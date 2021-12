Chcieliby, ale się boją. To blokuje pracodawców przed zatrudnieniem niepełnosprawnych

Z najnowszego badania Fundacji Biznes Bez Barier wynika, że aż 43 proc. firm chciałoby w najbliższym czasie zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Mogą one w dużej mierze być receptą na ogromny brak pracowników, z jakim mierzą się obecnie pracodawcy. Jednak cały czas przedsiębiorcy mają mnóstwo obaw z tym związanych. Największe to: biurokracja, wypełnianie dodatkowych dokumentów i dostosowanie stanowisk pracy.

21 gru 2021





Z badań wynika, że w Polsce z poważnymi ograniczeniami sprawności żyje blisko 2,5 miliona osób (Fot. Shutterstock)

Firmy mają mnóstwo obaw w związku z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Ponad 25 proc. uważa, że przeszkodą może być brak orientacji w zmieniających się przepisach prawa, 18 proc. boi się skomplikowanych procedur związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń i likwidacji obowiązkowych wpłat do PFRON.

Tylko 9,1 proc. pracodawców wskazało, że obawą jest brak aktualnie posiadanej osoby w zespole, która miałaby kwalifikacje do przeprowadzania takich rekrutacji.

Coraz większe trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników skłaniają firmy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W badaniu przeprowadzonym przez Fundację Biznes Bez Barier aż 43,6 proc. pracodawców deklaruje, że w najbliższym czasie planuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, a 49 proc. tego nie wyklucza. Zaledwie 7,3 proc. ankietowanych przedsiębiorców odpowiedziało, że nie zamierza w najbliższym czasie zatrudnić osób z niepełnosprawnościami.

Obawy pracodawców

Z tego samego badania wynika również, że firmy mają mnóstwo obaw w związku z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. Ponad 25 proc. uważa, że przeszkodą może być brak orientacji w zmieniających się przepisach prawa, 18 proc. boi się skomplikowanych procedur związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń i likwidacji obowiązkowych wpłat do PFRON (taką możliwość daje firmie zatrudnienie odpowiedniej liczby osób z niepełnosprawnościami). Tylko 9,1 proc. pracodawców wskazało, że obawą jest brak aktualnie posiadanej osoby w zespole, która miałaby kwalifikacje do przeprowadzania takich rekrutacji.

Adrian Furman, założyciel Fundacji Biznes Bez Barier, a jednocześnie prezes Grupy AF zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami, uspokaja, że obecne przepisy są przejrzyste, a w razie wątpliwości firma może skorzystać z doświadczeń takich instytucji, jak jego Fundacja. I dodaje, że zatrudnienie takiego pracownika może się firmie opłacać.

- Po pierwsze do jego wynagrodzenia przysługuje dofinansowanie, a dodatkowo na adaptację, wyposażenie stanowisk pracy oraz szkolenie firma może pozyskać z PFRON nawet ponad 93 tys. zł. Poza benefitami stricte finansowymi istnieje szereg nie mniej ważnych korzyści pozafinansowych - wizerunkowych oraz społecznych – podkreśla Adrian Furman. Furman wskazuje, że przedsiębiorstwo otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami daje sobie również szansę znalezienia talentów, które wcześniej mogły być marginalizowane z powodu niepełnosprawności. - Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że często osoby z niepełnosprawnościami są bardziej zmotywowane do pracy niż zdrowi pracownicy - dodaje Furman. Przedsiębiorstwo otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami daje sobie również szansę znalezienia talentów, które wcześniej mogły być marginalizowane z powodu niepełnosprawności (Fot. Shutterstock) Oni świecą przykładem Potwierdza to Marcin Brzeziński, jeden z szefów agencji marketingu internetowego Gogler. Osoby z niepełnosprawnościami zatrudnia od 11 lat, czyli niemal od początku istnienia firmy. To przede wszystkim copywriterzy. - Są sumienni, uczciwi, pracowici, nawet jeśli wykonują zadania zdalnie - podkreśla Marcin Brzeziński. I przyznaje, że taka współpraca opłaca się również finansowo. - Co prawda firmie księgowej za prowadzenie dokumentacji osoby z niepełnosprawnościami płacimy nieco więcej, ale przecież mamy dofinansowania z PRFON – wyjaśnia. Od ponad dekady w swoich szeregach pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnia też Spedimex. Pracują oni na stanowiskach magazynowych w strefach, które gwarantują bezpieczeństwo wykonywania zadań. - Zdecydowaliśmy się także na kolejny krok: wśród osób z niepełnosprawnościami szukamy teraz specjalistów np. w obszarze programowania czy spedycji. Z naszego doświadczenia wynika, że to bardzo rzetelni i zaangażowani pracownicy – mówi Emilia Pecyna, główny specjalista ds. rekrutacji w firmie Spedimex. Czytaj też: Auchan skrupulatnie policzył niepełnosprawnych pracowników. Oto ilu ich jest Z kolei w spółce giełdowej AC, producenta instalacji gazowych, aż 10 proc. zespołu to osoby z niepełnosprawnościami. Jak zaznacza wiceprezes firmy Katarzyna Rutkowska, taka struktura zatrudnienia to nie tylko powód do satysfakcji z postawy prospołecznej. - Tym osobom naprawdę nie brak wykształcenia i kwalifikacji, nierzadko umiejętnościami przewyższają innych pracowników. Na dowód tego warto wskazać, że niektórzy z nich zajmują kierownicze stanowiska w AC, są konstruktorami w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, w tej grupie są również liderzy wydajności pracy - opowiada Katarzyna Rutkowska, wiceprezes AC. W badaniu przeprowadzonym przez Fundację Biznes Bez Barier aż 43,6 proc. pracodawców deklaruje, że w najbliższym czasie planuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, a 49 proc. tego nie wyklucza (Fot. Shutterstock) Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy Z badań wynika, że w Polsce z poważnymi ograniczeniami sprawności żyje blisko 2,5 miliona osób. Ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8 proc. i należy do jednego z najniższych w Europie. Pandemia sprawiła, że praca zdalna została upowszechniona. Firmy musiały stworzyć procedury pracy w rozproszonych zespołach, liderzy musieli się nauczyć zarządzać pracownikami zdalnymi. Ta sytuacja miała być szansą dla niepełnosprawnych - wykluczonych z rynku pracy głównie z powodów mniejszych możliwości pracy biurowej. Miała, ale jak pokazują badania jest zupełnie inaczej. Czytaj też: Skomplikowane przepisy i strach pracodawców. Efekt? Niewykorzystany potencjał Konsultanci Manpower zauważali, że wśród ofert skierowanych do osób z niepełnosprawnościami wciąż przeważają propozycje, zakładające wykonywanie obowiązków służbowych w siedzibie firmy. Zauważalne jest także znacznie mniejsze zainteresowanie podjęciem lub zmianą pracy wśród kandydatów z niepełnosprawnościami. - Szczególnie dotyczyło to osób z chorobami przewlekłymi, dla których zarażenie koronawirusem było dużym ryzykiem. Obecnie jednak większość nauczyła się już funkcjonować w tej nowej, pandemicznej rzeczywistości. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami poszukuje możliwości zwiększenia swojej aktywności zawodowej. To dobra wiadomość dla pracodawców, borykających się z największym od 15 lat niedoborem talentów. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią cenną, a często niezagospodarowaną grupę pracowników. Zatrudnienie ich jest więc szansą zarówno dla samych kandydatów, jak i przedsiębiorców – tłumaczy Łukasz Kubiak, ekspert rynku pracy z Manpower, lider projektu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

