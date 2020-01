Chcesz zatrzymać pracownika? Spraw, by był... szczęśliwy. Liczy się rozwój i zarobki

Możliwość rozwoju (66 proc.) i zarobki (65 proc.) to kluczowe elementy brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy.

Okazuje się, że 86 proc. osób, które są szczęśliwe w pracy, nie szuka nowego pracodawcy.

Najbardziej narażone na rotację są firmy z branż ubezpieczeń, bankowości oraz transportu i logistyki.

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac nad raportem "Rynek Zmiany Pracy", w dzisiejszych czasach pracownika może zatrzymać... szczęście. 86 proc. osób, które odczuwają radość z tego, co robią, nie szuka nowej pracy i nie chce zmieniać obecnej. Możliwość rozwoju, elastyczność, swoboda działania i otwartość pracodawcy na nowe rozwiązania to klucz do zatrzymania pracownika. A jak się okazuje, 86 proc. respondentów badania Devire otrzymało w ciągu ostatniego pół roku zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym.

- W obecnych czasach, gdzie pensja minimalna i średnie zarobki rosną systematycznie rok do

roku, praca zaczyna odgrywać większą rolę niż comiesięczny przelew na konto. W efekcie więcej

uwagi poświęcamy karierze zawodowej, która stanowi ważny element naszej codzienności. Dziś

kandydaci chcą pracy zgodnej z wizją świata, w którym marka i osobiste przekonania będą ze sobą

spójne. W przeciwieństwie do sytuacji jeszcze sprzed kilku lat, zwracają też większą uwagę na kulturę

organizacji, a w pracy chcą odczuwać szczęście i satysfakcję - tłumaczy Michał Młynarczyk,dyrektor zarządzający Devire.

Rok wyzwań

- Rok 2020 przyniesie większe zainteresowanie pracodawców Employer Brandingiem, czyli redefinicją tego, co dana firma ma unikalnego do zaproponowania swoim obecnym i przyszłym pracownikom. I nie chodzi tu o wyścig w ofercie benefitów pracowniczych – choć te z pewnością ulegną większej indywidualizacji, ale przede wszystkim o jasne uświadomienie pracownikom, na czym polega kultura danej firmy, jakie wartości są w niej promowane oraz jaka jest jej długofalowa misja. Rekrutując coraz więcej pracodawców będzie skupiać się właśnie na szukaniu kompetencji miękkich, pasujących do kultury własnej firmy - dodaje Młynarczyk.

Zmiany na rynku pracy wymuszać będą na pracodawcach większe skupienie się na potrzebach pracowników, dbanie o ich well-being, ale nie tylko. - Aby odnaleźć się w tej rzeczywistości, pracodawcy muszą zwiększyć stopień zaufania do swoich pracowników i dać im większą samodzielność. Umożliwić pracę z domu i zadaniowość wykonywanych zleceń. Wpłynie to na poprawę poziomu zaangażowania pracowników i zmniejszy rotację - podkreśla dyrektor Devire. Rozwój, zarobki, stabilność Możliwość rozwoju (66 proc.) i zarobki (65 proc.) to kluczowe elementy brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy. Trzecim najczęściej wskazywanym warunkiem przyjęcia oferty pracy jest stabilność zatrudnienia, rozumiana jako umowa o pracę (39 proc.). Na znaczeniu zyskuje również lokalizacja firmy. Niedogodne położenie biura czy trudny dojazd mogą zaważyć na odrzuceniu oferty (27 proc.). Istotny jest także elastyczny czas pracy (23 proc.), transparentny i dynamiczny proces rekrutacyjny (20 proc.), a także możliwość pracy zdalnej (18 proc.). Najbardziej narażone na rotację są firmy z branż ubezpieczeń, bankowości oraz transportu i logistyki. źródło: Devire Przeczytaj: Pracownicy gotowi na zmianę pracy. W tych branżach najwięcej chętnych Słowo klucz: arbejdsglaede - Arbejdsglaede, czyli dosłownie pracoszczęście to słowo pochodzenia duńskiego, które w 2014 roku zapoczątkowało nowy trend rynku pracy. Pracownicy spędzają w pracy ponad połowę swojego czasu i to, czy są w niej szczęśliwi, wpływa znacząco na ich komfort w życiu. Badania pokazują, że szczęśliwy pracownik jest bardziej zaangażowany, częściej wychodzi z inicjatywami i jest bardziej lojalny. Osoby te również rzadziej zmieniają pracę. Właśnie dlatego wiele firm idzie z duchemm czasu i zmienia wewnętrzne sposoby zarządzania - tłumaczy Michalina Jabłońska-Sprawnik z Devire. Jak wynika z raportu, poziom szczęścia w pracy zależy od grupy wiekowej. Największą radość z pracy odczuwają osoby dojrzałe zawodowo 50+, czyli tzw. pokolenie Baby Boomers - 72 proc. respondentów w tej grupie wiekowej deklaruje, że praca sprawia im radość. To grupa, która zwykle może pochwalić się wieloma sukcesami, jest bardzo aktywna i nierzadko zarządza nawet kilkoma przedsiębiorstwami jednocześnie. Na zbliżonym poziomie szczęścia są przedstawiciele pokolenia X (40-54 lata) – 71 proc. respondentów. Najmniejszą radość z pracy odczuwają młodsze pokolenia: pokolenie Z (18-25 lat) oraz milenialsi (26-39 lat) – kolejno 66 i 67 proc. źródło: Devire Jak forma pracy sprawia, ze jesteśmy szczęśliwi? Wbrew powszechnej opinii nie jest to etat. 80 proc. przebadanych deklaruje, że elastyczne formy zatrudnienia, takie jak B2B czy umowa zlecenie, przekładają się na większy poziom szczęścia. Dla porównania szczęście odczuwa 67 proc. osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przeczytaj: Jak zarządzać... szczęściem w organizacji? Nowe, nietypowe stanowisko Szczęśliwy jak informatyk Aż 76 proc. pracowników działu IT deklaruje, że wykonywana przez nich praca daje im poczucie szczęścia. Na podium najbardziej szczęśliwych zawodów znajdują się ponadto pracownicy marketingu i reklamy oraz inżynierowie. Najmniej zadowoleni są pracownicy handlu detalicznego, kancelarii prawnych oraz transportu, spedycji i logistyki. źródło: Devire Pracownicy działów IT są, jak podkreślają autorzy raportu, "ciekawym przypadkiem". 84 proc. z nich jest otwartych na zmianę pracy, ale niemal połowa z tej grupy (49 proc.) nie szuka aktywnie nowych wyzwań, czekając na propozycję od potencjalnego pracodawcy. Co powinien wiedzieć pracodawca? Jeśli pracownik działu IT otrzyma ciekawą propozycję pracy, jest skłonny ją przyjąć. Blisko 60 proc. przebadanych pracowników IT zdecydowało się na zawodową zmianę. źródło: Devire Autorzy badania, analizując wyniki, zwracają uwagę na jeden fakt. "Pomimo wielu możliwości rozwoju zawodowego przeszło połowa badanych nie zdecydowała się na zmianę pracy. To znaczy, że pozyskanie talentu do organizacji wymaga od pracodawcy jeszcze więcej wysiłku niż dotychczas". Już nie work-life balance, a work-life integration Work-life balance, hasło, o którym nie tak dawno mówili wszyscy, dziś powoli przestaje być aktualne. Autorzy raportu Devire podkreślają, że granica pomiędzy światem zawodowym a prywatnym powoli się zaciera. Ma na to niewątpliwie wpływ coraz bardziej elastyczne podejście do godzin i miejsca pracy. "Praca oznacza dziś przede wszystkim wolność wyboru i wychodzenie poza tradycyjne ramy współpracy. Od wymiaru pracy, miejsca wykonywania obowiązków, po atmosferę panującą w firmie czy kulturę organizacji. Decyzje pracownika dotyczące kariery zawodowej zależą m.in. od rodzaju organizacji, do której ma dołączyć - jej struktury i wielkości oraz panujących w niej zasad – a także cech i wartości, reprezentowanych przez firmę" - czytamy w raporcie. Ankiety tworzące raport #rynekzmianypracy zostały przeprowadzona metodą CAWI we wrześniu 2019 roku. Odpowiedzi udzieliło 1517 respondentów: 46 proc. z nich stanowili specjaliści, 29 proc. managerowie, 10 proc. przedstawiciele kadry kierowniczej, 9 proc. osoby na stanowiskach asystenckich, a pozostałe 6 proc. - studenci oraz wolni strzelcy. Przeczytaj także: Polacy zwolnień się nie boją. "Jakąś pracę na pewno znajdą"

