musimy zrobić wszystko, by zawód opiekuna był postrzegany jako prestiżowy i relatywnie dobrze płatny. Chcielibyśmy, żeby wzbudzał zainteresowanie także imigrantów i młodszych osób - komentuje Tomasz Piłat, prezes Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej.

Jego zdaniem w ślad za pogarszającą się sytuacją demograficzną powinny pójść rozwiązania systemowe, aby zawód opiekuna był wybierany także przez młode osoby. Należy stworzyć atrakcyjne zasady i fundamenty dla tego zawodu, ponieważ z każdym rokiem potrzeba będzie coraz więcej opiekunów. W przeciwnym wypadku za kilka lat zmierzymy się jako społeczeństwo z ogromnymi problemami związanymi z zapewnieniem opieki naszym najbliższym.

