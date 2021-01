Chcesz zostać maszynistą? Koleje Mazowieckie organizują kurs

Koleje Mazowieckie rekrutują maszynistów. W marcu rozpocznie się 15. edycja kursu na licencję maszynisty.

Autor:KDS

• 26 sty 2021 12:30





Marcin Możdżonek, maszynista Kolei Mazowieckich

REKLAMA

Od 2012 r. w spółce funkcjonuje ośrodek szkoleniowy, w którym realizowane są kursy zawodowe na stanowiska związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego.

Dotychczas szkolenie na licencję maszynisty organizowane przez Koleje Mazowieckie ukończyło 513 osób. W 2021 r. spółka planuje przeprowadzenie kolejnych dwóch edycji.

Pierwszy kurs na licencję startuje 29 marca i potrwa do 24 maja. Jest 29 miejsc. Kolejny kurs, tym razem dla 40 ochotników i ochotniczek zacznie się 14 czerwca i potrwa do 5 sierpnia.

- Praca za nastawnikiem wymaga dużej odpowiedzialności, dlatego warto się zastanowić, czy jest się naprawdę gotowym do podjęcia tego wyzwania. Ja pracuję w Kolejach Mazowieckich 4,5 roku. Mam 26 lat. Ukończyłem Technikum Nr 7 w Warszawie, dawną „Kolejówkę”. Wychowałem się w rodzinie o korzeniach kolejowych, a więc przy wyborze zawodu kierowałem się tradycjami rodzinnymi, ale też zaszczepioną mi miłością do kolei. Dla mnie to nie tylko praca, ale też pasja - pasja na całe życie - o swoje pracy opowiada Marcin Możdżonek, maszynista Kolei Mazowieckich.

Dodaje też, że samo szkolenie na licencję maszynisty wspomina bardzo dobrze. Nastawione jest, na to, by przekazać jak najwięcej praktycznej wiedzy. Osoby, które ukończą kurs pozytywnym wynikiem będą miały szansę na pracę w KM.

fot. Koleje Mazowieckie

Aby móc wziąć udział w szkoleniu na licencję maszynisty, należy posiadać wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, a najlepiej średnie techniczne o kierunku mechanicznym lub elektrycznym. Kandydat musi mieć powyżej 20 lat. Dodatkowym atutem będą takie cechy jak odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy, wysoka odporność na stres.

Warunki konieczne to niekaralność i bardzo dobry stan zdrowia. Koszt szkolenia to 5 tys. zł plus koszt badań lekarskich.

Absolwenci szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny z egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty, mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w spółce Koleje Mazowieckie, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szeroki pakiet świadczeń socjalnych, w tym pakiet dodatkowej opieki medycznej oraz możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.

Maszyniście nie młodnieją

Z danych UTK wynika, że na koniec drugiego kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób miało w Polsce uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe) i było to o 150 osób więcej w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Wraz z ich liczbą rósł również wiek statystycznego maszynisty. Raport UTK pokazuje, że struktura wiekowa zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w 2019 r. zawierała duży udział osób w przedziale 30-50 lat (43,6 proc.) i powyżej 50. roku życia (41,8 proc). Pracownicy poniżej 30. roku życia stanowili zaledwie 14,6 proc. zatrudnionych. W porównaniu do 2018 r. liczba zatrudnionych na tym stanowisku spadła o prawie 4 proc. w grupie poniżej 30. roku życia. Zwiększyła się natomiast w pozostałych grupach wiekowych - o 11,6 proc. w przedziale 30-50 lat i o 5,8 proc. w przedziale powyżej 50. roku życia. Oznacza to, że luka wśród najmłodszych pracowników powstała w wyniku przejścia tych z nich, którzy w 2019 r. osiągnęli 30. rok życia do przedziału wiekowego 30-50 lat i nie została uzupełniona przez nowo zatrudnionych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.